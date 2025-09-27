Cricket

IND vs PAK : हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा दुखापतग्रस्त, Asia Cup Final ला मुकणार? भारताच्या प्रशिक्षकाने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

India injury updates ahead of Asia Cup 2025 final: आशिया कप 2025 च्या फायनलपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसू शकतो, अशी चर्चा रंगली आहे. हार्दिक पांड्या आणि अभिषेक शर्मा हे दोघे दुखापतग्रस्त असल्याची माहिती समोर आली असून चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.
Hardik Pandya and Abhishek Sharma spark injury concerns

Swadesh Ghanekar
Will Hardik Pandya play in the Asia Cup final against Pakistan : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील सुपर ४ च्या शेवटच्या लढतीत श्रीलंकेवर सुपर ओव्हरमध्ये थरारक विजयाची नोंद केली. फायनलमध्ये पाकिस्तानचा सामना करण्यापूर्वी टीम इंडियाचा चांगला सराव कालच्या लढतीत झाला. पण, त्याचवेळी हार्दिक पांड्या व अभिषेक शर्मा यांच्या दुखापतीचे वृत्त समोर आल्याने चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. ही दोघं पाकिस्तानविरुद्धच्या फायनलला मुकण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

