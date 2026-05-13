हार्दिक पांड्या SRH कडून खेळणार? इंस्टा स्टोरी अन् चर्चेला उधाण; Mumbai Indians देखील फिटनेसबाबत काहीच सांगेना

Mumbai Indians Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) सध्या प्लेऑफसाठी चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळत आहेत. साखळी फेरीतील आता शेवटचे १४ सामनेच बाकी असूनही अजूनही ८ संघांमध्ये प्लेऑफची शर्यत आहे. मात्र यंदा सर्वाधिक निराशा केलेले दोन संघ म्हणजे लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians). या दोन्ही संघांचे आव्हान संपले आहे. पाचवेळच्या मुंबई इंडियन्सला हंगामाच्या सुरुवातीला विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदारही समजले जात होते. मात्र हार्दिक पांड्याच्या (Hardik Pandya) नेतृत्वात खेळणाऱ्या संघाला ११ सामन्यांत आत्तापर्यंत ३ सामनेच जिंकता आले आहेत. अशातच गेल्या दोन सामन्यात कर्णधार हार्दिक पांड्या खेळलेला नाही, त्यामुळे त्याबाबत बरीच चर्चा होत आहे. .मुंबईने यंदा पहिलाच सामना जिंकून दणक्यात सुरुवात केली होती. मात्र त्यानंतर त्यांचा संघ संघर्ष करताना दिसला. हार्दिकसह सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह हे प्रमुख खेळाडू या हंगामात अपयशी ठरले, ज्याचा फटका मुंबई इंडियन्सला बसला. मुंबईची खराब असतानात गेल्या दोन सामन्यात हार्दिक पांड्या उपलब्ध नव्हता. त्याला पाठीची दुखापत झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याच्याऐवजी सूर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व केले..दरम्यान, हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीबाबत मुंबई इंडियन्सकडून कोणतीही अपडेट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खरंतर त्याला दुखापत आहे की त्याला विश्रांती दिली आहे, याबाबत चर्चा सुरू आहे. तसेच मुंबई इंडियन्स संघात फूट पडल्याचीही चर्चा जोरदार होत आहेत. इतकेच नाही, तर हार्दिकने मुंबईला काही वेळासाठी इंस्टाग्रामवर अनफॉलोही केले असल्याची चर्चा होती. अशातच आता हार्दिक पांड्याने मंगळवारी मध्यरात्री (१२ मे) इंस्टाग्रामवर स्टोरी (Instagram Story) पोस्ट केल्या आहेत. यामध्ये तो एकटाच मैदानात नेट्समध्ये फलंदाजीचा सराव करताना दिसत आहे. त्याने एका स्टोरीवर गरुड पक्षाची उडतानाची इमोजीही लावली आहे. दरम्यान, या इमोजीमुळे तो सनरायझर्स हैदराबाद संघात जाणार असल्याचे संकेत देतोय का, अशीची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. कारण हैदराबाद संघाच्या लोगोमध्ये गरुडाचा वापर करण्यात आला आहे. दरम्यान, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नाही..तथापि, मुंबई इंडियन्सने जरी कोणतेही अपडेट दिले नसले तरी आता हार्दिकने एकट्याने त्याचा सराव करतानाचे व्हिडिओ पोस्ट करत तो खेळण्यासाठी फीट असल्याचा संदेश दिला आहे. त्यामुळे आता तो १४ मे राजी पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही, हे पाहावे लागणार आहे.दरम्यान, हार्दिकने मुंबईला सोशल मीडियावर अनफॉलो करण्याची चर्चा इंग्लंडच्या क्रिकेटपटूंमध्येही झाली. आत्ताच्या जगात हा अपमानच असल्याचे माजी क्रिकेटपटू ऍलिस्टर कूकने म्हटले आहे. तसेच त्याची दुखापत खरी होती का असा प्रश्नही त्याने विचारला आहे. त्यावर मायकल वॉन यांनी म्हटले की 'त्याला दुखापत होती, पण रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध ते शेवटच्या चेंडूवर पराभूत झाले.' .तसेच वॉन यांनी मुंबईच्या कामगिरीत ज्याप्रकारे घसरण झाली, त्याबाबत आश्चर्यही व्यक्त केले. त्यांनी म्हटले की 'तो गुजरातमध्ये गेला आणि जिंकला. मुंबईने त्याला संघात परत आणले पण त्यांची कामगिरी खराब झाली.''मला वाटतं त्यांच्या संघातील खेळाडूंकडे पाहाता कोणत्याही संघाचा कोणत्याही स्पर्धेतील त्यांची सर्वात खराब कामगिरी असेल, मला एखाद्या संघाचं नाव सांगा, ज्यांच्याकडे प्रतिभा होती, पण त्यांनी अशी खराब कामगिरी केली. त्यांच्याकडे सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा आणि जसप्रीत बुमराह आहेत.मुंबई सध्या पाँइंट्स टेबलमध्ये ९ व्या क्रमांकावर असून त्यांना अद्याप साखळी फेरीतील ३ सामने खेळायचे आहेत. पंजाब किंग्सनंतर मुंबईला कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध २० मे रोजी सामना खेळायचा आहे, तर २४ मे रोजी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध सामना खेळायचा आहे.