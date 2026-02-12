Cricket

IND vs NAM : संजू सॅमसन नव्हे, तर ओपनर म्हणून अभिषेक शर्माची जागा घेणार वॉशिंग्टन सुंदर; नामिबियासाठी वेगळा प्लान...

Washington Sundar as opener IND vs NAM: भारत विरुद्ध नामिबिया सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या संभाव्य फलंदाजी क्रमावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अभिषेक शर्माच्या जागी सुंदरला इशान किशनसोबत डावाची सुरुवात करण्याची जबाबदारी द्यावी, अशी स्ट्रॅटर्जी सुचवली गेली आहे.
K Srikkanth suggests Washington Sundar should open with Ishan Kishan instead of Sanju Samson

T20 World Cup India possible playing XI vs Namibia: भारत-नामिबिया सामन्यात अभिषेक शर्माचे ( Abhishek Sharma) खेळणे निश्चित नाही. पोटदुखीमुळे अभिषेकला हॉस्पिटलमध्ये भरती केले गेले होते, काल त्याला सोडण्यात आले. पण, तो लगेच मैदानावर उतरेल याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी अभिषेकच्या जागी संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) सलामीसाठी इशान किशनसोबत संधी मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण, आता एक नविन समीकरण समोर आले आहे आणि अभिषेकच्या जागी सलामीवीर म्हणून नामिबियाविरुद्ध वॉशिंग्टन सुंदर ( Washington Sundar) याला संधी द्यायला हवी, अशी मागणी होतेय.

