ICC ने जाहीर केली वार्षिक कसोटी क्रमवारी! भारताला झाला फायदा, पण ऑस्ट्रेलियाचेच वर्चस्व कायम

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून नुकतीच ताजी वार्षिक पुरुष कसोटी आणि महिला वनडे संघ क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये आता काही मोठे बदल झाले आहेत. पण असे असले तरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटचे वर्चस्व मात्र कायम राहिले आहे. कसोटी क्रमवारीतही ऑस्ट्रेलियाचाच संघ अव्वल क्रमांकावर कायम आहे, तर महिला वनडे क्रमवारीतही ऑस्ट्रेलियाचाच संघ कायम आहे. .दरम्यान, वार्षिक क्रमवारी अद्ययावत करताना मे २०२५ पासून खेळल्या गेलेल्या सर्व सामन्यांना पूर्ण महत्त्व (१०० टक्के) दिले गेले असून तर मागील दोन वर्षांच्या निकालांचा ५० टक्के विचार केला गेला आहे. त्यानुसार आता ऑस्ट्रेलिया पुरुष संघाने कसोटी क्रमवारीत अव्वल क्रमांक भक्कम केला आहे. त्याचे रेटिंग गुण ३ ने वाढले असून आता १३१ झाले आहेत. गतविजेता वर्ल्ड चॅम्पियन दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांचेही ३ रेटिंग पाँइंट्स वाढले आहे. त्यांचे आता ११९ रेटिंग पाँइंट्स आहेत..या क्रमवारीत भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आला असून इंग्लंडला मागे टाकले आहे. भारताचे १०४ रेटिंग पाँइंट्स आहेत, तर इंग्लंडचे १०२ रेटिंग पाँइंट्स आहेत. ३० एप्रिल २०२३ पासूनचे निकालाचां विचार होत नसल्याने आता इंग्लंडने घरच्या मैदानात न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका संघाविरुद्ध मिळवलेल्या विजयाचे महत्त्व गमावले आहे. त्यामुळे इंग्लंडची क्रमवारी घसरली आहे..मात्र, वार्षिक क्रमवारी अद्ययावत झाल्याने पाकिस्तानलाही फायदा झाला आहे. त्यांनी आता श्रीलंकेला मागे टाकून ६ वा क्रमांक मिळवला आहे. श्रीलंका ७ व्या क्रमांकावर घसरले आहेत. न्यूझीलंड मात्र ५ व्या क्रमांकावर कायम आहेत. त्यानंतर वेस्ट इंडिज, बांगलादेश आणि झिम्बाब्वे हे आठ, नऊ आणि दहाव्या क्रमांकावर आहेत. आयर्लंडनं या क्रमवारीच्या कार्यकाळात ८ सामने खेळले नसल्याने त्यांना क्रमवारीत बाहेर करण्यात आले आहे. आता आयर्लंड आणि अफगाणिस्तान यांना पुढच्या वर्षीपर्यंत प्रत्येकी २ कसोटी सामने खेळणे गरजेचं आहे. ज्यामुळे ते क्रमवारीत पुनरागमन करू शकतील..स्मृती मानधना जगात नंबर १! ODI Ranking मध्ये भारतीय बॅटरची झेप, चार वर्षांनी गोलंदाजीतील इक्लेस्टोनचं सिंहासन खालसा.महिला वनडे क्रमवारीतही ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्वआयसीसीने महिलांची वनडे क्रमवारीही अद्यायवत केली आहे. त्यात ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. तसेच इंग्लंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर कायम असून त्यापाठोपाठ दक्षिण आफ्रिका,न्यूझीलंड आणि श्रीलंका संघ आहेत.