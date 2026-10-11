IND A vs AUS A: पहिल्या दोन्ही सामन्यांत पराभव, आता व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान! ऑस्ट्रेलिया अने जिंकली नाणेफेक; भारत अ प्रथम फलंदाजीला

IND A vs AUS A: भारतीय क्रिकेटमधील डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ या संघांदरम्यान आज तिसरा आणि अंतिम एकदिवसीय सामना खेळवला जात आहे. हा सामना पुद्दुचेरी येथील क्रिकेट असोसिएशन पुद्दुचेरी सिचेम ग्राउंडवर सुरू आहे. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने मालिकेतील सुरुवातीचे दोन्ही सामने गमावले आहेत. त्यामुळे आजचा सामना जिंकून व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान भारतीय संघासमोर आहे..या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला आहे. भारताच्या डावाची सुरुवात प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंग या सलामीवीरांनी केली आहे..Suryakumar Yadav: सूर्याचा मोठा 'गेम' झाला... आधी विचारलं खेळणार का, त्याने हो म्हटलं अन् निवड समितीने संघाबाहेर केलं.भारतासमोर व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हानतीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने ऑस्ट्रेलिया अ संघाने जिंकले आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया अने मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. आता तिसरा सामना जिंकून मालिकेत भारताला क्लीन स्वीप देण्याचा ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा प्रयत्न असेल. दुसरीकडे, भारतीय संघाला शेवटचा सामना जिंकून मालिकेचा शेवट विजयाने करण्याची संधी आहे..ऑस्ट्रेलिया अने जिंकली नाणेफेकतिसऱ्या आणि अंतिम एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजी करताना मोठी धावसंख्या उभारण्याचं आव्हान असेल..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.दोन्ही अ संघाची प्लेइंग इलेव्हनभारत अ संघ ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (यष्टिरक्षक), प्रियांश आर्य, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, यश ठाकूर आणि गुरजपनीत सिंग.ऑस्ट्रेलिया अ संघ टॉड मर्फी (कर्णधार), जोश फिलिप (यष्टिरक्षक), मिचेल ओवेन, लियाम स्कॉट, लॅचलान शॉ, नॅथन मॅकस्वीनी, निखिल चौधरी, विल सदरलँड, बेन ड्वारशुइस, तन्वीर संघा आणि माहली बिअर्डमन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.