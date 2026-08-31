Vaibhav Sooryavanshi ची विकेट पडताच संघ कोसळला; अवघ्या १०५ धावांत १० फलंदाज OUT, सामना २६६-२६६ असा बरोबरीत, पुढे काय?

East Zone collapse from 161 for 0 to 266 all out vs Central Zone : दुलीप ट्रॉफी २०२६ मध्ये पूर्व विभाग विरुद्ध मध्य विभाग यांच्यातला सामन्यात कमालीची कलाटणी पाहायला मिळाली. मध्य विभागाच्या २६६ धावांचा पाठलाग करताना पूर्व विभागाची सलामीची जोडी वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi ) आणि अभिमन्यू इश्वरन यांनी १६१ धावा फलकावर चढवल्या. पूर्व विभाग सहज आघाडी घेईल असे वाटत असताना मध्य विभागाच्या गोलंदाजांनी पुनरागमन केले अन् सामन्यातील पहिला डाव २६६-२६६ असा बरोबरीत सुटला. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मध्य विभागाच्या संघाचा हा पलटवार सर्वांना अचंबित करणारा ठरला..रिंकू सिंग ( ६०) व ए जुयाल ( ४६) यांच्या खेळीने मध्य विभागाला पहिल्या डावात २६६ धावांपर्यंत पोहोचवले. पूर्व विभागाच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला. मुकेश कुमार व ए सरकार यांनी प्रत्येकी ३, तर मोहम्मद शमी व कुरैशी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात इश्वरन व वैभव यांनी आक्रमक खेळ केला आणि पूर्व विभागासाठी १६१ धावांची सलामी दिली. वैभवने ८१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह ९२ धावांची विक्रमी खेळी केली. दुलीप ट्रॉफीत अर्धशतक झळकावणारा तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला. त्याने ५७ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला..गौतम गंभीरचा 'विश्वासू' चमकला; संघ संकटात असताना पठ्ठ्या उभा राहिला, श्रेयस अय्यरला वर्ल्ड कप २०२७ साठी टफ फाईट.वैभवच्या विकेटनंतर मात्र पूर्व विभागाच्या फलंदाजांनी निराश केले. हर्ष दुबेने पुढच्याच चेंडूवर कुमार कुशाग्रला गोल्डन डकवर माघारी पाठवले. त्यानंतर ए पांडेने मध्य विभागाला महत्वाची विकेट मिळवून दिली. इश्वरन १०६ चेंडूंत ८ चौकारांच्या मदतीने ६९ धावांवर बाद झाला. पूर्व विभागाने १६१ धावांवर पहिली विकेट गमावली आणि त्यानंतर २६६ धावांवर संपूर्ण संघ तंबूत परतला. हर्ष दुबेने शेवटची विकेट घेताना पूर्व विभागाला समान धावसंख्येवर रोखले..Vaibhav Sooryavanshi: १५ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक पराक्रम, १९६९ साली झालेली अशी ऐतिहासिक खेळी! बाद कसा झाला ते पाहा Video .कर्णधार इशान किशन १६ धावांवर यश ठाकूरच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. अहान पांडे ( ३-४३) व यश ठाकूर ( ३-६६) यांनी प्रत्येकी तीन, तर हर्ष दुबेने ४ विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा मध्य विभागाने ११ धावांवर १ विकेट गमावली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.