T20 World Cup: पाकिस्तानने पायावर कुऱ्हाड मारली! भारताविरुद्धच्या मॅचवर बहिष्कार घालण्याचे परिणाम होणार वाईट; ICC नेही दिलंय उत्तर

ICC Warns Pakistan Over India Match Boycott: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा तोंडावर आली आहे. मात्र वाद संपत संपण्याचे नाव घेत नाहीयेत. पाकिस्तान सरकारने राष्ट्रीय संघाला भारताविरूद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्यास सांगितले आहे. रविवारी पाकिस्तान सरकारच्या (Pakistan Government) सोशल मिडिया अकाऊंटवरून पोस्ट करण्यात आली होती की पाकिस्तान संघाला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे, पण त्यांनी भारताविरुद्ध १५ फेब्रुवारीला होणारा सामना खेळू नये. मात्र मागील कारण स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (T20 World Cup 2026) भारत आणि श्रीलंकेमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. पाकिस्तान सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहेत. मात्र आता पाकिस्तानने भारताविरूद्धचा (India vs Pakistan) सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आता आयसीसीने यावर उत्तर दिले आहे..Breaking! भारताविरुद्ध पाकिस्तान T20 World Cup मधील सामना खेळणार नाही, PCB कडून निर्णय जाहीर.आयसीसीने (ICC) एक निवेदन जाहीर केले आहे. या निवेदनात आयसीसीने सांगितले आहे की पाकिस्तान सरकारचा निर्णय त्यांच्या निदर्शनास आला आहे. पण आयलीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून (PCB) अधिकृत चर्चेची प्रतिक्षा करत आहे. अशाप्रकारे निवडक सामने खेळणे हे जागतिक क्रीडा स्पर्धेच्या मूलभूत संकल्पनेच्या सुसंगत दिसत नाही. सर्व पात्र संघांनी ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे समान अटींसह खेळावे, अशीच अपेक्षा आहे..निवेदनात पुढे लिहिले आहे की आयसीसीच्या स्पर्धा या प्रामाणिकता, स्पर्धात्मकता, सातत्य, न्याय यावर आधारलेल्या आहेत. मात्र निवडक सामने खेळण्याच्या निर्णयामुळे स्पर्धांच्या आत्मा आणि पवित्रतेचा धक्का लागेल. याशिवाय आयसीसीने असेही म्हटले आहे की राष्ट्रीय धोरणांच्या बाबतीत सरकारच्या भूमिकेचा आयसीसी आदर करते, पण हा निर्णय जागतिक क्रिकेटच्या आणि जगातील चाहत्यांच्या, ज्यात पाकिस्तानमधील असंख्य चाहत्यांचा समावेश आहे, त्यांच्या हिताचा नाही..आयसीसीच्या निवेदनात पुढे स्पष्ट लिहिले की 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या निर्णयामुळे देशातील क्रिकेटवर होणारे दीर्घकालीन आणि गंभीर परिणामांना लक्षात घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे. कारण याचा परिणाम जागतिक क्रिकेट परिसंस्थेवर होऊ शकतो, या परिसंस्थेचा पाकिस्तानही भाग आहे.''आयसीसीचे प्राधान्य टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा यशस्वी पार पाडण्यावर आहे. ही स्पर्धा यशस्वी पार पाडण्याची जबाबदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासह सर्वांची आहे. त्यांमुळे सर्व संबंधित घटकांचे हित जपणारा तोडगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शोधेल, अशी अपेक्षा आयसीसीला आहे..काय होऊ शकतात परिणाम?पाकिस्तानने घेतलेल्या निर्णयामुळे आयसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर कारवाई करू शकतात. यामध्ये दंड आकारला जाऊ शकतो किंवा राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे लक्षात आले, तर पाकिस्तानच्या क्रिकेटवरच निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. यापूर्वी राजकीय हस्तक्षेपाच्या कारणाने आयसीसीने दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे या संघांवरही बंदीची कारवाई केली होती..T20 WORLD CUP : ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का, वर्ल्ड कपच्या संघात करावे लागले दोन बदल; पॅट कमिन्सची माघार, तर... .याशिवाय जर पाकिस्तानने भारताविरूद्धचा सामना खेळला नाहीच, तरी त्याचे परिणाम फारसे चांगले नसतील. कारण त्यांना टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या साखळी फेरीत हा सामना न खेळल्याने दोन गुणांचे नुकसान होईल, हे दोन गुण भारताला मिळतील. याशिवाय नेट रन रेटवरही परिणाम होईल. मात्र भारतीय संघावर याचा कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही. क्रिकेटच्या १६.१०.७ नियमानुसार जर एखाद्या संघाने सामना खेळायला नकार दिला, तर असे समजले जाईल की त्यांनी २० षटकात धावा केल्या नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानचा नेट रन रेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण होईल. त्याचा फटका त्यांना पुढच्या फेरीत जाण्यासाठी होऊ शकतो. आता आयसीसीच्या निवदनानंतर आणि होणाऱ्या संभावित परिणामांना लक्षात घेऊन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे..