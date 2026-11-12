Axar Patel reluctant to continue as Delhi Capitals captain: अक्षर पटेलच्या ट्रेडचे वृत्त फेटाळून लावल्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्ससमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. अक्षर पटेलने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पर्वात संघाचे नेतृत्व करणार नसल्याची इच्छा संघ व्यवस्थापनाकडे बोलून दाखवली आहे. दिल्लीने काही वर्षांपूर्वी अक्षरची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली होती आणि २०२५ व २०२६ च्या हंगामात त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाला प्ले ऑफमध्ये प्रेवश मिळवता आला नाही. अक्षरने IPL 2027 मध्ये कर्णधारपदासाठी इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे त्यांची धावपळ सुरू झाली आहे..TOI ने दिलेल्या वृत्तानुसार अक्षरने त्याची इच्छा संघ व्यवस्थापनाकडे बोलून दाखवली आहे. "अक्षर कर्णधारपदी कायम राहण्यास अनुत्सुक आहे. व्यवस्थापन त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. अक्षर फ्रँचायझीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने या हंगामात अनेक आकर्षक ट्रेड ऑफर्स नाकारल्या आहेत. लिलाव पूर्ण होईपर्यंत व्यवस्थापनाने कर्णधार निश्चित करणे थांबवले आहे," असे DCच्या एका सूत्राने टीओआयला सांगितले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Why Hardik Pandya leave Mumbai Indians : हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्स सोडण्याचा निर्णय का घेतला? वानखेडेवर जर्सी काढून फेकली अन्... Inside Story.अक्षर नाही, तर कोण?अक्षर पटेल त्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास दिल्ली कॅपिटल्सकडे रिषभ पंत व लोकेश राहुल हे कर्णधारपदासाठी दोन पर्याय आहेत. रिषभने २०२१ ते २०२४ या कालावधीत दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व सांभाळले होते. त्यानंतर तो लखनौ सुपर जायट्सच्या ताफ्यात गेला आणि तिथे २०२५ व २०२६ मध्ये कर्णधारपद भूषविले. दुसरीकडे लोकेश राहुल २०२० व २०२१ मध्ये पंजाब किंग्सचा, तर २०२२ ते २०२४ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सचा कर्णधार होता..पण, या दोघांनीही कर्णधारपद नको, अशी भूमिका घेतली आहे. दोघांनाही खेळाडू म्हणून दिल्लीच्या संघात राहायचे आहे. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सच्या व्यवस्थापनाची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. “पंतला कर्णधारपदाबद्दल जास्त विचार करायचा नाही. राहुलनेही अद्याप कोणतीही आवड दाखवलेली नाही. पण जर अक्षर आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला, तर व्यवस्थापनाला त्यांच्याशी बोलावे लागेल,” असे सूत्राने सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.