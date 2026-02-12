T20 World Cup IND vs NAM : अभिषेक शर्मा मुकला, टीम इंडियाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केले दोन बदल; नामिबियाने टॉस जिंकून....

India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : भारतीय संघ आपली विजयी लय कायम राखण्यासाठी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी नामिबियाचा सामना करायला मैदानावर उतरला. आजारपणामुळे अभिषेक शर्मा आजच्या सामन्याला मुकणार हे निश्चित होते, परंतु त्याच्याजागी कोणाला संधी मिळतेय, याची उत्सुकता होती. अभिषेक संघासोबत आज दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर उपस्थित होता. त्यामुळे तो खेळेल याची उत्सुकता होती. .भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग ९ सामने जिंकले आहेत आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ही सर्वात मोठी अपराजित मालिका आहे. २०२२ व २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने सलग ८ सामने जिंकले होते आणि आता भारत नंबर वन झाला आहे. अमेरिकेविरुद्ध सूर्यकुमार यादवने ८४ धावांची खेळी केली होती आणि त्यात एकही धाव कव्हर्सवर मिळवली गेली नव्हती. कव्हर्सवर एकही धाव न घेता केलेली ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली होती..इशान किशनला फॉर्म मिळवण्यासाठी ही सर्वोत्तम संधी आहे, कारण भारताचा पुढील मुकाबला पाकिस्तानशी होणार आहे. त्या सामन्याच्या तयारी म्हणून भारतीय खेळाडू आजच्या सामन्याकडे पाहत आहेत. जसप्रीत बुमराह आजारपणातून बरा झाला आहे आणि तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतण्यास उत्सुक आहे. काल सराव सत्रात त्याच्या वेगवान यॉर्करवर इशान जखमी झाला होता. त्याच्या डाव्या टाचेवर चेंडू जोरात आदळला आणि काही क्षणासाठी तो वेदनेने विव्हळला.. पण, त्याने नंतर पुन्हा फलंदाजीचा सराव केला..T20 World Cup NEP vs ITL: फुटबॉलच्या देशाने इतिहास रचला! इटलीने वर्ल्ड कपमध्ये नेपाळला हरवले; इंग्लंडला धक्का, क गटात खळबळ.नामिबियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. सूर्याकुमार यादवनेही प्रथम फलंदाजी करायची होती असे म्हटले आणि त्याने या मोठ्या स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करून स्वतःला आव्हान देण्याची तयारी करतोय, असे म्हटले. अभिषेक शर्मा पूर्णपणे बरा आहे आणि संजू सॅमसन आजच्या सामन्यात त्याच्याजागी खेळतोय. मोहम्मद सिराजच्या जागी जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला आहे. .T20 World Cup : श्रीलंकेचा वर्ल्ड कपमध्ये विक्रमी विजय, १९ वर्षांनी घडला हा अद्भुत पराक्रम; टीम इंडियाला हे कधी जमलंच नाही... .भारतीय संघ - संजू सॅमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.