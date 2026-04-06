IPL 2026: RCB फॅन्सचा आनंद गगनात मावेना! CSK ला हरवल्यानंतर Video सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल

RCB vs CSK Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधील लोकप्रिय संघांपैकी एक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील सामने नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात. त्यातही दोन्ही संघांचा चाहतावर्गही मोठा असल्याने दोन्ही संघांच्या चाहत्यांमध्ये बऱ्याचदा जुगलबंदी रंगते. कधी स्टेडियममध्ये, तर कधी सोशल मीडियावर यो दोन्ही संघांचे चाहते आमने-सामने येतात. दरम्यान, नुकताच १९ व्या हंगामाच चेन्नई आणि बंगळुरू यांच्यात एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये रविवारी (५ एप्रिल) सामना पार पडला. या सामन्यात बंगळुरूने चेन्नईला ४३ धावांनी पराभूत केलं. बंगळुरून चेन्नईला सलग चौथ्यांदा पराभूत केलं आहे. .भुवनेश्वर कुमारने CSK च्या आयुष म्हात्रेला आऊट करताच इतिहास घडवला; IPL मध्ये 'हा' कारनामा करणारा पहिलाच ठरला.या सामन्यावेळीही बंगळुरूचं स्टेडियम असलं तरी दोन्ही संघांच्या चाहत्यांनी उपस्थिती लावली होती. त्यामुळे त्यांच्यात सामन्यादरम्यान आपापल्या संघातील खेळाडूंना पाठिंबा देताना चढाओढही रंगली होती. सामना झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) झाले आहेत, ज्यात बंगळुरूच्या चाहते आनंद साजरा करण्यासोबतच चेन्नईच्या चाहत्यांना डिवचताना दिसत आहेत. तथापि, व्हायरल होत असलेले व्हिडिओ रविवारच्याच सामन्यातील आहेत, याची पुष्टी सकाळ करत नाही..सामन्याबद्दल सांगायचं झालं तर चेन्नईने नाणेफेक जिंकून बंगळुरूला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं. बंगळुरूकडून टीम डेव्हिडने १५ व्या षटकात फलंदाजीला आल्यानंतर वादळी खेळ केला. त्याने अवघ्या २५ चेंडूत ३ चौकार आणि ८ षटकारांसह नाबाद ७० धावांची खेळी केली. त्याला कर्णधार रजत पाटिदारने साथ देताना १९ चेंडूत नाबाद ४८ धावा केल्या. तसेच देवदत्त पडिक्कलने २९ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली, तर फिल सॉल्टने ४६ धावांचे आणि विराट कोहलीने २८ धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे बंगळुरूने २० षटकात ३ बाद २५० धावांचेन्नईकडून गोलंदाजी करताना अंशुल कंबोज, शिवम दुबे आणि जेमी ओव्हर्टन यांना विकेट घेण्यात यश आले. या तिघांनीही प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .त्यानंतर २५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नईला १९.४ षटकात २०७ धावाच करता आल्या. चेन्नईने सुरुवातीलाच संजू सॅमसन (९), ऋतुराज गायकवाड (७) आणि आयुष म्हात्रे (१) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर सर्फराज खानने अर्धशतक करत डाव सावरला होता. पण तो २५ चेंडूत ५० धावा करून बाद झाला. कार्तिक शर्माही ३ चेंडूत ६ धावांवर बाद झाला. शिव दुबेला १३ चेंडूत १८ धावाच करता आल्या. नंतर प्रशांत वीरने २९ चेंडूत ४३ आणि जेमी ओव्हर्टनने १६ चेंडूत ३७ धावा करत झुंज दिली. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. अंशुल कंबोजने नाबाद १९ धावा केल्या.बंगळुरूकडून भुवनेश्वर कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या. कृणाल पांड्या, अभिनंदन सिंग आणि जकॉब डफी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..IPL 2026: RCB कडून पराभूत झाल्यानंतरही CSK च्या फलंदाजांनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; टी२० मध्ये असा पराक्रम करणार पहिलाच संघ.दरम्यान, आयपीएलमध्ये सर्वाधिकवेळा २०० धावा पार करणाऱ्या संघांमध्ये चेन्नई अव्वल स्थानी असून बंगळुरू दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. चेन्नईने ३७ वेळा, तर बंगळुरूने ३६ वेळा २०० धावा पार केल्या आहेत. तथापि, बंगळुरूने हा सामना जिंकून पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान सध्या पटकावलं आहे.