IPL 2027: झहीर खानची CSK च्या हेड कोचसाठी मुलाखत झाली होती का? कशी झाली निवड? जाणून घ्या इनसाईड अपडेट

Zaheer Khan As Chennai Super Kings' Head Coach: चेन्नई सुपर किंग्सने सोमवारी (२१ सप्टेंबर) नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. १६ वर्षांचा विश्वासाचा प्रवास, ५ आयपीएल ट्रॉफी अन् एक सुवर्णकाळ रचणाऱ्या स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या निरोपानंतर चेन्नई सुपर किंग्स आज वेगळ्या वळणावर आहे. काही महिन्यांपूर्वी फ्लेमिंग यांनी चेन्नई सुपर किंग्सचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून राजीनामा दिला होता. फ्लेमिंग यांनी एक मोठा आणि यशस्वी वारसा मागे सोडल्याने त्यांची जागा कोण घेणार, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यासाठी अनेक मोठी नावं समोर आली होती. पण अखेर 'कॅप्टन कूल' एमएस धोनीचा जुना सहकारी आणि विश्वासू शिलेदार झहीर खानची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून निवड झाली आहे. .CSK Head Coach: जहीर खानकडे चेन्नई सुपर किंग्सची धुरा! IPL 2027 साठी माजी भारतीय स्टारची हेड कोचपदी नियुक्ती, CSKचा मोठा निर्णय.४७ वर्षीय झहीर खानने १४ वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळताना ३०९ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत ६१० विकेट्स घेतल्या आहेत. तो २०११ वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचा प्रमुख खेळाडू देखील होता. त्याने भारतासाठी त्या स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या होत्या. खेळाडू म्हणून निवृत्ती घेतल्यानंतर तो प्रशिक्षण क्षेत्रात उतरला. तो २०१८ ते २०२२ दरम्यान मुंबई इंडियन्स संघाचा क्रिकेट संचालक आणि ग्लोबल हेड ऑफ डेव्हलंपमेंट होता. तसेच त्याने २०२५ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सचा मार्गदर्शक म्हणून काम केले होते. आता तो पहिल्यांदाच एका आयपीएल संघाचा मुख्य प्रशिक्षक झाला आहे..दरम्यान, त्याची निवड कशी झाली याबाबत चेन्नई सुपर किंग्सचे व्यवस्थापकीय संचालक कासी विश्वनाथन यांनी इएसक्रिकइन्फोला माहिती दिली आहे की झहीरची कोणतीही मुलाखत या पदासाठी झाली नाही. त्याला ऑफर देण्यात आल्यानंतर त्याने सहजपणे यासाठी मान्यता दिली. त्याची नियुक्ती करण्याबद्दल बरीच चर्चा झाल्याचेही विश्वनाथन यांनी सांगितले. त्यांनी झहीरच्या नियुक्तीमध्ये धोनीचाही महत्त्वाचा वाटा असल्याचे सांगितले.ते म्हणाले, 'एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसनसह संघव्यवस्थापनाची मतं आम्ही याबाबत जाणून घेतली. संघमालकांसोबतही आमची बरीच चर्चा झाली.'.झहीरसोबत मुख्य प्रशिक्षक म्हणून एका वर्षाचा करार देण्यात आला आहे. पण यासोबतच त्याला त्याचा कोचिंग स्टाफ निवडण्याची मुफा असल्याचे विश्वनाथन यांनी सांगितले. दरम्यान, सध्या चेन्नईच्या कोचिंग स्टाफमध्ये अद्यापही मायकल हसी आणि एरिक सिमन्स हे जुने प्रशिक्षक कायम आहेत. तसेच इतरही काही सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भविष्याबाबत विश्वनाथन यांनी कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. पण झहीरला त्याचा कोचिंग स्टाफ निवडण्याची मुफा असल्याचे सांगितले असल्याने आता तो त्याची कोचिंग टीम निवडू शकतो. त्यामुळे आता तो जुन्या शिलेदारांसोबतच जाणार की आणखीही बदल चेन्नईच्या कोचिंग टीममध्ये होणार हे पाहावे लागणार आहे..IND A vs AUS A: CSK चा माजी स्टार खेळाडू आता भारतीय संघाचा हेड कोच! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऋतुराज-पडिक्कलच्या संघांना देणार ट्रेनिंग.दरम्यान, झहीरने चेन्नईचा प्रशिक्षक झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. त्याने म्हटले आहे की आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघाचा भाग होणे सन्मानाचे आहे. त्याने चेपॉकवरील वातावरणाचे आणि चाहत्यांच्या उत्साहाचेही कौतुक केले आहे.चेन्नईची कामगिरी गेल्या तीन हंगामात फारशी चांगली झालेली नाही. त्यांना प्लेऑफही गाठता आलेला नाही. त्यामुळे आता झहीरवर संघाला पुन्हा विजेतेपदाच्या मार्गावर आणण्याची मोठी जबाबदारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.