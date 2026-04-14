CSK vs KKR Live: ६, २८, ७, १५, ७! ऋतुराज गायकवाडचा खराब फॉर्म कायम; आयुष म्हात्रेला सलामीला पाठवण्याची मागणी

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स, या संघांनी मिळून १३ आयपीएल जेतेपदं पटकावली आहेत. पण, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये तिन्ही संघांची कामगिरी निराशाजनक झालेली आहे. यंदाच्या पर्वात विजयाचे खाते न उघडणारा KKR हा एकमेव संघ आहे आणि आज त्यांना CSK चा सामना करावा लागणार आहे. संजू सॅमसनच्या शतकाने चेन्नईला हंगामातील विजय मिळवून दिला आहे आणि हिच लय कायम राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. .CSK vs KKR यांच्यात जय पराजयाच्या आकडेवारीत चेन्नईने २०-११ अशी आघाडी घेतली आहे, परंतु २०२२ नंतर दोन्ही संघांमध्ये ३-३ अशी बरोबरी राहिलेली आहे. KKR चा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वरुण चक्रवर्थी तंदुरुस्ती होऊन नवदीप सैनीच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला आहे. CSK ने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही..IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबादने 'डाव' टाकला; MI च्या माजी गोलंदाजाला ताफ्यात घेतले, Ishan Kishan ची विकेट काढलीय.मागील सामन्यातील शतकवीर संजू सॅमसने पहिल्या ३ चेंडूवर चौकार खेचून संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. कॅमेरून ग्रीनच्या दुसऱ्या षटकात ऋतुराज गायकवाडचा झेल उडाला होता, परंतु वरुण चक्रवर्थीने संधी गमावली. पण, तिसऱ्या षटकात अनुकुल रॉयच्या गोलंदाजीवर ऋतुराजने ( ७) मारलेला मोठा फटका खेळाडूच्या हातात विसावला. आयुष म्हात्रेने आपला फॉर्म कायम राखताना चौकार-षटकार खेचले. ऋतुची विकेट घेणाऱ्या अनुकुलचा पुढच्या षटकात संजूने सरळ षटकाराने स्वागत केले..ऋतुराजचा फॉर्म...ऋतुराज गायकवाडला आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत छाप पाडता आलेली नाही. पाच डावांमध्ये त्याने ६, २८, ७, १५, ७ अशा धावा केल्या आहेत आणि CSK साठी ही मोठी डोकेदुखी ठरतेय. त्यामुळे संजूसोबत आयुषला सलामीला पाठवण्याची मागणी होताना दिसतेय. आयुषने त्याचा फॉर्म कायम राखताना चांगली फटकेबाजी केली आहे..Chennai Super Kings: संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, आयुष म्हात्रे, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, सर्फराज खान, जेमी ओव्हरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, गुरजपनीत सिंगKolkata Knight Riders: अजिंक्य रहाणे, अंगकृश रघुवंशी, कॅमेरून ग्रीन, रिंकू सिंग, रोव्हमन पॉवेल, रमणदीप सिंग, सुनील नरीन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्थी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा.