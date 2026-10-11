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IND A vs AUS A: पहिल्या दोन्ही सामन्यांत पराभव, आता व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान! ऑस्ट्रेलिया अने जिंकली नाणेफेक; भारत अ प्रथम फलंदाजीला

IND A vs AUS A: तिसऱ्या आणि अंतिम वनडेत ऑस्ट्रेलिया अने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. ऋतुराज गायकवाडच्या भारत अ संघासमोर व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान आहे. पाहा दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन.
IND A vs AUS A

IND A vs AUS A

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND A vs AUS A: भारतीय क्रिकेटमधील डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ या संघांदरम्यान आज तिसरा आणि अंतिम एकदिवसीय सामना खेळवला जात आहे. हा सामना पुद्दुचेरी येथील क्रिकेट असोसिएशन पुद्दुचेरी सिचेम ग्राउंडवर सुरू आहे.

ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने मालिकेतील सुरुवातीचे दोन्ही सामने गमावले आहेत. त्यामुळे आजचा सामना जिंकून व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान भारतीय संघासमोर आहे.

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