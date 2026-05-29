GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीचे ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स! आंद्रे रसेलच्या नावावर असेलला विक्रम उद्ध्वस्त; जगात अव्वल नंबर कामगिरी...

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) पॉवर प्ले फलंदाजीची व्याख्याच बदलून टाकली. एकाच हंगामात पहिल्या सहा षटकांत ५०० पेक्षा जास्त धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. त्याच्या ५२१ धावांपैकी ४६८ धावा चौकार आणि षटकारांनी आल्या, तर केवळ ५३ धावा एकेरी आणि दुहेरी धावांनी झाल्या. ९ धावांवर दोन विकेट्स गेल्यानंतर वैभव व रवींद्र जडेजा यांनी ७३ धावांची भागीदारी करून गुजरात टायटन्सला बॅकफूटवर फेकले. वैभवने यासह आणखी दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड्स नावावर करताना आंद्रे रसेल व साई सुदर्शन यांचे विक्रम मोडले. .RR ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा घेतलेला निर्णय पहिल्या दोन षटकांतच अंगलट आलेला दिसला. मोहम्मद सिराज व कागिसो रबाडा यांनी अनुक्रमे यशस्वी जैस्वाल ( १) व ध्रुव जुरेल ( ४) यांना माघारी पाठवले. त्यामुळे त्यांना अनुभवी फलंदाज रवींद्र जडेजाला वरच्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवावे लागले. दुसऱ्या बाजूने वैभव सूर्यवंशी सुरुवातीला थोडा शांत दिसला, परंतु सिराजच्या तिसऱ्या षटकात २१ धावा चोपून वैभवने आत्मविश्वास कमावला. रबाडालाही त्याने खणखणीत षटकार मारून IPL 2026 मध्ये ७०० धावांचा टप्पा ओलांडला..आयपीएलच्या एका पर्वात ७०० धावा करणारा तो पहिला अनकॅप्ड खेळाडू ठरला. आयपीएलमध्ये ७०० धावा करणारा तो युवा फलंदाज ठरला. त्याने १५ वर्ष व ६३ दिवसांचा असताना हा पराक्रम करून साई सुदर्शनच्या नावावरील २०२५ ( २३ वर्ष व २२७ दिवस) सालचा विक्रम मोडला. Youngest to score 700 runs in an IPL season याशिवाय त्याने आयपीएलच्या या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये ५०० धावांचा टप्पाही ओलांडला आणि अशी पॉवर दाखवणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला. डेव्हिड वॉर्नर ( ४६७), ट्रॅव्हिस हेड ( ४०२) व साई सुदर्शन ( ४०२) यांना त्याने मागे सोडले. वैभवने तिसऱ्या विकेटसाठी जडेजासह अर्धशतकी भागीदारी करून संघाला पहिल्या ६ षटकांतक २ बाद ७० धावांपर्यंत पोहोचवले. प्रसिद्ध कृष्णाच्या पहिल्या षटकात १६ धावा कुटल्या गेल्या..जडेजाला दुखापतीमुळे खेळताना थोडा त्रास होत होता आणि त्याने वैभवसह ३७ चेंडूंत ७३ धावा जोडल्यानंतर रिटायर्ड हर्ट होण्याचा निर्णय घेतला. त्याने १९ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३४ धावा केल्या. कर्णधार रियान परागने चौकार-षटकाराने सुरुवात केली खरी, परंतु जेसन होल्डरने त्याला ११ धावांवर झेलबाद केले. RR च्या १० षटकांत ३ बाद १०३ धावा झाल्या होत्या आणि वैभव मैदानावर उभा होता. वैभवला ४६ धावांवर साई सुदर्शनने झेल सोडून जीवदान दिले. पण, दासून शनाकाला ( ३) होल्डरने बाद केले.GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी! IPL इतिहासात असा पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज .वैभवने या सामन्यापूर्वी ४०२ सामन्यांत ९३२ धावा केल्या होत्या आणि त्याला आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत १००० धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी ६८ धावा हव्या होत्या आणि त्याने तो पराक्रम केला. तो आयपीएलमध्ये सर्वात वेगाने १००० धावा करणारा फलंदाज ठरला. आंद्रे रसेलने ५४५ चेंडूंत हा पराक्रम केला होता. जोफ्रा आर्चर ( ७) बाद झाल्याने जडेजाला पुन्हा फलंदाजीला यावे लागले. वैभवने ३१ चेंडूंत या पर्वातील सहावे अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे सर्वात संथ अर्धशतक ठरले.