Cristiano Ronaldo: रोनाल्डो बापबेटा उतरणार फुटबॉलच्या मैदानात? सौदीच्या क्लबकडून एकत्र खेळण्याची चर्चा, नवा विक्रम ?

पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने चाळीशीतही त्याचा कमालीचा फिटनेस ठेवला असून तो अद्यापही फुटबॉलमध्ये सक्रिय आहे. आता तो त्याचा १५ वर्षीय मुलगा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो ज्युनियरसोबतही खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे, असे रिपोर्ट्स सध्या समोर येत आहेत. .Cristiano Ronaldo: अमेरिका-इराण युद्धाचे परिणाम! रोनाल्डो तातडीने सौदी अरेबियातून खासगी विमानाने रवाना.रोनाल्डो अद्यापही त्याच्या १००० गोलच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. याचदरम्यान, अल नासरसाठी रोनाल्डो आणि त्याचा मुलगा एकत्र खेळण्याचा चर्चांना उधाण आले आहे. सौदीमधील Al Wiam या मिडिया आऊटलेट आणि पत्रकार फॅब्रिझिओ रोमानोच्या वृत्तानुसारा रोनाल्डोच्या मुलाला संघाच्या पहिल्या सेशनमध्ये सामील करण्याचा अल नासर विचार करत आहे. या वृत्ताने रोनाल्डोच्या चाहत्यांमध्ये मात्र उत्साहाचे वातावरण आहे. अनेक चाहते रोनाल्डो आणि त्याच्या मुलाला एकत्र खेळताना पाहण्यास उत्सुक आहेत..तथापि, अल नासर कोणताही निर्णय घाईत घेणार नाहीत. मुख्य संघात रोनाल्डो ज्युनियरचा सर्वावेश इतर अनेक गोष्टींवरही अवलंबून आहे. तो या उच्च स्तरावर खेळण्यासाठी सज्ज आहे का, हे पाहिल्यानंतर खात्री झाल्यावरच अल नासर त्याचा विचार करण्याची शक्यता आहे. मुख्य संघच्या गोष्टींमध्ये नियमितपणे सामील होणे महत्त्वाचे असेल, जे रोनाल्डो ज्युनियरच्या बाबतीत यावर्षी किंवा पुढच्या वर्षी होऊ शकते. पण यासोबतच तो पुढील मोठ्या बदलासाठी तयार आहे का, हे पाहण्यासाठी त्याच्या शारीरीक आणि मानसिक विकासावरही बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल..जर कोचिंग स्टाफ आणि मॅनेजमेंटला रोनाल्डो ज्युनियरने त्याच्या खेळाने प्राभावित केले आणि तो पुढच्या स्तरावर जाण्यासाठी सज्ज असल्याचे जाणवले, तर त्याचा समावेश सामन्यासाठीच्या संघात केला जाईल. त्यामुळे रोनाल्डो आणि त्याचा मुलगा एकत्र खेळण्याची शक्यता असली, तरी ते इतके सोपे असणार नाही. तरी सर्वकाही योग्य झाले, तर मात्र रोनाल्डो या पिता-पुत्रांची जोडी एकत्र मैदानावर खेळताना दिसू शकते..Cristiano Ronaldo : रोनाल्डोचा गोवा दौरा दिवास्वप्नच; अल नासरच्या एएफसी चँपियन्स लीग २ फुटबॉल सामन्यातून माघार.दरम्यान, जर रोनाल्डो आणि त्याचा मुलगा एकत्र व्यावसायिक फुटबॉल खेळताना मैदानात दिसले, तर ही फुटबॉल इतिहासातील मोठी घटना असेल. रोनाल्डोसारख्या मोठ्या खेळाडूंच्याबाबतीत असे फारसे यापूर्वी कधी घडलेले पाहण्यात आलेले नाही. पण अन्य खेळांमध्ये काही पिता-पुत्र एकत्र खेळले आहेत. एनबीएमध्ये दिग्गज लेब्रॉन जेम्स आणि त्याचा मुलगा ब्रॉनी जेम्स एकत्र खेळले आहेत. क्रिकेटमध्ये शिवनारायण चंद्रपॉल आणि त्याचा मुलगा तेजनारायण चंद्रपॉल एकत्र खेळले आहेत.