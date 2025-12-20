India Squad for T20 World Cup 2026: संजू-अभिषेक ओपनिंगला, रिंकू सिंग फिनिशर; वर्ल्ड कपसाठी भारताची तगडी Playing XI, थरथर कापतील प्रतिस्पर्धी...

Team India probable Playing XI T20I World Cup 2026: भारत-श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यामाने पुढल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याला डावल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. पण, संघहितासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात, हे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. याशिवाय देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणाऱ्या इशान किशनला ( Ishan Kishan) त्याच्या मेहनतीचं फळ मिळालं. रिंकू सिंगही संघात परतल्याने आता टीम इंडिया एकदम भारी वाटत आहे..गिलच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसनचे ( Sanju Samson) सलामीचे स्थान निश्चित मानले जात आहे. इशान किशन या बॅकअप यष्टिरक्षक-फलंदाज असणार आहे. त्यामुळे संजू व अभिषेक शर्मा ही जोडी वर्ल्ड कपमध्ये सलामीला खेळताना दिसेल. इशानने नुकत्याच झालेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत १० सामन्यांत ५७.४४ च्या सरासरीने व १९७.३२ च्या स्ट्राईक रेटने ५१७ धावा केल्या आहेत. त्यात दोन शतकं व दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. या स्पर्धेत त्याने ५१ चौकार व ३३ षटकार खेचून वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला आहे..India T20 World Cup Squad: अजित आगकरने संघ जाहीर केला, तरी १५ जणांमध्ये होऊ शकतो बदल; ICC चा नियम काय सांगतो? .त्यामुळे इशान किशनही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्पेशालिस्ट फलंदाज म्हणून दिसू शकतो. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या हे खेळाडू मधली फळी सांभाळण्यास सक्षम आहेत. सहाव्या क्रमांकावर इशान किंवा रिंकू सिंग यांच्यात चुरस दिसू शकते. या दोघांवर फिनिशरची भूमिका सोपवली जाऊ शकते. अक्षर पटेल व शिवम दुबे हे अष्टपैलू हार्दिकच्या खांद्याला खांदा लावून प्रतिस्पर्धींना भिडण्यास तयार आहेतच...गोलंदाजी विभागात जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग यांची जागा पक्की आहे. वरुण चक्रवर्थी व कुलदीप यादव यांच्यात टॉस होईल.. खेळपट्टीनुसार वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवण्याचा निर्णय होईल.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, इशान किशन किंवा रिंकू सिंग, शिवम दुबे, कुलदीप यादव किंवा वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग. .India Sqaud Against NZ: शुभमन गिलला वगळले, मग उप कर्णधार कोणाला केले? न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I मालिकेसाठी असा आहे भारतीय संघ.India Squad for T20I World Cup : सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल , रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन , इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.