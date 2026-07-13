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जबरदस्त ट्विस्ट... CSK चा नवा कोच कोण? MS Dhoni नव्हे, तर 'हा' भारतीय खेळाडू घेणार फ्लेमिंगची जागा; कल्लाच होणार

Chennai Super Kings New Coach: चेन्नई सुपर किंग्सचे सर्वात यशस्वी प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आता चेन्नईला मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध घ्यावा लागणार आहे. अशात एका माजी भारतीय क्रिकेटपटूचं नाव चर्चेत आहे.
Stephen Fleming | CSK

Stephen Fleming | CSK

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी प्रशिक्षक म्हणून चेन्नई सुपर किंग्सच्या स्टीफन फ्लेमिंग यांचे नाव घेतले जाते. तब्बल १५ हंगामात फ्लेमिंग यांनी चेन्नईच्या संघाला मार्गदर्शन करताना ५ वेळा विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला.

मात्र असे असतानाच आपल्या सर्वात भरवशाच्या प्रशिक्षकापासून मार्ग वेगळा करण्याचा कठीण निर्णय चेन्नई सुपर किंग्सने घेतला आहे. फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावरून पायउतार झाले आहेत. त्यामुळे आता चेन्नईला नव्या मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध घ्यावा लागणार आहे, यासाठी एक नाव सध्या चर्चेत आहे.

Stephen Fleming | CSK
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