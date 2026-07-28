हार्दिक पांड्यासाठी फक्त CSK नाही, तर 'हा' संघही करतोय प्रयत्न! थेट कर्णधारालाच Mumbai Indians सोबत ट्रेड करण्याची चर्चा

Hardik Pandya Trade reports Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा संपल्यापासून सातत्याने मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबद्दल चर्चा होत आहेत. २०२४ आयपीएलआधी हार्दिक पांड्याला मुंबईने हार्दिकला गुजरात टायटन्सकडून ट्रेडमधून घेतल्यापासूनच त्याचे मुंबईतील पुनरागमन चर्चेत होते. त्याला मुंबईने संघात पुन्हा घेतल्यानंतर रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून काढून त्याच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली. पण २०२४ मध्ये हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई शेवटच्या क्रमांकावर राहिले, २०२५ मध्ये मुंबईने प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला, पण एलिमिनेटरमध्ये ते पराभूत झाले. यानंतर २०२६ मध्येही केवळ ४ सामने जिंकल्याने मुंबई ९ व्या क्रमांकावर राहिले होते. या हंगामात हार्दिकला कामगिरीतही फारशी कमाल करता आली नाही. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये १० सामन्यांत खेळताना २०६ धावा केल्या, तर ४ विकेट्स घेतल्या. .Hardik Pandya Trade: हार्दिकसाठी CSKसह एकूण ७ फ्रँचायझींमध्ये चुरस; दोनच संघ ज्यांना Mumbai Indians च्या कर्णधारामध्ये नाही रस.हार्दिकच्या या निराशाजनक कामगिरीनंतर मुंबई इंडियन्स त्याच्या ट्रेडचा विचार करत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे हार्दिकचा मुंबईसोबतचा कार्यकाळ जवळपास संपला असल्याचेही समजत आहे. अशात हार्दिकसारख्या अष्टपैलू खेळाडूला संघात घेण्यासाठी अनेक संघ उत्सुक दिसत आहेत..गेल्या काही दिवसांपासून चेन्नई सुपर किंग्स संघ हार्दिकसाठी प्रयत्न करत असल्याचे रिपोर्ट्स समोर आले होते. आधी आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे यांच्या ट्रेडिंगच्या बदल्यात हार्दिकला घेण्याची चर्चा होती. मात्र म्हात्रे आणि ब्रेव्हिसला ट्रेड करण्यास चेन्नई तयार नसल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे अजूनही मुंबई आणि चेन्नई संघात चर्चा सुरू असल्याचे समजत आहे..तथापि, असे असतानाच आता नवे रिपोर्ट्स समोर येत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स संघही हार्दिकला घेण्यास उत्सुक आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दिल्ली कॅपिटल्स हार्दिकच्या बदल्यात मुंबई इंडियन्सला अक्षर पटेल आणि पृथ्वी शॉ यांचे ट्रेड करण्यास तयार आहेत. मात्र याबाबत दोन्ही संघांकडून कोणतेही अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही. जर ही डील झाली, तर ती आयपीएलमध्ये सर्वात मोठ्या ट्रेडपैकी एक असेल. कारण अक्षर हा दिल्लीचा कर्णधारही आहे. मात्र, त्याच्याही नेतृ्त्वात गेल्या दोन वर्षात दिल्लीने फारशी चांगली कामगिरी केलेली नाही..Hardik Pandya News : हार्दिकने 'Mumbai' सोडली! क्रिकेट करियर वाचवण्यासाठी उचलले मोठे पाऊल; नेमकं काय घडलं?.याशिवाय हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की रिषभ पंत याला काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीने लखनौ सुपर जायंट्सकडून ट्रेडच्या माध्यमातून पु्न्हा संघात घेतले आहे. त्यामुळे दोन वर्षांनी पंतचे दिल्लीत पुनरागमन झाले असल्याने तो पुन्हा एकदा कर्णधारपदासाठी दावेदार असेल. तसेच जर त्याला नेतृत्वाची संधी दिली नाही, तरी हार्दिक पांड्याचे डील यशस्वी झाले, तर हार्दिकही कर्णधार म्हणून पर्याय असेल. मात्र सध्या हार्दिकच्या ट्रेडबाबत फक्त चर्चा असून मुंबईने याबाबत अधिकृत भाष्य केलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.