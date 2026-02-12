T20 World Cup IND vs NAM : अभिषेक शर्मा मुकला, टीम इंडियाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केले दोन बदल; नामिबियाने टॉस जिंकून....

Cricket

India vs Namibia T20 World Cup Marathi News : वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाने आपली विजयी लय कायम ठेवण्याच्या निर्धाराने नामिबियाविरुद्ध मैदानात पाऊल ठेवले. गट फेरीतील हा सामना गुणतालिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी संघ संयोजनात झालेला बदल अधिक चर्चेचा विषय ठरला.
India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : भारतीय संघ आपली विजयी लय कायम राखण्यासाठी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी नामिबियाचा सामना करायला मैदानावर उतरला. आजारपणामुळे अभिषेक शर्मा आजच्या सामन्याला मुकणार हे निश्चित होते, परंतु त्याच्याजागी कोणाला संधी मिळतेय, याची उत्सुकता होती. अभिषेक संघासोबत आज दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर उपस्थित होता. त्यामुळे तो खेळेल याची उत्सुकता होती.

