T20 WC, IND W vs SA W : स्मृती-शफालीची तुफान सुरुवात, पण द. आफ्रिकेने आवळले फासे; तरीही टीम इंडिया दीडशे पार

Women's T20 World Cup 2026, IND vs SA: महिला टी२० लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (२१ जून) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघात अत्यंत महत्त्वाचा सामना सुरू आहे. या सामना जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी प्रबळ दावेदारी ठोकू शकतो. या सामन्यात सुरुवातीपासूनच रोमांच पाहायला मिळत आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी भारतावर वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय संघानेही दीडशे धावांचा टप्पा पार करण्यात यश मिळवले आहे. भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर १५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .T20 WC, IND W vs PAK W : भारताचा पाकिस्तानला धुळ चारत सर्वात मोठा विजय! दिप्ती शर्माचा विकेट्सचा पंजा, तर श्री चरणीही चमकली.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. त्यांनी ३ षटकातच ३० धावा केल्या होत्या. पण मारिझान काप टाकत असेल्या तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर स्मृती बेजबाबदार फटका खेळताना १७ धावांवर त्रिफळाचीत झाली. त्यानंतर मात्र भारतीय फलंदाज छोटे छोटे योगदान देत नियमित अंतराने बाद झाले..आक्रमक खेळत असलेल्या शफाली वर्माला ६ व्या षटकात शबनीम इस्माईलने सिनोला जाफ्ताच्या हातून झेलबाद केले. शफालीने १५ चेंडूत ३१ धावा केल्या. तिने ४ चौकार आणि १ षटकार मारले. पाठोपाठ ८ व्या षटकात यास्तिका भाटीयाला १३ चेंडूत १५ धावांवर आयाबोंगा खाकाने पायचीत केले, तर जेमिमाह रोड्रिग्सला ११ व्या षटकात १२ धावांवर नादिन डी क्लर्कने माघारी धाडले..तरी नंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने दीप्ती शर्मासोबत फलंदाजी करताना डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. दोघीही खेळपट्टीवर स्थिरावल्या होत्या. पण त्यांची रंगणारी भागीदारी १५ व्या षटकात शबनीम इस्माईलने तोडली. तिने २४ धावांवर हरमनप्रीतला त्रिफळाचीत केले. १८ व्या षटकात २१ चेंडूत २९ धावा करणाऱ्या दीप्ती शर्मालाही नोकुलुलेको एमलाबाने मारिझान कापच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे रिचा घोषवर जबाबदारी होती. पण तिलाही शेवटच्या षटकात मारिझान कापने बाद करत भारताला मोठा धक्का दिला. रिचा १४ चेंडूत १५ धावा करून बाद झाली. .IND W vs PAK W: ५ विकेट्स अन् अफलातून डायरेक्ट थ्रो... Deepti Sharma नं पाकिस्तानला फक्त रडवलंच नाही, तर विश्वविक्रमही केला.शेवटी अरुंधती रेड्डी आणि प्रेमा रावत यांनी मिळून संघाला २० षटकाच ७ बाद १५८ धावांपर्यंत पोहचवलं. रेड्डी ६ धावांवर आणि प्रेमा ३ धावांवर नाबाद राहिली.दक्षिण आफ्रिकेकडून मारिझान काप आणि शबनीम इस्माईल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच नोकुलुलेको एमलाबा, आयाबोंगा खाका आणि नादीन डी क्लर्क यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.