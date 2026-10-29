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IND vs NZ, 4th T20I: ईशान किशन फिट झाला, तर Playing XI मधून बाहेर कोण जाणार? सॅमसन-सूर्यवंशीबाबत काय निर्णय घेतला जाणार?

India Playing 11 Dilemma: भारत आणि न्यूझीलंड संघात चौथ्या टी२० सामना शुक्रवारी खेळला जाणार आहे. मात्र या सामन्यासाठी जर ईशान किशन फिट असेल, तर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय बदल होणार?
Vaibhav Sooryavanshi - Sanju Samson | India vs New Zealand T20I

Vaibhav Sooryavanshi - Sanju Samson | India vs New Zealand T20I

Sakal

Pranali Kodre
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India's Predicted Playing XI for 4th T20I vs New Zealand: भारतीय टी२० संघाने न्यूझीलंडला मोठा धक्का दिला आहे. टी२० मालिकेतील पहिले तिन्ही सामने जिंकून भारताने मालिका खिशात आधीच घातली असून आता दोन सामने उरले आहेत. त्यामुळे उर्वरित दोन सामन्यातही भारतीय संघ वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

पण अशातच शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) होणाऱ्या चौथ्या टी२० सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हन निवडताना भारतीय संघव्यवस्थापनेसमोर एक मोठी डोकेदुखी समोर आली आहे.

Vaibhav Sooryavanshi - Sanju Samson | India vs New Zealand T20I
IND vs NZ: भारताविरुद्ध आधी मालिका गमावली अन् आता न्यूझीलंडचे दोन प्रमुख गोलंदाज शेवटच्या T20I सामन्यांमधून बाहेर, कारण काय?
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