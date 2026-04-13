MI vs RCB: पांड्या ब्रदर्समध्ये वाद? कृणालने आधी हार्दिकला बाऊन्सर मारला अन् आऊट होताच असं काही केलं की...

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन माजी चॅम्पियन संघांमध्ये रोमांचक सामना झाला. या सामन्यात बंगळुरूने १८ धावांनी विजय मिळवत हंगामातील तिसऱ्या विजयाची नोंद केली. या सामन्यात हार्दिक पांड्या आणि कृणाल पांड्या (Hardik Pandya & Krunal Pandya) हे भाऊही आमने-सामने होते. मात्र यावेळी त्यांच्यातील बाँडिंगची नाही, तर वादाची (Rift) चर्चा या सामन्यानंतर होत आहे. .IPL 2026: Umpire चा दुजाभाव? मुंबई अन् दिल्लीला वेगवेगळा नियम? हार्दिकच्या ग्लव्ह्ज बदलीमुळे होतायेत आरोप.या सामन्यात मुंबई इंडियन्ससमोर २४१ धावांचे लक्ष्य होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी हार्दिक पांड्या ५ व्या क्रमांकावर उतरला होता. त्याच्यासमोर मुंबईचा डाव सावरून धावांचा पाठलाग करण्याचे आव्हान होते. सोबत सूर्यकुमार यादव होता. यावेळी हार्दिकचा सामना त्याचा मोठा कृणाल पांड्याशीही झाला. फिरकी गोलंदाजी करणाऱ्या कृणालने हार्दिक समोर आल्यानंतर ९ व्या षटकातील शेवटचा चेंडू तिखट बाऊन्सर टाकला. ज्यामुळे हार्दिकला खाली वाकून तो चेंडू सोडून द्यावा लागला..त्यानंतरही हार्दिकने आक्रमक फटकेबाजी केली होती. पण १५ व्या षटकात जेकॉब डफीने हार्दिकला २० चेंडूत ४० धावांवर बाद केले. त्याचा झेल रोमरियो शेफर्डने घेतला. त्याचा झेल घेताच तिथे असलेल्या कृणालने जोरदार सेलिब्रेशन केले. त्याच्या सेलिब्रेशनमध्ये त्याचा आनंद स्पष्ट दिसत होता. त्यामुळे त्याच्या या सेलिब्रेशनची बरीच चर्चा झाली.इतकेच नाही, तर यानंतर हार्दिक आणि कृणाल यांच्यातील वादाच्या चर्चांना आणखी हवा मिळाली आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून हार्दिक आणि कृणाल यांच्यात वाद झाल्याचे अनेक रिपोर्ट्स आले होते. पण त्यांनी यावर भाष्य केले नव्हते. मात्र, आता या चर्चांना आणखी उधाण आले आहे..हार्दिक आणि कृणाल या पांड्या भावंडांची बाँडिंग पूर्वी चर्चेत असायची. कृणाल मुंबई इंडियन्समधून बाहेर गेल्यानंतरही हे दोघे समोर आल्यानंतर मजामस्ती करताना दिसायचे. इतकेच नाही, तर हार्दिकचा मुलगा अगस्त्यही अनेकदा कृणालला पाठिंबा देताना दिसायचा. मात्र यंदा असे कोणतेच चित्र पाहायला मिळाले नाही. हार्दिक आणि कृणाल यांनी सोशल मीडियावरही एकमेकांबद्दल बऱ्याच दिवसांपासून कोणतीही पोस्ट केलेली नाही..MI vs RCB: विराट कोहलीवर BCCI करणार कारवाई? रागाच्या भरात केले 'ते' कृत्य... मग फिल्डिंगला पण आला नाही.कृणाल काय म्हणाला?सामन्यानंतर कृणालला त्याच्या बाऊन्सरबद्दल प्रश्न विचारण्याल आला होता. त्याने सांगितले, 'मी कधीच नवनवीन गोष्टी करून बघण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी कचरलो नाही. कारण इम्पॅक्ट प्लेअरचा नियम लागू होण्यापूर्वी ६ किंवा ७ व्या क्रमांकावर अष्टपैलू खेळाडू खेळायचा. तेव्हा फलंदाजीची पद्धत वेगळी होती. पण आता ८ व्या क्रमांकावरही फलंदाज खेळतो. टॅलेंटबद्दलच बोलायचं झालं, तर मुकूल चौधरी, वैभव सूर्यवंशीसारखे युवा खेळाडू पहिल्या चेंडूवरपासूनच चांगले शॉट्स खेळतात. त्यामुळे गोलंदाज म्हणून मला कौशल्य आणि मानसिकतेनेही त्यांच्या एक पाऊल पुढे राहायचे आहे.'दरम्यान, या सामन्यात बंगळुरूने दिलेल्या २४१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईला २० षटकात ५ बाद २२२ धावाच करता आल्या..