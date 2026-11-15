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IND vs NZ 5th ODI: सुरुवातीला पडझड, मग ईशान-अक्षरची फाईटबॅक अन् सिराज-अर्शदीपच्या आक्रमक फिनिशिंगमुळे भारताच्या २०० धावा पार

IND vs NZ 5th ODI Live Score: India Bowled Out for 209: न्यूझीलंडविरुद्ध पाचव्या वनडेतही भारताची वरची फळी कोलमडली. पण ईशान किशन आणि अक्षर पटेल यांनी केलेल्या खेळीमुळे आणि शेवटी मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंगच्या आक्रमणामुळे भारताला २०० धावा पार करता आल्या.
Ishan Kishan | India vs New Zealand 5th ODI

Ishan Kishan | India vs New Zealand 5th ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

माऊंट मौंगानुई येथे भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील पाचवा आणि निर्णायक सामना रविवारी (१५ नोव्हेंबर) खेळवला जात आहे. चौथ्या सामन्याप्रमाणे पाचव्या सामन्यातही भारतीय फलंदाजी कोलमडली, पण ईशान किशन आणि अक्षर पटेलने थोडी झुंज दिली.

शेवटी अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज यांच्या मोठ्या फटक्यांमुळे भारताला न्यूझीलंडसमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवता आले आहे. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनर, जेकॉब डफी आणि मॅथ्यू फिशर यांनी भारताला मोठे धक्के दिले.

Ishan Kishan | India vs New Zealand 5th ODI
IND vs NZ, 5th ODI: विदर्भाच्या खेळाडूचं पदार्पण, सिराजलाही संधी, मग Playing XI मधून कोण झालं बाहेर? भारताला मालिका विजयाची संधी
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