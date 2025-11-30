Cricket

IND vs SA, 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडला संधी मिळाली, पण ब्रेव्हिसने हवेत एकाच हाताने पकडला त्याचा अफलातून कॅच; पाहा Video

Dewald Brevis Catch Ends Ruturaj Gaikwad’s Innings: रांचीतील पहिल्या वनडेत ऋतुराज गायकवाडला ब्रेव्हिसच्या अप्रतिम झेलमुळे लवकर माघारी जावे लागले.
Ruturaj Gaikwad | India vs South Africa ODI

Pranali Kodre
  • भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या वनडेत रोहित-विराटची शतकी भागीदारी चमकली.

  • ऋतुराज गायकवाडला पुनरागमनात मोठी खेळी करता आली नाही.

  • डेवाल्ड ब्रेव्हिसने हवेत उडी मारत एका हाताने ऋतुराजचा अफलातून झेल घेतला.

