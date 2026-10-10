IND A vs AUS A, 3rd ODI: भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका तर गमावलीच, पण आता व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान; कुठे पाहाणार सामना?

India A vs Australia A 3rd ODI Live Streaming Details: ऑस्ट्रेलिया अ क्रिकेट संघाने भारतीय अ संघाविरूद्धची कसोटी मालिका गमावली असली, तरी त्यानंतर वनडे मालिकेत त्यांनी दणक्यात पुनरागमन केलं. वनडे मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने ऑस्ट्रेलिया अ संघाने जिंकले. यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलिया अ संघाने २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. आता तिसरा सामना रविवारी (११ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. .IND A vs AUS A 2nd ODI: भारताची पुन्हा हार, ऑस्ट्रेलियाकडून शिकार! पण 'एका'ने ठोकलाय न्यूझीलंड वन डे मालिकेसाठी दावा; कोण आहे तो? .पहिल्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने २७५ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संघ फक्त १४९ धावांवर सर्वबाद झाला. एकट्या रजत पाटिदारने अर्धशतक केले होते. तसेच दुसऱ्या सामन्यात २७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला २०६ धावाच करता आल्या. या सामन्यातही पाटिदारनेच अर्धशत केले. गोलंदाजीत मात्र सूर्यांश शेडगे आणि यश ठाकूर यांनी चांगली कामगिरी करताना पहिल्या दोन सामन्यात प्रत्येकी ५ विकेट्स घेतल्या आहेत..आता शेवटच्या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पहिल्या दोन्ही सामन्यात कर्णधार ऋतुराज गायकवाडसह साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, हे देखील फार खास काही करू शकलेले नाहीत. ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार नॅथन मॅकस्विनी चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. सॅम कॉन्स्टास आणि जोश फिलिप देखील धोकादायक ठरू शकतात त्यामुळे त्यांना रोखण्याचं आव्हान भारतीय गोलंदाजांवर असेल..भारतासमोर व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हानऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिले दोन्ही सामने जिंकून मालिका आधीच खिशात घातलेली आहे. त्यामुळे आता तिसरा सामना जिंकून भारताला व्हाईटवॉश देण्याचा प्रयत्न त्यांचा असेल. त्यामुळ भारतीय संघाला आता प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आणि व्हाईटवॉश टाळण्यासाठी तिसरा सामना जिंकावा लागणार आहे..IND A vs AUS A, 1st ODI: पाटीदार लढला, पण बाकी सारे ढेपाळले; भारताचा संघ १४९ वर ऑलआऊट, ऑस्ट्रेलियाचा मोठा विजय.कुठे आणि कधी पाहाणार सामना?भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघात होणारा तिसरा वनडे सामना पुदुचेरीला रविवारी खेळवला जाईल. हा सामना सकाळी ९ वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना टीव्हीवर दिसणार नाही, पण जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह पाहाता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.