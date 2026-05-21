KKR vs MI: 'माहित नाही मैदानात काय सुरूये, संपूर्ण सिजनमध्येच आम्ही...', हार्दिक पांड्या मुंबईच्या पराभवानंतर संतापला

IPL 2026, KKR vs MI: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) पुन्हा एकदा मोठ्या पराभवाला बुधवारी (२० मे) सामोरे जावे लागले. बुधवारी मुंबई इंडियन्सला कोलकाता नाईट रायडर्सने (Kolkata Knight Riders) ४ विकेट्सने पराभूत करत स्पर्धेतील आव्हानही कायम ठेवले आहे. मात्र मुंबईचा हा १३ सामन्यांतील ९ वा पराभव होता. मुंबईला यंदा सुरुवातीपासूनच लय मिळालेली नाही. या पराभवानंतर कर्णधार हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) निराश दिसला, त्यातही क्षेत्ररक्षणावर अधिक निराश दिला. .पावसाचा अडखळा आलेल्या या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १४७ धावा केल्या होत्या. मुंबईची सुरुवात खराब झाली होती. रायन रिकल्टन (६), रोहित शर्मा (१५), नमन धीर (०) आणि सूर्यकुमार यादव (१५) स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर तिलक वर्मा (२०) आणि कर्णधार हार्दिक पांड्याने (२६) डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनाही फारसं यश मिळालं नाही. मात्र अखेरीस कॉर्बिन बॉशने (नाबाद ३२) केलेल्या आक्रमणामुळे मुंबईला १४७ धावांपर्यंक पोहचला आले. कोलकातालाकडून सौरभ दुबे, कॅमेरॉन ग्रीन आणि कार्तिक त्यागी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर कोलतालानेही फलंदाजीत संघर्ष केला. पण मनिष पांडेने ३३ चेंडूत ४५ धावांची आणि रोमन पॉवेलने ३० चेंडूत ४० धावांची खेळी करत कोलकाताला विजयापर्यंत नेण्यात मोलाचा वाटा उचलला. कर्णधार अजिंक्य रहाणेनेही २१ धावांची खेळी केली. त्यामुळे कोलकाताने १४८ धावांचे लक्ष्य १८.५ षटकात ६ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. मुंबईकडून गोलंदाजीतही बॉश चमकला, त्याने ३ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, पॉवेल फलंदाजी करत असताना १० व्या षटकात त्याला बाद करण्याची मोठी संधी मुंबईकडे होती, पण दीपक चाहर आणि रॉबिन मिन्झ यांच्यात त्याचा झेल घेण्यावरून गोंधळ झाला आणि चेंडू त्या दोघांच्या मध्ये पडला. त्याचा फायदा पॉवेलने घेतला..२० धावा पडल्या कमी...सामन्यानंतर हार्दिक पांड्याने मान्य केले की मुंबईने २० धावा कमी केल्या. तो म्हणाला, 'हो म्हणजे २० धावा असत्या, तर मनोरंजक झाले असते. नक्कीच आम्ही फलंदाजी ग्रुप म्हणून २० धावा कमी केल्या. मला वाटतं आम्ही पॉवरप्लेमध्ये खूप विकेट्स गमावल्या. पण जर तिलक आणि मी सुद्धा थोडा जास्तवेळ थांबू शकलो असतो आणि भागीदारी केली असती, तर आम्हाला त्या १५-२० धावा मिळाल्या असत्या आणि आम्हाला एक चांगली संधी निर्माण झाली असती.'प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले, तर अशा खेळपट्टीवर जिथे गोलंदाजांना मदत मिळत होती, त्यावर खेळायला मला काहीच समस्या नाही. मला वाटतं की आयपीएलमध्ये आता फलंदाजांचे वर्चस्व दिसते, त्यामुळे गोलंदाजांना असहाय्य वाटतं. पण आजच्या खेळपट्टीने गोलंदाजांना चांगली मदत मिळत होती. त्यांना येऊन चांगले चेंडू टाकायचे होते, ज्यावर फलंदाजांना चांगले क्रिकेट खेळून धावा कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे मला मजा आली.'.क्षेत्ररक्षकांवर हार्दिक नाराजक्षेत्ररक्षणाबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर हार्दिक म्हणाला, 'मला माहित नाही मैदानात काय सुरू होते. मला वाटतं की संपूर्ण हंगामातच आम्ही क्षेत्ररक्षण खराब केलंय. आम्ही खूप झेल सोडले, अर्थात कोणालाही असे झेल सोडयचे नसतात, तो एक खेळाचाच भाग आहे. पण चुका लपवून ठेवता येत नाही. जर तुम्हाला संधी मिळाली आहे आणि तुम्हाला सामना जिंरायचा आहे, तर तुम्हाला त्या प्रत्येक संधी पकडाव्या लागतील. पण हो जेव्हा तुम्ही असे झेल सोडता, जे सामन्याचं चित्र पालटू शकतात, तेव्हा तुम्ही नेहमीच सामन्यात मागे राहाता.'आता मुंबईला अखेरचा सामना २४ मे रोजी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना जिंकून हंगामाचा शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न मुंबईचा असेल. त्याबाबत हार्दिकलाही आशा आहे. याशिवाय या सामन्यातून मुंबई इंडियन्स २५ हजार मुलांसाठी स्टेडियममध्ये खास व्यवस्था करणार आहे, जेणेकरून ही मुलं सामना पाहतील.