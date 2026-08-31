Cricket

Vaibhav Sooryavanshi ची विकेट पडताच संघ कोसळला; अवघ्या १०५ धावांत १० फलंदाज OUT, सामना २६६-२६६ असा बरोबरीत, पुढे काय?

Vaibhav Sooryavanshi wicket Video Duleep Trophy 2026 : वैभव सूर्यवंशीने दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचा सामना गाजवला, परंतु पूर्व विभागाच्या अन्य फलंदाजांनी माती खाल्ली आणि मध्य विभागाने जबरदस्त पुनरागमन केले.
Duleep Trophy 2026

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

East Zone collapse from 161 for 0 to 266 all out vs Central Zone : दुलीप ट्रॉफी २०२६ मध्ये पूर्व विभाग विरुद्ध मध्य विभाग यांच्यातला सामन्यात कमालीची कलाटणी पाहायला मिळाली. मध्य विभागाच्या २६६ धावांचा पाठलाग करताना पूर्व विभागाची सलामीची जोडी वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi ) आणि अभिमन्यू इश्वरन यांनी १६१ धावा फलकावर चढवल्या. पूर्व विभाग सहज आघाडी घेईल असे वाटत असताना मध्य विभागाच्या गोलंदाजांनी पुनरागमन केले अन् सामन्यातील पहिला डाव २६६-२६६ असा बरोबरीत सुटला. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मध्य विभागाच्या संघाचा हा पलटवार सर्वांना अचंबित करणारा ठरला.

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