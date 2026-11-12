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IPL 2027 Trade : दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात भलतंच घडतंय! Axar Patel, रिषभ पंत यांनी हात वर केले; लोकेश राहुलने दिला नकार, आता...

Who will captain Delhi Capitals in IPL 2027? आयपीएल २०२७ च्या हंगामाआधी दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोटात कर्णधारपदावरून मोठा पेच निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन हंगामांत संघाला प्लेऑफमध्ये पोहोचवण्यात अपयश आल्यानंतर आता नेतृत्वाची जबाबदारी कोणाकडे सोपवायची, असा प्रश्न दिल्ली व्यवस्थापनासमोर आहे.
Axar Patel reluctant to continue as Delhi Capitals captain

Axar Patel reluctant to continue as Delhi Capitals captain

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Axar Patel reluctant to continue as Delhi Capitals captain: अक्षर पटेलच्या ट्रेडचे वृत्त फेटाळून लावल्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्ससमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. अक्षर पटेलने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पर्वात संघाचे नेतृत्व करणार नसल्याची इच्छा संघ व्यवस्थापनाकडे बोलून दाखवली आहे. दिल्लीने काही वर्षांपूर्वी अक्षरची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली होती आणि २०२५ व २०२६ च्या हंगामात त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाला प्ले ऑफमध्ये प्रेवश मिळवता आला नाही. अक्षरने IPL 2027 मध्ये कर्णधारपदासाठी इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे त्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.

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