FACT CHECK : वैभव सूर्यवंशीला Mumbai Indians कडून ३० कोटींची ऑफर; ललित मोदीने सत्य समोर आणलं, नेमकं काय सुरूय?

Can Mumbai Indians sign Vaibhav Sooryavanshi before IPL auction? इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व जगभरात लक्षात राहिल ते १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या फटकेबाजीने… राजस्थान रॉयल्सच्या या सलामीवीराने १५ सामन्यांत २४२.८५ च्या स्ट्राईक रेटने सर्वाधिक ६८० धावा चोपल्या आहेत. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या एलिमिनेटर सामन्यात तर त्याच्या वादळाने गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला. त्याचा प्रत्येक फटका हा डोळ्यांचे पारणे फेडणारा होता आणि त्याने युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेल याचा वर्ल्ड रेकॉर्डही काल मोडला..वैभव सूर्यवंशीला आयपीएलमध्ये मोठी डिमांड आली आहे आणि जर तो लिलावात दाखल झाला, तर त्याच्यासाठी हवी ती किंमत मोजण्यास फ्रँचायझी तयार आहेत. अशात मुंबई इंडियन्सने RR च्या युवा फलंदाजाला ३० कोटींची ऑफर दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे..SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीचे वादळ पाहून काव्या मारनच्या चेहऱ्याचा रंग उडालेला... Boss Baby बाद होताच कशी होती तिची रिअॅक्शन ते पाहा... Video Viral.वैभव सूर्यवंशीने एलिमिनेटर सामन्यात अक्षरशः विक्रमांचा पाऊस पाडला. त्याने २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांची वादळी खेळी केली. ख्रिस गेलचाच आयपीएल इतिहासातील वेगवान ( ३० चेंडू) शतकाचा विक्रम मोडण्यापासून तो थोडक्यात हुकला. पण, त्याने आयपीएल प्लेऑफमध्ये एका डावात सर्वाधिक १२ षटकारांचा विक्रम नावावर करताना शुभमन गिलचा ( १० वि. मुंबई, २०२३) विक्रम मोडला. आयपीएलच्या सर्वाधिक ४ डावांत १० पेक्षा अधिक षटकार मारण्याच्या ख्रिस गेलच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. कालच्या त्याच्या ऐतिहासिक खेळीनंतर सोशल मीडियावर एक वेगळी चर्चा सुरू झाली..व्हायरल चर्चा काय?मुंबई इंडियन्सच्या मालकीण नीता अंबानी यांनी वैभव सूर्यवंशीला MI कडून खेळण्यासाठी ३० कोटी रुपयांची ऑफर दिली आहे.त्यांनी त्याला 'अँटिलिया'मध्ये एक फ्लॅट आणि मालदीवमध्ये एक खाजगी बेट देण्याचीही ऑफर दिली आहे.वैभवने MI मध्ये यावे यासाठी, त्याच्या पालकांना एक blank cheque देखील देऊ करण्यात आला आहे.हा निर्णय घेण्यासाठी वैभवने काही अवधी मागितला आहे.शिवाय, RR चे मालक या निर्णयाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असले, तरीही अंतिम निर्णय मात्र वैभवच्याच हाती आहे..ललित मोदी काय म्हणतोय..त्याला ट्रेड करावे लागेल, परंतु या सर्व ऑफर्स निरर्थक आहेत. जर राजस्थान रॉयल्सने त्याला रिलीज केले, तर त्याला लिलावातून जावे लागेल. तसे झाल्यास, तो जगभरातील इतर कोणत्याही क्रिकेटपटूपेक्षा जास्त पैशांची मागणी करेल. पण, सध्या सुरू असलेल्या चर्चा या अफवा आहे आणि साईड ऑफर्सना अधिकृत आयपीएल नियमांमध्ये स्थान नाही. हे सर्व खोट्या बातम्यांसारखे वाटते, असे आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी याने ट्विट केले आहे.