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T20 WC, IND W vs SA W : स्मृती-शफालीची तुफान सुरुवात, पण द. आफ्रिकेने आवळले फासे; तरीही टीम इंडिया दीडशे पार

India Womem vs South Africa Women: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात महत्त्वाचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने दीडशे धावांचा टप्पा पार केला आहे.
Shafali Verma | India vs South Africa | Women's T20 World Cup 2026

Shafali Verma | India vs South Africa | Women's T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
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Women's T20 World Cup 2026, IND vs SA: महिला टी२० लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (२१ जून) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघात अत्यंत महत्त्वाचा सामना सुरू आहे. या सामना जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी प्रबळ दावेदारी ठोकू शकतो.

या सामन्यात सुरुवातीपासूनच रोमांच पाहायला मिळत आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी भारतावर वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय संघानेही दीडशे धावांचा टप्पा पार करण्यात यश मिळवले आहे. भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर १५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Shafali Verma | India vs South Africa | Women's T20 World Cup 2026
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