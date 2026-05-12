IPL 2026 : दिल्लीने पंजाबला हरवलं, पण कर्णधार अक्षर पटेलला BCCI ने सुनावली शिक्षा; नेमकी काय झाली चूक?

IPL 2026 PBKS vs DC Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) सोमवारी (११ मे) दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाब किंग्सला ३ विकेट्सने पराभूत केले. धरमशाला येथे झालेल्या या सामन्यातील विजयामुळे दिल्लीने (Delhi Capitals) स्पर्धेतील आव्हान जिवंत ठेवले आहे. पण या सामन्यानंतर बीसीसीआयकडून दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलवर (Axar Patel) कारवाई झाली आहे. .IPL च्या कारणाने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय; पाकिस्तान, बांगलादेश दौऱ्यासाठी कमिन्ससह 'या' प्रमुख खेळाडूंची निवड नाही.या सामन्यात पंजाब किंग्सने प्रियांश आर्य (५६) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर (५९) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर २० षटकात ५ विकेट्स गमावत २१० धावा केल्या होत्या. मात्र या डावादरम्यान २० षटके पूर्ण करण्यासाठी दिल्लीला निर्धारित वेळेपेक्षा उशीर झाला. ज्यामुळे शेवटच्या षटकात त्यांच्या क्षेत्ररक्षणावरही मर्यादा आल्या होत्या. आता याच कारणामुळे दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलला शिक्षा झाली आहे..षटकांची गती कमी राखल्यामुळे (Slow Over Rate) अक्षर पटेलला १२ लाखांचा दंड झाला आहे. याबाबत आयपीएलने प्रसिद्धी पत्रकात माहिती दिली आहे. त्यात लिहिले आहे की दिल्ली कॅपिटल्सकडून षटकांची गती कमी राखण्याची ही पहिली चूक होती. त्यामुळे आयपीएलच्या आचार संहितेतील कलम २.२२ नुसार अक्षर पटेलला १२ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कलम २.२२ हे षटकांची गती कमी राखण्याबाबत आहे..दरम्यान, अक्षर ही शिक्षा होणारा यंदाच्या हंगामातील पहिला कर्णधार नाही. यापूर्वी आयपीएल २०२६ मध्ये श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड यांनाही अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. तथापि, अशी चूक पुन्हा झाली, तर अक्षरला २४ लाखांचा दंड आणि प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूंना (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) ६ लाखांचा किंवा २५ टक्के मॅच फीचा दंड होऊ शकतो. तसेच तिसऱ्यांदा अशी चूक झाली, तर कर्णधारावर एका सामन्याच्या बंदीसह ३० लाखांचा दंड होतो, तर प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूंना (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) १२ लाखांचा किंवा ५० टक्के मॅच फीचा दंड होतो..IPL 2026: हैदराबाद-गुजरातमध्ये प्लेऑफ निश्चित करण्यासाठी हातघाईची लढाई; कशी असू शकते दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन?.अक्षर पटेल-डेव्हिड मिलरची महत्त्वाची भागीदारीया सामन्यात पंजाबने दिलेल्या २११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीने ३३ धावांतच ३ विकेट्स गमावले होते. तसेच ट्रिस्टन स्टब्सही नंतर १२ धावांवरच परतला. त्यामुळे ७४ धावांवर ४ विकेट्स अशी दिल्लीची अवस्था होती. पण नंतर अक्षर पटेल आणि डेव्हिड मिलर यांच्यात ६४ धावांची आक्रमक भागीदारी झाली, ज्यामुळे दिल्लीने सामन्यात पुनरागमन केले. अक्षर ३० चेंडूत ५६ धावा करून बाद झाला, तर मिलर २८ चेंडूत ५१ धावा करून बाद झाला. नंतर आशुतोष शर्माने १० चेंडूत २४ धावा करत दिल्लीला विजयाच्या आणखी जवळ आणले. अखेरीस माधव तिवारीने ८ चेंडूत नाबाद १८ धावा आणि अकिब नबीने २ चेंडूत नाबाद १० धावा करत दिल्लीला विजयापर्यंत पोहचवले. दिल्लीने १९ षटकातच ७ विकेट्स गमावत २१६ धावा केल्या. पंजाबकडून गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंग आणि यश ठाकूर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.