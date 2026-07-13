जबरदस्त ट्विस्ट... CSK चा नवा कोच कोण? MS Dhoni नव्हे, तर 'हा' भारतीय खेळाडू घेणार फ्लेमिंगची जागा; कल्लाच होणार

इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी प्रशिक्षक म्हणून चेन्नई सुपर किंग्सच्या स्टीफन फ्लेमिंग यांचे नाव घेतले जाते. तब्बल १५ हंगामात फ्लेमिंग यांनी चेन्नईच्या संघाला मार्गदर्शन करताना ५ वेळा विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. मात्र असे असतानाच आपल्या सर्वात भरवशाच्या प्रशिक्षकापासून मार्ग वेगळा करण्याचा कठीण निर्णय चेन्नई सुपर किंग्सने घेतला आहे. फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावरून पायउतार झाले आहेत. त्यामुळे आता चेन्नईला नव्या मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध घ्यावा लागणार आहे, यासाठी एक नाव सध्या चर्चेत आहे. .IPL 2027 Trade Update: महेंद्रसिंग धोनी CSK चा नवा प्रशिक्षक? स्टीफन फ्लेमिंगबाबत नवे अपडेट्स, हार्दिक पांड्या....न्यूझीलंडचे दिग्गज कर्णधार राहिलेल्या फ्लेमिंग यांनी खेळाडू म्हणून २००८ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर २००९ पासून ते मुख्य प्रशिक्षक म्हणून संघात सामील झाले, तेव्हापासून २०२६ पर्यंत त्यांच्यावरच चेन्नई सुपर किंग्सने प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून विश्वास ठेवला होता. पण गेल्या काही हंगामात चेन्नईची कामगिरी फारशी चांगली झाली नाही. २०२५ मध्ये चेन्नई सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर राहिले, तर २०२६ मध्ये ८ वा क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. यानंतर आता मोठा बदल करण्याचा निर्णय चेन्नई फ्रँचायझीने घेतला आहे. त्यातच माजी कर्णधार धोनी देखील पुढच्या वर्षी खेळणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. फ्लेमिंग आणि धोनी ही सर्वात यशस्वी कर्णधार - प्रशिक्षकाची जोडी राहिली होती..कोण घेणार फ्लेमिंग यांची जागा?दरम्यान, केवळ तिसऱ्यांदाच चेन्नईला मुख्य प्रशिक्षक बदलावा लागत आहे. अशात सध्या या जागेसाठी भारताचे माजी क्रिकेटपटू हेमांग बदानी यांचं नाव चर्चेत आहे. चेन्नई फ्रँचायझीचे वरिष्ठ अधिकारी सध्या डॅलसमध्ये असून मागील हंगामाचा आढावा घेत आहेत आणि पुढील वाटचालीचे नियोजन करत आहेत. तरी सध्या बदानी यांचं नाव आघाडीवर आहे. त्यांनी आयपीएलमध्ये २०२५ आणि २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे. ते चेन्नईच्या कोचिंग स्टाफमध्ये सामील होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांना प्रशिक्षण क्षेत्रात मोठा अनुभव देखील आहे..हेमांग बदानी हे तामिळनाडूकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळले असून ते चेन्नई सुपर किंग्सचाही सुरुवातीच्या हंगामात भाग होते. त्यांनी भारतासाठी ४ कसोटी आणि ४० वनडे सामने खेळले आहेत. तसेच त्यांनी १२१ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ६७५८ धावा केल्या आहेत, तर १४८ लिस्ट ए सामन्यात ४२१२ धावा केल्या आहेत. १८ टी२० सामन्यांत ३३५ धावा केल्या आहेत..IPL 2027: हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत CSK - MI कडूनच झाला मोठा खुलासा! नेमकं पडद्यामागे घडतंय काय?.याशिवाय आता धोनी देखील भवितव्याबाबत काय निर्णय घेतो, हे देखील चेन्नईसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर तो निवृत्ती घेणार असेल, तर तो देखील कोचिंग स्टाफमध्ये दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच चेन्नई पुढच्या हंगामापूर्वी आणखीही काही मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.