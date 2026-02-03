Cricket

FACT CHECK : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर ICC कडून एका वर्षाच्या बंदीची कारवाई? PSL वर बंदी, महसूलात कपात अन् बरंच काही...

ICC Sanctions On Pakistan? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर (PCB) ICC कडून एका वर्षांची बंदी, PSL वर बंदी, महसूल कपात आणि २०४० पर्यंत यजमानपद रद्द झाल्याच्या बातम्या सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत.
Swadesh Ghanekar
Has ICC banned Pakistan Cricket Board for one year? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्ध न खेळण्याची भूमिका पाकिस्तानला महागात पडणार आहे. आगामी वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान क्रिकेट संघ १५ फेब्रुवारीला भारताविरुद्धच्या ( IND vs PAK ) सामन्यात खेळणार नसल्याचे पाकिस्तान सरकारने रविवारी जाहीर केले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनेही ( ICC ) आक्रमक पवित्रा घेतला आणि पीसीबीला परिणामांची जाण करून दिली. त्यानंतरही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगतेय. अशात पाकिस्तानच संघ वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी श्रीलंकेत दाखल झाला आहे. त्यात आता सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे.

