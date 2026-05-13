IPL 2026: धोनीचं लखनौचं तिकीट झालंय बूक! LSG विरुद्ध मैदानात दिसण्याची शक्यता, पण कोणाच्या जागेवर खेळणार?

Chennai Super Kings Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) सध्या प्लेऑफसाठी दावेदार असलेल्या संघांमध्ये चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) देखील आहे. मात्र चेन्नईचा दिग्गज खेळाडू एमएस धोनी (MS Dhoni) अद्याप या हंगामात खेळलेला नाही, त्यामुळे तो कधी खेळणार आहे, याबाबत सातत्याने चर्चा होत आहे. आता नुकतेच आलेल्या एका अपडेटने त्याच्या चाहत्यांना आनंद मिळू शकतो..IPL Playoff Race: गुजरातचं प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित, तरी ८ संघात शर्यत; कोणाचा पत्ता होणार कट? पाहा काय सांगते टक्केवारी.ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या चेन्नई सुपर किंग्सने आत्तापर्यंत ११ सामन्यांपैकी ६ सामने जिंकले आहेत आणि ५ सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्स सध्या पाचव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यासाठी आता साखळी फेरीतील उर्वरित ३ सामने महत्त्वाचे आहेत. प्लेऑफमध्ये पोहचण्यासाठी हे तिन्ही सामने महत्त्वाचे आहेत. चेन्नई सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. त्यांनी गेल्या तीन सामन्यांत सलग विजय मिळवले आहेत. त्यामुळे त्यांना पुढचे तिन्ही सामने जिंकून प्लेऑफ गाठण्याची अपेक्षा आहे..दरम्यान, गेल्या ११ सामन्यांत धोनी खेळलेला नाही. सुरुवातीला पोटरीच्या दुखापतीमुळे तो खेळला नव्हता. पण नंतर तो नेट्समध्ये फलंदाजीचा आणि यष्टीरक्षणाचा सराव करताना दिसला होता. त्यामुळे २३ एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध तो पुनरागमन करेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र त्याचे पुनरागमन अद्यापही झालेले नाही.अशातच आता चेन्नई सुपर किंग्सचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी एक महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. त्यांनी मंगळवारी (१२ मे) क्रिकबझला सांगितले आहे की पुढच्या सामन्यासाठी धोनीचे लखनौचे विमान तिकीट काढण्यात आले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सला शुक्रवारी (१५ मे) लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध त्यांच्या घरच्या मैदानात लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर सामना खेळायचा आहे..गेल्या ११ सामन्यांमध्ये धोनीने घराबाहेरच्या चेन्नईच्या सामन्यांसाठी संघासोबत फक्त दोनदा प्रवास केला आहे. तो सनरायझर्स हैदराबाद सामन्यासाठी हैदराबादला, तर मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी मुंबईला गेला होता. पण तो या दोन्ही सामन्यात खेळला नव्हता. तसेच चेन्नईतही तो सरावासाठी मैदानात येत आहे. परंतु, तो गेल्या ११ सामन्यांवेळी स्टेडियममध्ये उपस्थित न राहाता हॉटेलमध्येच थांबला आहे.आता काही रिपोर्ट्स असेही आले की धोनीला सध्या संघ चांगल्या फॉर्ममध्ये असल्याने संघाचे कॉम्बिनेशन बदलायचे नाहीये, त्यामुळे तो प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर राहण्यास प्राधान्य देत आहे. तसेच सामन्यांवेळी आपल्यावरच लक्ष केंद्रित होऊ नये म्हणून तो हॉटेलमध्येच थांबत आहे..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या 'हालचाली'वर मुंबई इंडियन्सचे बारीक लक्ष; धर्मशाला येथे संघासोबत जाण्यापासून थांबवले... नेमकं काय घडतंय?.दरम्यान, आता जर धोनी लखनौमध्ये लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध खेळला, तर तो कोणाच्या जागेवर खेळणार, याचंही उत्तर चेन्नईला शोधावं लागेल. उर्विल पटेल आणि कार्तिक शर्मा यांनी गेल्या काही सामन्यांमध्ये त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. अशात प्रशांत वीरच्या जागेवर धोनी खेळू शकतो. तसेच जर चेन्नईने अगदीच कठीण आणि जोखमीचा निर्णय घ्यायचा ठरवल्यास सध्या फॉर्मसाठी झगडणाऱ्या डेवाल्ड ब्रेव्हिस किंवा शिवम दुबे यांच्या जागेवरही धोनी पुनरागमन करू शकतो.चेन्नईचे साखळी फेरीतील उर्वरित सामने१५ मे - लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध (लखनौ)१८ मे - सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध (चेन्नई)२१ मे - गुजरात टायटन्सविरुद्ध (चेन्नई).