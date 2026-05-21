KKR vs MI: मनिष पांडेचे दोन चौकार अन् हार्दिक पांड्याला आला राग, मात्र IPL कडून झाली शिक्षा! नेमकं घडलं काय?

IPL 2026 KKR vs MI news: कोलकाता नाईट रायडर्सने बुधवारी (२० मे) मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ४ विकेट्सने पराभूत केले. मुंबई इंडियन्सचा हा ९ वा पराभव होता. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा आता एकच सामना बाकी असून ते आता पाँइंट्स टेबलमध्ये ९ व्या क्रमांकापेक्षा वर जाऊ शकणार नाहीत. दरम्यान, या सामन्यानंतर आयपीएलकडून मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याकडून (Hardik Pandya) झालेल्या एका चूकीसाठी त्याला शिक्षा करण्यात आली आहे. .IPL 2026: ईशान किशनने CSK च्या चाहत्यांची खिल्ली उडवताना मर्यादा ओलांडली? आर अश्विन म्हणतोय, '...तर ईगो कशासाठी?.बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार त्याने आयपीएल आचार संहितेतील (IPL’s Code of Conduct) नियमाचा भंग केल्याने त्याला मॅच फीच्या १० टक्के दंड आणि एक डिमिरीट पाँइंट देण्यात आला आहे. हार्दिक पांड्याने आयपीएल आचार संहितेतील कलम २.२ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. हे कलम क्रिकेट साधने, कपडे, मैदानातील साधने, फिक्चर आणि फिटिंग्स यांचा अपमान करण्याबद्दल आणि नुकसान पोहचवण्याबद्दल आहे..झाले असे की या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने कोलकाता नाईट रायडर्ससमोर १४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. यावेळी कोलकाता संघ धावांचा पाठलाग करत असताना १० वे षटक अत्यंत नाट्यपूर्ण ठरले. या षटकात मुंबईकडून हार्दिक पांड्या गोलंदाजी करत होता, तर कोलकाताकडून रोवम पॉवेल आणि मनिष पांडे फलंदाजी करत होते. यावेळी दुसऱ्या चेंडूवर पॉवेल केवळ १४ धावांवर असताना त्याचा झेल घेताना रॉबिन मिन्झ आणि दीपक चाहर यांच्या गोंधळ झाला आणि चेंडू या दोन खेळाडूंच्या मध्ये पडला. त्यामुळे पॉवेलला जीवदान मिळाले. त्यातच त्याच्या पुढच्या दोन चेंडूवर मनिष पांडेने दोन चौकार मारले. त्यावेळी चौथ्या चेंडूवर जेव्हा दुसरा चौकार गेला. तेव्हा हार्दिक पांड्याने निराश होत रन-अपला जाताना स्टम्पवरील बेल्स उडवले, जे योग्य नव्हते. त्यामुळे त्याला ही शिक्षा झाली आहे. हार्दिक पांड्यावर ही कारवाई सामनाधिकारी राजी सेठ यांनी केली आहे..या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १४८ धावा केल्या होत्या. मुंबईकडून कॉर्बिन बॉशने ३२ धावांची नाबाद खेळी केली, तर तिलक वर्मा आणि कर्णधार हार्दिक पांड्या यांनी अनुक्रमे २० आणि २६ धावांचे योगदान दिले. याव्यतिरिक्त कोणालाही फार खास करता आले नाही. कोलकाताकडून कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या आहेत..IPL 2026: दुखापतींचं ग्रहण अन् जर-तरचं समीकरण! चेन्नई प्लेऑफमध्ये पोहोचणार का? पाहा संपूर्ण गणित, आज चेन्नई गुजरात आमने सामने.त्यानंतर १४८ धावांचा पाठलाग कोलकाताने १८.५ षटकात ६ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. कोलकाताकडून मनिष पांडेने ३३ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली. रोवमन पॉवलने ३० चेंडूत ४० धावांची खेळी केली. तसेच कर्णधार अजिंक्य राहणेने १७ चेंडूत २१ धावा केल्या. मुंबईकडून कॉर्बिन बॉशने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.