FACT CHECK : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर ICC कडून एका वर्षाच्या बंदीची कारवाई? PSL वर बंदी, महसूलात कपात अन् बरंच काही...

Has ICC banned Pakistan Cricket Board for one year? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्ध न खेळण्याची भूमिका पाकिस्तानला महागात पडणार आहे. आगामी वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान क्रिकेट संघ १५ फेब्रुवारीला भारताविरुद्धच्या ( IND vs PAK ) सामन्यात खेळणार नसल्याचे पाकिस्तान सरकारने रविवारी जाहीर केले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनेही ( ICC ) आक्रमक पवित्रा घेतला आणि पीसीबीला परिणामांची जाण करून दिली. त्यानंतरही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगतेय. अशात पाकिस्तानच संघ वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी श्रीलंकेत दाखल झाला आहे. त्यात आता सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे..काय आहे या पोस्टमध्ये?पाकिस्तानच्या वर्ल्ड कप सहभागाबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या सदस्यांची बैटक झाली आणि त्यात पाकिस्तानवर एका वर्षाच्या बंदीसाठी १४-२ अशी मतं पडलीपाकिस्तान सुपर लीगवरही एका वर्षाच्या बंदीची कारवाई केली गेली आहेपाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला आयसीसीकडून मिळणारा वार्षिक महसूल ५.७५ टक्क्यावरून २.२५ टक्के केला गेला२०४० पर्यंत पाकिस्तानला कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेचे यजमानपद भूषविता येणार नाही..सत्य काय?व्हायरल झालेली पोस्ट खोटी आहे.. आयसीसीने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयानंतर आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासोबत चर्चा केलेली नाही. आयसीसीने कठोर कारवाईची कल्पना मात्र अप्रत्यक्षरित्या पीसीबीला दिलेली आहे. तुर्तास तरी आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेटबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही..मोठी बातमी! India vs Pakistan सामना १५ फेब्रुवारीलाच होणार; मोहसिन नक्वी यांचा खोटारडेपणा उघड.काय कारवाई होऊ शकते?पीटीआयच्या वृत्तानुसार पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये परदेशी खेळाडूंच्या सहभागावर निर्बंध लागू शकतात. आयसीसी क्रमवारीतही पाकिस्तानचे स्थान गोठवले जाऊ शकते. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमधील सामन्यांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच द्विपक्षीय मालिकांसाठी पाकिस्तानचा दौरा करण्यासाठी मोठे संघ नकार देऊ शकतात. आयसीसीकडून पाकिस्तानला जो दरवर्षी महसूलाचा हिस्सा दिला जातो, तो रोखला जाऊ शकतो..