IPL 2026 Retentions: धोनी खेळणार! CSK ने ऋतुराज, ब्रेव्हिससह 'या' खेळाडूंना केलं रिटेन; 'बेबी मलिंगा' संघातून बाहेर

आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सने एमएस धोनीला रिटेन केले आहे. ऋतुराज गायकवाड कर्णधार म्हणून कायम असून, संघात डेवाल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे यांसारख्या युवा खेळाडूंनाही स्थान मिळाले आहे. मात्र, मथिशा पाथिराना आणि रचिन रवींद्र यांना संघातून बाहेर करण्यात आले आहे..इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामासाठी रिटेंशन पूर्ण झालं आहे. १५ नोव्हेंबर सर्व फ्रँचायझींना संघात रिटेन करणाऱ्या खेळाडूंची यादीत जाहीर करण्याची अखेरची तारीख होती. त्यानुसार आता सर्व संघांनी रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादीत समोर आली आहे. यातच गेल्या हंगामात सर्वात खालच्या क्रमांकावर राहिलेल्या चेन्नई सुपर किंग्स फ्रँचायझीकडून कोणत्या खेळाडूंना रिटेन केलं जाईल याची जोरदार चर्चा होती. त्यातच त्यांनी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन या अष्टपैलू खेळाडूंचे राजस्थान रॉयल्ससोबत संजू सॅमसनसाठी ट्रेड केले होते. त्यामुळे या हंगामात त्यांच्या संघात जडेजा आणि करन नसणार हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते..Jadeja-Samson Reaction: 'आता निरोपाची वेळ...', जडेजा-सॅमसनने IPL 2026 ट्रेडिंगनंतर दिली प्रतिक्रिया, वाचा काय म्हणालेत.दरम्यान, याशिवाय एका गोष्टीची सर्वाधिक चर्चा होती, ती म्हणजे चेन्नईचा दिग्गज खेळाडू एमएस धोनी आयपीएल २०२६ हंगामात खेळणार की नाही. कारण धोनी आता ४४ वर्षांचा आहे. तसेच गेल्या तीन हंगामात गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे संघर्ष करतानाही दिसला होता. त्याने ऋतुराज गायकवाडकडे नेतृत्वाची धुराही सोपवली होती. आगामी हंगामातही ऋतुराजच चेन्नईचे नेतृत्व करताना दिसणार असून त्याला १८ कोटी रुपयांमध्ये रिटेन केले आहे. याशिवाय चेन्नईने शिवम दुबेसह डेवाल्ड ब्रेव्हिस, आयुष म्हात्रे, नूर अहमद, उर्विल पटेल, रामकृष्ण धोष या युवा खेळाडूंनाही संघात कायम केले आहे..विशेष म्हणजे चेन्नईने प्रतिभाशाली रचिन रवींद्र आणि डेवॉन कॉनवे या न्यूझीलंडच्या जोडीसह बेबी मलिंगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मथिशा पाथिरानालाही रिलीज केले आहे. याशिवाय गेल्या हंगामात फारशी चांगील कामगिरी न करू शकलेल्या पक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी यांनाही चेन्नईने रिलीज केले आहे..IPL 2026 Trades : जडेजा-सॅमसनच नाही, तर अर्जुन तेंडुलकर अन् शमीही झाला ट्रेड! BCCI कडून सर्व खेळाडूंची यादी अखेर जाहीर.चेन्नईने आयपीएल २०२६ साठी संघात रिटेन केलेले खेळाडू - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सॅमसन, डेवॉन कॉनवे, शिवम दुबे, जॅमी ओव्हर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी.चेन्नईने रिलीज केलेले खेळाडू - राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, सी आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, डेवॉन कॉनवे, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथिशा पाथिराना..