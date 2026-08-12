IPL 2027: हार्दिक पांड्या परत आला तर चालेल का? गुजरात टायटन्सची कर्णधार शुभमन गिलसोबत चर्चा अन् मग...

IPL 2027 Hardik Pandya Trade Marathi Update News: इंडियन प्रीमियर लीगमधील (IPL) हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबद्दल सध्या सातत्याने चर्चा होत आहे. हार्दिक पांड्या सध्या मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार आहे. पण त्याच्यातील आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील संबंध बिघडल्याची चर्चा आयपीएल २०२६ मध्ये झाली, त्यामुळे मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indiand) त्याला ट्रेड करण्याचा विचार करत असल्याचे समोर आले. त्याला संघात घेण्यासाठी अनेक संघ तयार असल्याचेही समजले. याचदरम्यान आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) पुन्हा हार्दिकला संघात घेण्याच तयार आहेत, त्याबाबत सध्याचा कर्णधार शुभमन गिलसोबत (Shubman Gill) चर्चाही झाली. मात्र एका अटीमुळे ही डिल फिस्कटण्याची शक्यता असल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. .Hardik Pandya Trade: मोठा ट्विस्ट! Mumbai Indians च्या हार्दिकला पुन्हा गुजरात टायटन्सकडे जायचंय, कर्णधार व्हायचंय; शुभमन गिलचं काय होणार? .खरंतर हार्दिकला मुंबईने आयपीएल २०२२ पूर्वी संघातून बाहेर केल्यानंतर गुजरातने त्याला संघात घेतले आणि कर्णधारही केले. त्याच्या नेतृत्वात गुजरातने दमदार कामगिरी करताना पहिल्या दोन्ही हंगामात अंतिम सामन्यात धडक मारली. २०२२ मध्ये गुजरातने आयपीएलचे विजेतेपदही मिळवून दिले होते. पण २०२४ आयपीएलआधी मुंबईने हार्दिकला ट्रेडच्या माध्यमातून पुन्हा आपल्या संघात घेतले आणि रोहित शर्माला काढून कर्णधार केले. मात्र हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबईला फारशी चांगली कामगिरी करता आली नाही. २०२४ आणि २०२६ मध्ये मुंबई संघ तळातल्या क्रमांकावर राहिला. २०२५ मध्ये प्लेऑफ गाठली होती. पण एलिमिनेटरमध्ये त्यांचा पराभव झाला..आयपीएल २०२६ मध्येही अत्यंत निराशाजनक कामगिरीनंतर हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. याशिवाय त्याचे आणि मुबंई इंडियन्सचे संबंधही बिघडल्याची चर्चा झाली. यानंतर आता हार्दिक गुजरातसोबत चर्चा करत असल्याचे समजत आहे. गुजरातही या ट्रेडसाठी तयार असल्याचे समजत आहे. त्यासाठी गिलशी गुजरातच्या मालकांनी चर्चा केली. गिलने हार्दिकला परत घेण्यास हरकत घेतलेली नाही. मात्र गुजरात पुन्हा हार्दिकला कर्णधार करण्यात तयार नाही..इंडियन एक्सप्रेसला एका सुत्राने दिलेल्या माहितीनुसार 'हार्दिकला परत घेण्यास फ्रँचायझीला काहीच हरकत नाहीये. त्यांनी याबाबत कर्णधार शुभमन गिलशीही चर्चा केली. तो देखील फ्रँचायझीने पुन्हा ट्रेडने त्याला संघात घेण्यासाठी तयार आहे. पण त्याने कर्णधारपदही हवे असल्याची अट ठेवल्यानंतर मात्र, त्या अटीला सर्वांनीच नकार दिला.'.IND vs SL: सर्फराज खान हेअरस्टाईल करायला गेला, पण सिराजच्या नव्या 'प्रयोगामुळे' झाला हैराण! Video Viral.त्यामुळे हार्दिक पुन्हा जरी गुजरात टायटन्स संघात आला तरी त्याला कर्णधार मिळण्याची शक्यता मात्र अत्यंत कमी आहे. दरम्यान, हार्दिकसाठी कोलकाता नाईट रायडर्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सही उत्सुक असल्याचे समजत आहे. जर हार्दिकला कर्णधार म्हणून कायम रहायचे असेल, तर कोलकाता संघात त्याची ही इच्छा पूर्ण होऊ शकते. कारण अजिंक्य रहाणे निवृत्त झाल्याने त्यांना कर्णधाराची गरज आहे. त्यांना आयपीएल २०२७ साठी नव्या कर्णधाराचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे हार्दिक एक चांगला पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.