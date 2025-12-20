Cricket

India Squad for T20 World Cup 2026: संजू-अभिषेक ओपनिंगला, रिंकू सिंग फिनिशर; वर्ल्ड कपसाठी भारताची तगडी Playing XI, थरथर कापतील प्रतिस्पर्धी...

India's Playing XI for T20 World Cup 2026 : ट्वेंटी-२० विश्वचषक २०२६ साठी भारताची संभाव्य Playing XI पाहता संघ अधिक आक्रमक आणि संतुलित दिसतो. सलामीला संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांची जोडी उतरवण्याचा विचार संघ व्यवस्थापन करत असल्याचे संकेत आहेत. संजूचा अनुभव आणि अभिषेकची स्फोटक शैली पॉवरप्लेमध्ये भारताला वेगळीच धार देऊ शकते.
Sanju Samson and Abhishek Sharma to open for India in T20 World Cup 2026

Sanju Samson and Abhishek Sharma to open for India in T20 World Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Team India probable Playing XI T20I World Cup 2026: भारत-श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यामाने पुढल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याला डावल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. पण, संघहितासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात, हे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. याशिवाय देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणाऱ्या इशान किशनला ( Ishan Kishan) त्याच्या मेहनतीचं फळ मिळालं. रिंकू सिंगही संघात परतल्याने आता टीम इंडिया एकदम भारी वाटत आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Team India Squad
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
ICC World Cup
Ishan Kishan
T20 World Cup squad
T20 Cricket World Cup
T20 World Cup Team
Sanju Samson
Abhishek Sharma
ICC T20 World Cup format

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com