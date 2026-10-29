IND vs NZ, 4th T20I: ईशान किशन फिट झाला, तर Playing XI मधून बाहेर कोण जाणार? सॅमसन-सूर्यवंशीबाबत काय निर्णय घेतला जाणार?

India's Predicted Playing XI for 4th T20I vs New Zealand: भारतीय टी२० संघाने न्यूझीलंडला मोठा धक्का दिला आहे. टी२० मालिकेतील पहिले तिन्ही सामने जिंकून भारताने मालिका खिशात आधीच घातली असून आता दोन सामने उरले आहेत. त्यामुळे उर्वरित दोन सामन्यातही भारतीय संघ वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. पण अशातच शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) होणाऱ्या चौथ्या टी२० सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हन निवडताना भारतीय संघव्यवस्थापनेसमोर एक मोठी डोकेदुखी समोर आली आहे. .IND vs NZ: भारताविरुद्ध आधी मालिका गमावली अन् आता न्यूझीलंडचे दोन प्रमुख गोलंदाज शेवटच्या T20I सामन्यांमधून बाहेर, कारण काय?.भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशनला पहिल्या टी२० सामन्यावेळी उजव्या मांडीच्या स्नायूला किरकोळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टी२० सामन्याला मुकला होता. त्याच्याऐवजी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यात आले. दुसऱ्या सामन्यात तो तिसऱ्या क्रमांकावर खेळला, ज्यात त्याने ४ धावा केल्या. पण तिसऱ्या सामन्यात संजू सॅमसनने सलामीची जागा सोडली आणि तो तिसऱ्या क्रमांकावर खेळला. त्यामुळे वैभवला सलामीला खेळण्याची संधी मिळाली आणि वैभवने या संधीचा फायदा घेत १९ चेंडूत ४५ धावांची आक्रमक खेळी केली..दरम्यान, असं असतानाच आता चौथ्या टी२० सामन्यासाठी ईशान किशन फिट झाला असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता जर ईशान फिट झाला असेल, तर मात्र प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय बदल होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अभिषेकचा अफलातून फॉर्म पाहाता तो सलामीला कायम असेल, हे जवळपास स्पष्ट आहे. पण आता सॅमसन, सूर्यवंशी आणि ईशान यांच्यातील दोघांनाच संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कारण या तिघांनाही संधी दिली तर पुढचे संमिश्रण बिघडू शकते.सूर्यवंशीने तिसऱ्या टी२०मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, तर सॅमसनने त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. आता एकतर भारतीय संध ईशान किशनला लगेचच चौथ्या टी२० सामन्यात खेळवण्याची जोखीम उचलणार का, हे पाहावे लागणार आहे. जर तो चौथ्या सामन्यातही नाही खेळला, तर मात्र अभिषेकसह सूर्यवंशी सलामीला कायम राहू शकतो, तर सॅमसन तिसऱ्या क्रमांकावर खेळू शकतो..मात्र जर ईशानला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली, तर सॅमसन किंवा सूर्यवंशी यांच्यापैकी एकाची निवड संघव्यवस्थापनाला करावी लागणार आहे. या मालिकेपूर्वीच कर्णधार श्रेयस अय्यरने सॅमसनवर विश्वास कायम केला जाईल, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे आता शेवटच्या दोन सामन्यांसाठीही सॅमसनलाच सूर्यवंशीआधी संधी मिळणार की मालिका खिशात घातली असल्याने सॅमसनला बाहेर बसवून सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली जाणार, हे पाहावे लागणार आहे..IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक-वैभवची फटकेबाजी अन् चौथ्या मॅचची तिकीटं Sold OUT! पण हा सामना तुम्हाला Free पाहण्याची संधी; कधी, कुठे व केव्हा? .परंतु, ईशान जर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परत आला, तर मात्र सॅमसन किंवा सूर्यवंशी यांच्यातील एकाला बाहेर बसावे लागणार, हे जवळपास निश्चित आहे. पण जर अभिषेक, सूर्यवंशी, सॅमसन आणि ईशान या चौघांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवलं, तर ६ व्या क्रमांकावरील नमन धीरला आपली जागा गमवावी लागू शकते. हा एकमेव पर्याय आहे, ज्यामुळे ते चौघेही प्लेइंग इेलेव्हनमध्ये खेळू शकतात. तसेच सॅमसन आणि ईशान या दोघांनाही एकाचवेळी बाहेर बसवले जाऊ शकत नाही, कारण यष्टीरक्षणासाठी या दोघांपैकी एकाची भारतीय संघाला गरज आहे.चौथ्या टी२० सामन्यासाठी याव्यतिरिक्त गोलंदाजीत कुलदीप यादवच्या ऐवजी दुखापतीतून सावरलेल्या वरुण चक्रवर्तीला संधी दिली जाऊ शकते. भारताने मालिका आधीच जिंकलेली असल्याने भारतीय संघ अन्य पर्याय वापरून पाहू शकतात.चौथ्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हनअभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन/संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीर सिंग, प्रिन्स यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.