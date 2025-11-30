IND vs SA, 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडला संधी मिळाली, पण ब्रेव्हिसने हवेत एकाच हाताने पकडला त्याचा अफलातून कॅच; पाहा Video

भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या वनडेत रोहित-विराटची शतकी भागीदारी चमकली. ऋतुराज गायकवाडला पुनरागमनात मोठी खेळी करता आली नाही. डेवाल्ड ब्रेव्हिसने हवेत उडी मारत एका हाताने ऋतुराजचा अफलातून झेल घेतला. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेला रविवारी (३० नोव्हेंबर) सुरुवात झाली. या मालिकेतील पहिला सामना रांचीमध्ये खेळला जाणार आहे. या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी दमदार फलंदाजी केली. दरम्यान, याच सामन्यात ऋतुराज गायकवाडलाही संधी मिळाली. पण त्याचा अफलातून झेल डेवाल्ड ब्रेव्हिसने पकडला..IND vs SA, 1st ODI: कर्णधार बदलला, पण तरी टीम इंडिया टॉस हरली! ऋतुराज गायकवाडला संधी, तर बावुमा द. आफ्रिका संघातून बाहेर.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्माने डावाची सुरुवात केली. जैस्वालने २ चौकार आणि १ षटकार मारत चांगली सुरुवात केल्यानंतर विकेट गमावली. त्याला तिसऱ्या षटकात १६ चेंडूत १८ धावांवर यशस्वी जैस्वालने बाद केले. पण तो बाद झाल्यानंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी भारताचा डाव सावरताना अफलातून फलंदाजी केली. विराट सुरुवातीपासून आक्रमक खेळत होता. रोहितचीही त्याला नंतर साथ मिळाली. दोघांनी शतकी भागीदारीही केली. पण अखेर त्यांची १३६ धावांची भागीदारी मार्को यान्सिनने तोडली. त्याने रोहित शर्माला पायचीत पकडले. रोहितने ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५१ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली..तो बाद झाल्यानंतर ऋतुराज गायकवाड फलंदाजीला आला होता. ऋतुराजसाठी हा पुनरागमनाचा सामना होता. त्याने यापूर्वी २०२३ मध्ये भारतासाठी शेवटचा वनडे सामना खेळला होता. तसेच त्याने वनडेत पहिल्यांदाच या सामन्यातून चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली. तो क्रमांकावर फलंदाजी करताना संयमी खेळत होता. मात्र अखेर त्याची खेळी डेवाल्ड ब्रेव्हिसने थांबवली. .IND vs SA: RO-KO दक्षिण आफ्रिकेवर बरसले! विराट कोहलीचे दमदार शतक, तर रोहित शर्माचा आफ्रिदीला मागे टाकत नवा विश्वविक्रम.२७ व्या षटकात ओटनील बर्टमन गोलंदाजी करत होता. त्याने टाकलेल्या तिसऱ्या चेंडूवर ऋतुराजने ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू बॅकवर्ड पाँइंटच्या दिशेने गेला, यावेळी ब्रेव्हिसने उजव्या बाजूला हवेत सूर मारत एका हाताने त्याचा झेल घेतला. त्याचा झेल पाहून नॉन-स्ट्रायकरवर असलेला विराटही चकीत होता. त्याने घेतलेल्या या अफलातून झेलामुळे ऋतुराजला मात्र १४ चेंडूत ८ धावांवर बाद होत माघारी परतावे लागले..दरम्यान, ऋतुराज बाद झाल्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदरही १३ धावांवर बाद झाला. पण नंतर केएल राहुलने विराटची चांगली साथ दिली. यादरम्यान विराटने त्याचे वनडेतील ५२ वे शतक केले. विराट आणि केएल राहुल यांच्यातही शतकी भागीदारी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.