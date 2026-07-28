Cricket

हार्दिक पांड्यासाठी फक्त CSK नाही, तर 'हा' संघही करतोय प्रयत्न! थेट कर्णधारालाच Mumbai Indians सोबत ट्रेड करण्याची चर्चा

Hardik Pandya IPL 2027 Trade Updates: आयपीएल २०२६ नंतर हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत चर्चा वाढली असून मुंबई इंडियन्स त्याला सोडण्याच्या विचारात असल्याचे संकेत आहेत. अशात त्याला संघात घेण्यासाठी अनेक संघ उत्सुक असल्याचे दिसत आहे.
Hardik Pandya IPL 2027 Trade

Hardik Pandya IPL 2027 Trade

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Hardik Pandya Trade reports Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा संपल्यापासून सातत्याने मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबद्दल चर्चा होत आहेत. २०२४ आयपीएलआधी हार्दिक पांड्याला मुंबईने हार्दिकला गुजरात टायटन्सकडून ट्रेडमधून घेतल्यापासूनच त्याचे मुंबईतील पुनरागमन चर्चेत होते.

त्याला मुंबईने संघात पुन्हा घेतल्यानंतर रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून काढून त्याच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली. पण २०२४ मध्ये हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई शेवटच्या क्रमांकावर राहिले, २०२५ मध्ये मुंबईने प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला, पण एलिमिनेटरमध्ये ते पराभूत झाले.

यानंतर २०२६ मध्येही केवळ ४ सामने जिंकल्याने मुंबई ९ व्या क्रमांकावर राहिले होते. या हंगामात हार्दिकला कामगिरीतही फारशी कमाल करता आली नाही. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये १० सामन्यांत खेळताना २०६ धावा केल्या, तर ४ विकेट्स घेतल्या.

Hardik Pandya IPL 2027 Trade
Hardik Pandya Trade: हार्दिकसाठी CSKसह एकूण ७ फ्रँचायझींमध्ये चुरस; दोनच संघ ज्यांना Mumbai Indians च्या कर्णधारामध्ये नाही रस
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