IPL 2026 Retentions: धोनी खेळणार! CSK ने ऋतुराज, ब्रेव्हिससह 'या' खेळाडूंना केलं रिटेन; 'बेबी मलिंगा' संघातून बाहेर

CSK Announce IPL 2026 Retentions List: चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएल २०२६ साठी एमएस धोनीसह ऋतुराज गायकवाडला कर्णधार म्हणून रिटेन केले आहे. मथिशा पाथिराना आणि रचिन रवींद्र यांना संघातून बाहेर करण्यात आले आहे.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सने एमएस धोनीला रिटेन केले आहे.

  • ऋतुराज गायकवाड कर्णधार म्हणून कायम असून, संघात डेवाल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे यांसारख्या युवा खेळाडूंनाही स्थान मिळाले आहे.

  • मात्र, मथिशा पाथिराना आणि रचिन रवींद्र यांना संघातून बाहेर करण्यात आले आहे.

