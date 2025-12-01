Cricket

IND vs SA: 'ऋतुराजला एका अपयशामुळे टीम इंडियातून काढू नका, मी हात जोडले...', माजी क्रिकेटरची विनंती

Aakash Chopra Defends Ruturaj Gaikwad: रांचीतील पहिल्या वनडेत ऋतुराज गायकवाड चौथ्या क्रमांकावर अपयशी ठरला. पण असं असलं तरी त्याला आणखी संधी मिळाव्यात असं माजी भारतीय क्रिकेटपटूने म्हटलं आहे.
Ruturaj Gaikwad

Ruturaj Gaikwad

  • रांचीतील पहिल्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी पराभूत करून मालिकेत आघाडी घेतली.

  • मात्र या सामन्यातून पुनरागमन करणाऱ्या ऋतुराज गायकवाडला मोठी खेळी करता आली नाही.

  • आकाश चोप्राने त्याला योग्य संधी देण्याची मागणी केली, तसेच रिषभ पंतला वगळण्यावर प्रश्न उपस्थित केले.

