GT vs SRH Live : टप्पा खाऊन आऊट... अभिषेक शर्मा विचित्र पद्धतीने बाद झाला, कागिसो रबाडाला हसू आवरेना... Video Viral

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: १६९ धावांच्या लक्ष्याचा पाटलाग करताना सनरायझर्स हैदराबादची सुरुवात खराब झाली.. मोहम्मद सिराजने पहिल्या षटकात ट्रॅव्हिस हेडचा अडथळा दूर केल्यानंतर कागिसो रबाडाने दोन धक्के दिले. अभिषेक शर्मा व इशान किशन यांना माघारी पाठवून गुजरात टायटन्सने सामन्यावर पकड घेतली. पण, अभिषेकची विकेट चर्चेची ठरली. .प्रफुल हिंगेने पॉवर प्लेमध्ये GT ला दोन धक्के दिल्यानंतर साई सुदर्शन व निशांत सिंदू यांनी SRH ला आव्हान दिले. शुभमन गिल ( ५) व जॉस बटलर ( ७) हे स्वस्तात बाद झाल्यानंतर साई व निशांत यांनी ४२ धावांची भागीदारी केली. निशांतला ( २२) पॅट कमिन्सने माघारी पाठवले. पण, साई मैदानावर उभा राहिला आणि यंदाच्या पर्वातील सहावे अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने ४४ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांची खेळी करून Orange Cap च्या शर्यतीत अव्वल स्थान पटकावले. यंदाच्या पर्वात ५०० धावांचा टप्पा ओलांडणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. .सलग तीन आयपीएल पर्वात साईने ५००+ धावा करून ख्रिस गेल ( २०११-१३), शिखर धवन ( २०१९-२१), विराट कोहली ( २०२३-२५) यांच्याशी बरोबरी केली. डेव्हिड वॉर्नरने सलग सहा, तर लोकेश राहुलने सलग पाच पर्वात हा पराक्रम केला आहे. पण, ख्रिस गेल व साई सुदर्शन हे दोनच फलंदाज असे आहेत की त्यांनी तिन्ही पर्वात १४०+ स्ट्राईक रेट ठेवला आहे. साई बाद झाल्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदरने मोर्चा सांभाळला आणि ३३ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह ५० धावांची नाबाद खेळी केली. गुजरातने ५ बाद १६८ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात मोहम्मद सिराजने पहिल्याच षटकात ट्रॅव्हिस हेडला भोपळ्यावर माघारी पाठवले..GT vs SRH Live : साई सुदर्शनने इतिहास रचला! गुजरातचा डोलारा सांभाळला; हैदराबादविरुद्ध विक्रमी खेळी अन् आव्हानात्मक लक्ष्य.कागिसो रबाडानेही दुसऱ्या षटकात SRH चा दुसरा सलामीवीर अभिषेक शर्माचा ( ६) त्रिफळा उडवून सामन्यात रंगत आणली. हैदराबादचे विकेट पडण्याचे सत्र सुरूच राहिले आणि रबाडाने पुढच्या षटकात इशान किशनची ( ११) विकेट पाडली. कागिसो रबाडाच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्यासाठी अभिषेक स्टम्प सोडून पुढे आला, परंतु रबाडाने चतुराईने तो चेंडू अभिषेकच्या पॅडवर आदळला. अभिषेकने चेंडू डिफेंड केला, पंरतु टप्पा खाऊन तो यष्टिंवर आदळळा..