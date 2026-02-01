Cricket

Breaking! भारताविरुद्ध पाकिस्तान T20 World Cup मधील सामना खेळणार नाही, PCB कडून निर्णय जाहीर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्रिकेटविश्वातून मोठी बातमी समोर येत आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताविरूद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणार होता. पाकिस्तान सरकारने संघाला या स्पर्धेसाठी श्रीलंकेत जाण्यास परवानगी दिली आहे, मात्र भारताविरूद्धचा सामना न खेळण्यास सांगितले आहे.

