IND vs SA: 'ऋतुराजला एका अपयशामुळे टीम इंडियातून काढू नका, मी हात जोडले...', माजी क्रिकेटरची विनंती

रांचीतील पहिल्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी पराभूत करून मालिकेत आघाडी घेतली. मात्र या सामन्यातून पुनरागमन करणाऱ्या ऋतुराज गायकवाडला मोठी खेळी करता आली नाही. आकाश चोप्राने त्याला योग्य संधी देण्याची मागणी केली, तसेच रिषभ पंतला वगळण्यावर प्रश्न उपस्थित केले..भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पराभूत करण्यात यश मिळवले. रांचीमध्ये झालेल्या या सामन्यात भारताने १७ धावांनी विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात विराट कोहली, केएल राहुल आणि रोहित शर्मा यांची बॅट तळपली. मात्र या सामन्यातून पुनरागमन करणाऱ्या २८ वर्षीय ऋतुराज गायकवाडला मोठी खेळी करता आली नाही..SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी.ऋतुराजने १६ महिन्यांनंतर या सामन्यातून भारतीय संघासाठी पुनरागमन केले होते. तो गेल्या काही महिन्यांपासून अफलातून फॉर्ममध्ये आहे, त्यामुळे या सामन्यातही त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा अनेकांची होती. मात्र त्याला या सामन्यात चौथ्या क्रमांकावर खेळताना १४ चेंडूत ८ धावा करता आल्या. त्याचा अफलातून झेल डेवाल्ड ब्रेव्हिसने घेतला, जो या सामन्यातील सर्वोत्तम झेलही ठरला. दरम्यान, ऋतुराजने जरी कमी धावा केल्या असल्या तरी त्याला आणखी संधी द्यायला हवी असं माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने म्हटले आहे. कारण ऋतुराज हा वरच्या फळीतील फलंदाज असून त्याने पहिल्यांदाच चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली होती. त्यामुळे त्याला योग्य संधी मिळायला हवी असं चोप्राने म्हटले आहे..आकाश चोप्रा त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'मला खरंच कळत नाही, काय सुरू आहे. ऋतुराजने यापूर्वी वनडेत कधीही चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली नव्हती, तुम्ही त्याला त्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरवले आणि तो बादही डेवाल्ड ब्रेव्हिसने घेतलेल्या एका उत्तम झेलामुळे झाला.''तो जेव्हा बाद झाला, तेव्हा मी हात जोडून एवढीच विनंती केली की त्याला कृपया तिन्ही सामन्यात पूर्ण संधी द्या. जरी तो अपयशी ठरला, तरी लगेच त्याला काढून टाकू नका, त्याला त्याच्या फक्त या तीन सामन्यातील कामगिरीने पारख करू नका. त्याची प्रमुख काम डावाची सुरुवात करणं आहे, जोपर्यंत तुम्ही त्याला त्या जागेवर खेळवत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्याच्या वनडे कारकिर्दीबाबत कोणतेही मत मांडण्याचा हक्क नाही.'.याशिवाय रिषभ पंतला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवून वॉशिंग्टन सुंदरला संधी देण्यावरही आकाश चोप्राने प्रश्न उपस्थित केला. तो म्हणाला, 'आता रिषभ पंत, तुम्ही त्याला कधी खेळवणार आहात. तो मधल्या फळीतील फलंदाज आहे, जो चौथ्या किंवा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतो, तरी तुम्ही त्याची निवड केली नाही. त्याऐवजी तुम्ही असे दोन फलंदाज त्या जागेवर फलंदाजीला पाठवले, ज्यांनी कधी त्या जागेवर फलंदाजी केली नव्हती. '.IND vs SA, 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडला संधी मिळाली, पण ब्रेव्हिसने हवेत एकाच हाताने पकडला त्याचा अफलातून कॅच; पाहा Video.पहिल्या वनडेत प्रभारी कर्णधार केएल राहुलने यष्टीरक्षणाची सांभाळली होती. तो शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघाचे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत नेतृत्व करत आहेत. गिल आणि श्रेयस हे दोघेही दुखापतीमुळे या मालिकेला मुकले आहेत..