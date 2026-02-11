Cricket

T20 World Cup Super 8s Scenario : अफगाणिस्तानने थरारक लढतीत आफ्रिकेचा घाम काढला, पण सामना गमावला; आता सुपर ८ मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या समीकरण

Afghanistan Super 8 qualification scenario explained: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या थरारक लढतीत अफगाणिस्तानने जोरदार झुंज दिली, मात्र अखेर त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. तरीही सुपर ८ फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशा संपलेल्या नाहीत. आता सर्व लक्ष गुणतालिका आणि नेट रनरेटच्या समीकरणांवर आहे.
How can Afghanistan qualify for Super 8 after losing to South Africa

What Afghanistan need to reach Super 8 stage? अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज थरारक सामन्याचा अनुभव आला. T20 World Cup मधील लढतीत दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये अफगाणिस्तानवर विजय मिळवला. आफ्रिकेच्या १८८ धावांचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानने विजय मिळवलाच होता, परंतु ते एक धावेने कमी पडले आणि सामना १८७-१८७ असा बरोबरीत सुटला. त्यानंतर पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये त्रिस्तान स्तब्सच्या षटकाराने आफ्रिकेला १७-१७ अशी बरोबरी मिळवून दिली. पण, दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये आफ्रिकेने २४ धावांचे लक्ष्य ठेवले आणि अफगाणिस्तानला १९ धावांवरच समाधान मानायला भाग पाडले.

