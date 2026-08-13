Vaibhav Sooryavanshi : भल्याभल्या गोलंदाजांना घाम फोडणाऱ्या वैभवला कसा रोखणार? हरभजनने सांगितलं गेमप्लॅन

भारताचा १५ वर्षांचा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांनाच प्रभावित केले आहे. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये तर कमालीचा खेळ केला. १६ सामन्यात ७७६ धावा त्याने ठोकताना सर्वोत्तम खेळाडू आणि ऑरेंज कॅपसह ५ मोठे पुरस्कार जिंकले. त्याने या स्पर्धेत जसप्रीत बु्मराह, पॅट कमिन्स, जोश हेजलवूड, शार्दुल ठाकूर, ट्रेंट बोल्ट अशा दिग्गज गोलंदाजांविरूद्धही त्याने मोठे फटके मारताना मागे-पुढे पाहिले नाही. त्यामुळे त्याच्या स्फोटक फलंदाजीचे कौतुक अनेकांनी केले आहे. त्याच्याविरुद्ध कोणता गेम प्लॅन हवा याबाबतही बरीच चर्चा झाली. आता हरभजन सिंगने (Harbhajan Singh) त्याच्याविरुद्ध त्याने कशी गोलंदाजी केली असती याबाबत भाष्य केले आहे. .Vaibhav Sooryavanshi: वय अवघं १५, संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात! वैभव सूर्यवंशीसोबत जोडले गेले ‘हे’ ५ मोठे ब्रँड; कमाईचा आकडा ऐकून व्हाल थक्क!.भारताचा दिग्गज गोलंदाज हरभजनच्या मते त्याविरुद्ध गोलंदाजी करण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे आक्रमण करणे. तसेच स्वत:चा बचाव करायला गोलंदाज गेले, तर ती योजना त्याच्याविरुद्ध काम करणार नाही. हरभजन पीटीआयशी बोलताना म्हणाला, 'मी तो काय करत आहे, यानुसार क्षेत्ररक्षण लावणार नाही. मी खेळाचा आभ्यास करून क्षेत्ररक्षण लावेल. जर मी मला वाचवण्यासाठी गोलंदाजी केली, तर ते उपयोगी पडणार नाही. त्याच्याविरुद्ध एकमेव मार्ग म्हणजे आक्रमण करणे. हे नेहमीच काम करेल असे नाही, तो माझ्याविरूद्धही काही मोठे शॉट्स खेळेल. पण तरी पुढचा चेंडू हा त्याच योजनेनुसार मी टाकेल.'.हरभजनने वैभवचे कौतुकही केले. तो म्हणाला, 'वैभव सूर्यवंशी हा अफलातून खेळाडू आहे. त्याच्यासारखा खेळाडू मी यापूर्वी पाहिला नव्हता. १४-१५ व्या वर्षी तो जगावर वर्चस्व गाजवतोय. जागतिक दर्जाचे गोलंदाजही त्याला कुठे गोलंदाजी करायची याचा विचार करत आहे. ही खूप मोठी गोष्ट आहे.'.हरभजन असंही म्हणाला की तो सर्वांसाठी एक आदर्श ठरणार आहे, कारण आता अनेक मुले त्याच्यासारखे बनण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. वैभव सध्या सरावात व्यस्त असून २३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये पूर्व विभागासाठी खेळताना दिसणार आहे. विशेष म्हणजे या बीसीसीआयच्या प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी स्पर्धेसाठी त्याला पूर्व विभागाचा उपकर्णधार बनवण्यात आले आहे. या संघाचा कर्णधार ईशान किशन आहे..IND vs SL 1st Test: देवदत्त पडिक्कल IN, सर्फराज खान OUT! गंभीरने खेळपट्टी पाहिली अन् Playing XI ठरली; जाणून घ्या संभाव्य संघ.वैभवने आयपीएलनंतर भारताच्या टी२० संघातही स्थान मिळवले आहे. त्याला इंग्लंड दौऱ्यातून भारतासाठी पदार्पणाची संधी मिळाली. त्यामुळे तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. त्याच्यासाठी इंग्लंड दौरा फारसा खास ठरला नाही, पण त्याने झिम्बाब्वे दौऱ्यात मात्र चांगली कामगिरी केली. त्याने दोन अर्धशतकांसह मालिकावीर पुरस्कारही जिंकला. त्यामुळे तो भारतासाठी सर्वात कमी वयात अर्धशतक करणाराही खेळाडू ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.