IND vs NAM : संजू सॅमसन नव्हे, तर ओपनर म्हणून अभिषेक शर्माची जागा घेणार वॉशिंग्टन सुंदर; नामिबियासाठी वेगळा प्लान...

T20 World Cup India possible playing XI vs Namibia: भारत-नामिबिया सामन्यात अभिषेक शर्माचे ( Abhishek Sharma) खेळणे निश्चित नाही. पोटदुखीमुळे अभिषेकला हॉस्पिटलमध्ये भरती केले गेले होते, काल त्याला सोडण्यात आले. पण, तो लगेच मैदानावर उतरेल याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी अभिषेकच्या जागी संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) सलामीसाठी इशान किशनसोबत संधी मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण, आता एक नविन समीकरण समोर आले आहे आणि अभिषेकच्या जागी सलामीवीर म्हणून नामिबियाविरुद्ध वॉशिंग्टन सुंदर ( Washington Sundar) याला संधी द्यायला हवी, अशी मागणी होतेय. .ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अमेरिकाविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक गोल्डन डकवर माघारी परतला. त्यानंतर तो क्षेत्ररक्षणाला आला नाही आणि दिल्लीत पोहोचताच त्याला हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले गेले होते. त्याच्या पोटात दुखत होते आणि उलट्याही होत होत्या. पण, आता त्याला डिस्चार्ज मिळाला असल्याचे काल तिलक वर्माने सांगितले. त्याच्या खेळण्याच्या निर्णयावर आज निर्णय घेतला जाईल, असे वर्मा काल म्हणाला होता. अभिषेक पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी तंदुरुस्त राहणे संघासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्याला आजा विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता जास्त आहे..T20 World Cup : श्रीलंकेचा वर्ल्ड कपमध्ये विक्रमी विजय, १९ वर्षांनी घडला हा अद्भुत पराक्रम; टीम इंडियाला हे कधी जमलंच नाही... .भारताचे माजी निवड समिती प्रमुख व माजी खेळाडू कृष्णमचारी श्रीकांत ( Krishnamachari Srikkanth) यांनी अभिषेकच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरला सलामीला खेळवण्याचा सल्ला दिला आहे. 'अभिषेकने नामिबियाविरुद्ध खेळून लय मिळवणे महत्त्वाचे आहे. क्रिकेटमध्ये लय कायम राखणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यामुळे त्याचे न खेळणे हे खूप मोठे नुकसान असेल,' असे श्रीकांत म्हणाले..माजी कर्णधाराने वॉशिंग्टन सुंदरला सलामीला इशान किशनसोबत खेळवण्याचा सल्ला दिला आहे. ते म्हणाले, जर मी कर्णधार असतो, मी वेगळा विचार केला असता. संजू सॅमसन हा फॉर्मात नाही आहे आणि त्यामुळे मी वॉशिंग्टन सुंदरला संधी दिली असती. त्याच्याकडून सलामीला फलंदाजी करून घेतली असती. त्याने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात खेळावे, ही माझी इच्छा आहे. अभिषेक परतल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध रिंकू सिंगच्या जागी वॉशिंग्टनला मी खेळवेन. मी इथे आऊट ऑफ दी बॉक्स विचार करतोय. सॅमसनला बरीच संधी दिली गेली आहे आणि त्यात तो अपयशी ठरला आहे..Ohh Shit...! अभिषेक आजारी, त्यात स्टार फलंदाज झाला जखमी; जसप्रीतच्या यॉर्करवर डावी टाच दुखावली, वेदनेने कळवळला....India squad for Namibia matchइशान किशन, अभिषेक शर्मा/संजू सॅमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.