IPL 2026, DC vs PBKS: '... तर आम्ही हरायला पाहिजे', २६४ धावा करूनही पराभव झाल्यानंतर अक्षर पटेल संघावर संतापला

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) दिल्ली कॅपिटल्सला शनिवारी (२६ एप्रिल) लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. अरुण जेटली स्टेडियममध्ये झालेल्या सामन्यात सामन्यात पंजाब किंग्सने दिल्ली कॅपिटल्सला (PBKS beat DC) ६ विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने २६४ धावा करूनही पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेल (Axar Patel) पराभवानंतर निराशेसोबत थोडा चिडलेला दिसला. .IPL 2026: रिषभ पंतचा IPL मधील सर्वाधिक किमतीचा खेळाडू… पण फॉर्म तर कोठे गेला?; आज लखनऊ कोलकता आमनेसामने, पाहा संभावित Playing XI.या सामन्यात केएल राहुलने नाबाद १५२ धावांची खेळी केली, तर नितीश राणाने ९१ धावांची खेळी केली. त्यामुळे दिल्लीने २ बाद २६४ धावा केल्या. पण त्यानंतर प्रभसिमरन सिंग (७६), प्रियांश आर्य (४३) आणि श्रेयस अय्यर (नाबाद ७१) यांनी स्फोटक फलंदाजी केली आणि संघाला २६५ धावांचे लक्ष्य पार करून दिले. या सामन्यात दिल्लीच्या क्षेत्ररक्षकांकडून अत्यंत ढिसाळ क्षेत्ररक्षणही झाले. मोक्याच्या क्षणी झेलही सुटले. अखेरीस श्रेयस अय्यरचेही झेल सुटले,ज्याचा फायदा श्रेयसने घेतला आणि पंजाब संघाला विजयापर्यंत पोहचवले..त्यामुळे मिळेलेल्या संधीचा फायदा घेता न आल्याने अक्षर पटेल चिडलेला दिसला. तो सामन्यानंतर म्हणाला, 'खेळपट्टीचा विचार केला, तर जर तुम्ही तुमच्या गोलंदाजांना साथ देणार नसाल आणि सातत्याने संधी सोडणार असाल, तर मला वाटतं आम्ही पराभवासाठीच पात्र होतो. हेच मुख्य कारण आहे. हे मैदान छोटे आहे आणि खेळपट्टी फलंदाजीसाठी चांगली होती. त्यामुळे षटकार मारले जाणार हे साहजिक होते. तथापि, काही संधी आल्या, पण त्यातील एकही संधीचा फायदा तुम्ही घेत नाही, त्या संधी सोडता, जसं आम्ही आज केलं. अशा खेळपट्टीवर जर गोलंदाजांना कोणाची साथ मिळणार नसेल, तर सर्वच कठीण होते. .अक्षर पुढे म्हणाला,'याबरोबरच आम्हाला गोलंदाजी विभागातही विचार करावा लागणार आहे. पॉवरप्लेमधील आमची गोलंदीजी, वेगवान गोलंदाज, क्षेत्ररक्षण आणि आम्ही गमावलेल्या संधी, हेच आमच्या पराभवाची कारणं होती. जर पाहिलं तर २६४ खूप चांगली धावसंख्या होती. सकारात्मक गोष्टींचा विचार करायचा झाला, तर आम्ही २६४ धावा केल्या, ज्या आयपीएलमधील एक विक्रमी धावा आहेत. त्यामुळे हेच दिसून येतं की जर नशीब थोडं तुमच्या बाजूने असेल आणि तुम्ही झेल घेतले. तर तुम्ही सलग दोन किंवा तीन सामने सलग जिंकू शकता.'.IPL 2026: फॉर्मात आलेल्या चेन्नई सुपर किंग्जचे पारडे जड; सलग दोन पराभव झालेल्या गुजरात टायटन्सविरुद्ध आज सामना,पाहा संभावित Playing XI.अक्षर असंही म्हणाला की विजयाच्या जवळ जाऊन सामने हरले. तो म्हणाला, 'जर तुम्ही आम्ही गमावलेले सामने पाहिले, तर दिसेल आम्ही विजयाच्या खूप जवळ येऊन हरलो. मी हेच नाणेफेकीवेळीही म्हणालो होतो. जर आम्ही महत्त्वाच्या क्षणी संधी गमावल्या नसत्या तर दोन - तीन निकाल आमच्या बाजूने लागले असते. पण महत्त्वाचे हेच आहेत की मोक्याच्या क्षणी आम्ही संधींचा फायदा घ्यायला हवा. प्रत्येकवेळी आम्ही येऊन सारखीच चूक करता कामा नये. मला वाटलं आम्ही परत जाऊन या गोष्टींचा विचार करू. आम्ही काय करू शकतो आणि कुठे आम्ही सुधारणा करू शकतो, हे पाहू.'दिल्ली कॅपिटल्सने आत्तापर्यंत ७ सामने खेळले असून ४ सामने पराभूत झाले आहेत आणि ३ सामने जिंकले आहेत.त्यामुळे दिल्ली ६ व्या क्रमांकावर आहेत. दिल्लीचा आठवा सामना २७ एप्रिलला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळला जाणार आहे.