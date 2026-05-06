विराटचा एकेकाळचा टीममेट, पंजाब किंग्जच्या माजी क्रिकेटरचं वयाच्या ३६व्या वर्षी निधन; युवराज म्हणाला, त्याच्यासोबत ड्रेसिंग रूम...

Former Punjab Kings Cricketer Dies Young पंजाब किंग्जकडून खेळलेल्या ३७ वर्षीय क्रिकेटपटूचं निधन झालं आहे. दोन हंगामात तो आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्जच्या संघात अमनप्रीत होता. वयाच्या अवघ्या ३७ व्या वर्षी क्रिकेटरचं निधन झाल्यानं क्रिकेटविश्वात शोककळा पसरली आहे. आयपीएल सुरू असतानाच या क्रिकेटरच्या निधनाचं वृत्त समोर आलंय. अमनप्रीत सिंग गिल असं निधन झालेल्या क्रिकेटरचं नाव आहे..अमनप्रीत सिंग गिलच्या निधनानंतर पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने याची माहिती दिलीय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याला श्रद्धांजली वाहण्यात आलीय. अमनप्रीत सिंग गिलचं आज सकाळी निधन झालं. तो फक्त ३७ वर्षांचा होता. अमनप्रीतच्या निधनावर पंजाब किंग्ज संघ व्यवस्थापनानेही शोक व्यक्त केला आहे..पंजाब क्रिकेटमध्ये अमनप्रीतने स्वत:ची ओळख निर्माण केली होती. इंडिया अंडर १९, किंग्ज इलेव्हन पंजाब म्हणजेच पंजाब किंग्जमध्येही अमनप्रीत होता. पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने त्याच्या कुटुंबियांना या संकटातून सावरण्याची ताकद मिळो अशी प्रार्थना करत पोस्ट केलीय. अमनप्रीतचं निधन कशामुळे झालं याची माहिती अद्याप समोर आली नाहीय..भारताचा माजी अष्टपैलू क्रिकेटर युवराज सिंगने अमनप्रीत सिंगच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केला. क्रिकेटमध्ये करिअरच्या सुरुवातीला अमनप्रीतसोबत ड्रेसिंगरूम शेअर केली होती. तो शांत स्वभावाचा आणि कष्टाळू होता. क्रिकेट खूप आवडायचं असंही युवराज सिंगने म्हटलंय..अमनप्रीत सिंग हा अष्टपैलू क्रिकेटर होता. गोलंदाजी आणि मधल्या फळीत फलंदाजी करणाऱ्या अमनप्रीतने पंजाब आणि इंडिय अंडर १९ संघाचेही प्रतिनिधीत्व त्यानं केलं होतं. प्रथम श्रेणीतही तो सहा सामने खेळला होता. २००९ आणि २०१० या दोन हंगामात तो पंजाब किंग्जच्या संघात होता. पण त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. अंडर १९ संघात तो विराट कोहलीसोबत खेळला होता..