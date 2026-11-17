CSK Captain Ruturaj Gaikwad Reacts to MS Dhoni's IPL Retirement: एमएस धोनी आयपीएलमधून निवृत्त कधी होणार? हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून विचारला जात होता. अखेर या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं आहे. धोनीने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने याबाबत महत्त्वाची घोषणा आज (१७ नोव्हेंबर) केली आहे. धोनी आता आयपीएलमधून खेळाडू म्हणून निवृत्त झाला आहे. मात्र असे असले तरी त्याचे धोनी चेन्नई सुपर किंग्ससोबतचे नाते संपलेले नाही. याबाबत चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनेही भावनिक पोस्ट केली आहे..Dhoni ने स्मृती मानधनाला वर्ल्ड कप जिंकल्यावर WhatsApp वर केला खास मेसेज; कॅप्टनकूल म्हणाला, 'फक्त तिचाच नंबर माझ्याकडे...'.धोनी आता चेन्नई सुपर किंग्सच्या मेंटॉरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळे तो मैदानात खेळताना दिसणार नसला, तरी चेन्नई सुपर किंग्सच्या खेळाडूंना मार्गदर्शन करताना दिसेल. तो आता मुख्य प्रशिक्षक झहीर खानच्या सपोर्ट स्टाफचा भाग असणार आहे..धोनीच्या निवृत्तीनंतर ऋतुराज गायकवाडने इंस्टाग्राम पोस्ट केली आहे. त्याने लिहिले आहे की 'साधेपणा' मला या शब्दाचा खरा अर्थ मी जेव्हा पहिल्यांदा २०१९ मध्ये चेन्नई सुपर संघात आलो तेव्हा कळाला. तुला शक्य तितक्या वेळा कॅमेऱ्याच्या लेन्समधून तुला पाहण्याचा प्रयत्न केला. वर्षानुवर्षे तू मिळवलेल्या असंख्य यशापेक्षाही तुझ्याकडून शिकायला मिळालेला हा सर्वात मोठा धडा होता.''तुझ्यासोबत ड्रेसिंग रुम शेअर करणं, मैदानावर खेळणं, त्या २२ यार्डांच्या खेळपट्टीवर तुझ्यासोबत असणं आणि तुझयासोबत सामने जिंकणं, हे एखाद्या स्वप्नासारखं आहे. तू आमचा थाला आहेस आणि नेहमी राहशील. तू आमचा कर्णधार आणि नेता आहेस आणि राहशील. माहीभाई सर्व गोष्टींसाठी थँक यू.!'.दरम्यान, धोनीने २००८ ते २०२१ दरम्यान चेन्नईचा कर्णधार जबाबदारी सांभाळल्यानंतर २०२२ साठी त्याने रवींद्र जडेजाकडे ही जबाबदारी सोपवली होती. पण हा हंगाम सुरू असतानाच ८ सामन्यांनंतर जडेजाने कर्णधारपद सोडल्याने धोनीने पुन्हा ही जबाबदारी घेतली आणि २०२२ च्या उर्वरित हंगामात आणि २०२३ चा संपूर्ण हंगामात नेतृत्व केले. २०२३ मध्ये चेन्नईने पाचव्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. २०२४ च्या हंगामाआधी धोनीने कर्णधारपदाचे मुकूट ऋतुराज गायकवाडच्या डोक्यावर ठेवले. मात्र २०२५ मध्ये ऋतुराज दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर पुन्हा धोनीला कर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळावी लागली. परंतु, त्यानंतर २०२६ मध्ये धोनी दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामात एकही सामना खेळला नाही. अखेर आता त्याने निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे आता ऋतुराजसमोर चेन्नईला धोनीशिवाय मैदानात पुढे नेण्याचं मोठं आव्हान असणार आहे..Dhoni Retirement: एमएस धोनी IPL मधून निवृत्त! CSK कडून मोठी घोषणा, आता दिसणार या भूमिकेत.धोनीने आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्ससोबतच रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स संघाचेही प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने आयपीएलमध्ये १९ वर्षे क्रिकेट खेळले असून कर्णधार म्हणून ५ ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. त्याने २७८ सामने खेळले असून २४ अर्धशतकांसह ५४३९ धावा केल्या आहेत. त्याने यष्टीरक्षक म्हणून २०१ बळी घेतले आहेत, ज्यात १५४ झेल आणि ४७ स्टम्पिंगचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.