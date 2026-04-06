RCB vs CSK: दिनेश कार्तिकने खरंच अंपायरला पाटिदारचं ड्रिंक पिण्यावरून झापलं? समोर आलंय वेगळंच कारण; Video Viral

RCB vs CSK Marathi News: रविवारी (५ एप्रिल) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) १९ व्या हंगामात ४३ धावांनी पराभूत केले. हा सामना बंगळुरुच्या घरच्या मैदानात म्हणजेच एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झाला होता. हा सामना बंगळुरूने जिंकला असला, तरी या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल (Video Viral) होत आहे. या व्हिडिओमध्ये बंगळुरूचा फलंदाजी प्रशिक्षक आणि मेंटॉर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) अंपायर्सवर चिडलेला दिसत आहे. .IPL 2026: RCB फॅन्सचा आनंद गगनात मावेना! CSK ला हरवल्यानंतर Video सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल.व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ बंगळुरूच्या डावातील १४ व्या षटकानंतर झालेल्या टाईम आऊट दरम्यानचा आहे. त्यावेळी बंगळुरूकडून देवदत्त पडिक्कल आणि कर्णधार रजत पाटिदार फलंदाजी करत होते. या व्हिडिओमध्ये दिसते की एका बाजूला पंच बाटलीतून पाणी पित होते. त्यावेळी काही अंतरावर बंगळुरूचे प्रशिक्षक अँडी प्लॉवर, कार्तिक आणि पाटिदार उभे आहेत. त्यांच्या आजूबाजूला बंगळुरूने खेळाडू पाण्याच्या बाटल्या घेऊन उभे आहेत. पाटिदार, फ्लॉवर आणि कार्तिक हे अत्यंत गंभीर दिसत आहेत आणि त्यानंतर अचानक पाटिदार अंपायर्सकडे हात दाखवतो. त्यावर ते सर्वच अंपायर्सकडे रागात बोलायला जातात. त्यांना अंपायरही काहीतरी सांगताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. काही युझर्सने असा दावा केला आहे की पाटिदारसाठी आणलेलं ड्रिंक्स अंपायरने घेतल्याने कार्तिक चिडला आहे..मात्र, काही युझर्सने यामागील कारण सांगितले आहे की बंगळुरू संघाने त्यावेळी टाईम आऊटची मागणी केली नव्हती, पण पंचांनी टाईम आऊट दिल्याने कार्तिक चिडला होता. साधारण १३ ते १६ षटकांदरम्यान फलंदाजी करणारा संघ टाईम आऊट घेतो. मात्र बंगळुरूने तशी मागणी केली नव्हती. दरम्यान, या व्हिडिओची कारणं युझर्सने दिली असली तरी नेमकं खरं काय झालं होतं, हे समोर आलेलं नाही..सामन्याबद्दल सांगायचं झालं तर १५ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर जेमी ओव्हर्टनने पडिक्कलला ५० धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण त्यानंतर टीम डेव्हिडचं वादळ मैदानात घोंगावलं. त्याने अवघ्या २५ चेंडूत ३ चौकार आणि ८ षटकारांसह नाबाद ७० धावांची खेळी केली. तसेच पाटिदारने त्याला साथ देत १९ चेंडूत नाबाद ४८ धावा केल्या. त्यामुळे बंगळुरूने २० षटकात ३ बाद २५० धावा केल्या..IPL 2026: RCB फॅन्सचा आनंद गगनात मावेना! CSK ला हरवल्यानंतर Video सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल.मात्र त्यानंतर २५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नईला १९.४ षटकात सर्वबाद २०७ धावाच करता आल्या. त्यामुळे चेन्नईला सलग तिसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागला.