T20 World Cup Super 8s Scenario : अफगाणिस्तानने थरारक लढतीत आफ्रिकेचा घाम काढला, पण सामना गमावला; आता सुपर ८ मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या समीकरण

What Afghanistan need to reach Super 8 stage? अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज थरारक सामन्याचा अनुभव आला. T20 World Cup मधील लढतीत दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये अफगाणिस्तानवर विजय मिळवला. आफ्रिकेच्या १८८ धावांचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानने विजय मिळवलाच होता, परंतु ते एक धावेने कमी पडले आणि सामना १८७-१८७ असा बरोबरीत सुटला. त्यानंतर पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये त्रिस्तान स्तब्सच्या षटकाराने आफ्रिकेला १७-१७ अशी बरोबरी मिळवून दिली. पण, दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये आफ्रिकेने २४ धावांचे लक्ष्य ठेवले आणि अफगाणिस्तानला १९ धावांवरच समाधान मानायला भाग पाडले. .अफगाणिस्तानच्या रहमनुल्लाह गुरबाजने निर्धारित षटकांत ८४ धावांची खेळी करून संघाच्या विजयाचा पाया रचला होता. पण, आफ्रिकेने दोन षटकांत चार फलंदाजांना माघारी पाठवले. केशव महाराजने गुरबाजला बाद केले आणि पुढच्याच चेंडूवर दावरिश रसूली रन आऊट झाला आणि आफ्रिकेने सामन्यावर पकड घेतली. राशिद खानने आक्रमक खेळ करताना सामना जवळ आणला होता आणि नूर अहमदनेही दोन षटकारांची त्याला साथ दिली होती. २०व्या षटकात कागिसो रबाडाच्या दोन नो बॉलने अफगाणिस्तानला विजयाच्या जवळ आणले. पण, विजयी धाव घेताना फझलहक फारूकी रन आऊट झाला..T20 World Cup : थरार... दक्षिण आफ्रिकेने दोनवेळा पराभव टाळला ! डबल Super over मध्ये अफगाणिस्तानचा करेक्ट 'गेम' केला.खरं तर त्याने डाईव्ह मारली असती तर अफगाणिस्तानने ही मॅच जिंकली असती. सुपर ओव्हरमध्येही हाच थरार अनुभवायला मिळाला आणि यावेळी आफ्रिका वरचढ ठरली. अफगाणिस्तानचा हा ड गटातील दुसरा पराभव ठरला आणि त्यांचा Super 8s मध्ये जाण्याचा मार्ग खडतर झाला. आफ्रिका व न्यूझीलंड या गटात प्रत्येकी दोन विजय मिळवून चार गुणांसह अव्वल दोनमध्ये आहेत. अफगाणिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडला उर्वरित दोन सामन्यांत आफ्रिका व कॅनडा, तर आफ्रिकेला उर्वरित दोन सामन्यांत न्यूझीलंड व यूएई यांचा सामना करायचा आहे. सुपर ८ साठी या दोन्ही संघांना एक विजय आता पुरेसा आहे..अफगाणिस्तानचं काय?अफगाणिस्तानला दोन सामन्यांत हार पत्करावी लागली असली तरी त्यांचे आव्हान अजूनह जीवंत आहे. त्यांना उर्वरित दोन सामन्यांत यूएई व कॅनडा या दुबळ्या संघांचा सामना करायचा आहे. या दोन्ही संघांविरुद्ध मोठा विजय मिळवून अफगाणिस्तान ४ गुण व सरस नेट रन रेटच्या जोरावर सुपर ८च्या शर्यतीत राहू शकतो. पण, त्यांना किवी किंवा आफ्रिका यांच्यापैकी एक संघ उर्वरित दोन्ही लढती हरावा याची प्रार्थना करावी लागेल. अशावेळी नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. .T20 World Cup AFG vs SA : लाईव्ह सामन्यात काय घडलं? डॅनी मॉरिसन अन् महिला समालोचकाचा ‘तो’ 8 सेकंदांचा Video व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.