IND vs NZ 5th ODI: सुरुवातीला पडझड, मग ईशान-अक्षरची फाईटबॅक अन् सिराज-अर्शदीपच्या आक्रमक फिनिशिंगमुळे भारताच्या २०० धावा पार

माऊंट मौंगानुई येथे भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील पाचवा आणि निर्णायक सामना रविवारी (१५ नोव्हेंबर) खेळवला जात आहे. चौथ्या सामन्याप्रमाणे पाचव्या सामन्यातही भारतीय फलंदाजी कोलमडली, पण ईशान किशन आणि अक्षर पटेलने थोडी झुंज दिली. शेवटी अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज यांच्या मोठ्या फटक्यांमुळे भारताला न्यूझीलंडसमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवता आले आहे. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनर, जेकॉब डफी आणि मॅथ्यू फिशर यांनी भारताला मोठे धक्के दिले. .IND vs NZ, 5th ODI: विदर्भाच्या खेळाडूचं पदार्पण, सिराजलाही संधी, मग Playing XI मधून कोण झालं बाहेर? भारताला मालिका विजयाची संधी.या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. भारताकडून रोहित शर्मा आणि ऋतुराज गायकवाड सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले. रोहित सुरुवातीपासूनच थोडा संघर्ष करताना दिसला, मात्र ऋतुराज चांगला खेळत होता. याचदरम्यान ६ व्या षटकात रोहितला मॅथ्यू फिशरने बाद केले, त्याचा डीन फॉक्सक्रॉफ्टने मिड-विकेटला ७ धावांवर झेल घेतला..त्यापाठोपाठ ८ व्या षटकात मॅथ्यू फिशरनेच विराट कोहलीला यष्टीरक्षक टीम सिफर्टच्या हातून झेलबाद केले. विराटने ५ धावा केल्या. तरी ऋतुराज चांगल्या लयीत खेळत होता, पण त्यालाही ९ व्या षटकात जेरॉब डफीने माघारी धाडले. ऋतुराजने २७ चेंडूत १८ धावा केल्या. त्यामुळे भारताची एका क्षणी ३ बाद ३४ धावा अशी अवस्था झाली होती. पण यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि पाचव्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या अक्षर पटेलने डाव सावरला. त्यांनी ५२ धावांची अर्धशतकी भागीदारी केली. पण त्यांचा चांगल्या सुरुवातीचा फायदा घेता आला नाही. १८ व्या षटकात श्रेयस अय्यरला २२ धावांवर ब्लेअर टिकनरने बाद केले..नंतर ईशान किशन आणि अक्षर पटेलने डाव पुढे नेला. अक्षर खेळपट्टीवर स्थिरावल्याचे दिसत होते. पण त्याला २५ व्या षटकात मायकल ब्रेसवेलने विल यंगच्या हातून ४६ धावांवर बाद करत भारताला धक्का दिला. नमन धीरने ईशानला साथ दिली. पण तोही ३४ व्या षटकात मिचेल सँटेनरच्या गोलंदाजीवर २२ धावांवर बाद झाला. भारताच्या आशा तरी ईशान किशनवर होत्या. पण दुसऱ्या बाजूने आकिब नबी (५) आणि यश ठाकूर (०) यांना सँटेनरने बाद केले. लयीत असणाऱ्या ईशानलाही जेकॉब डफीने बाद केले. ईशान ५८ चेंडूत ४६ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे भारताच्या २०० धावाही होणार नाहीत, असं चित्र होतं..IND vs NZ 5th ODI Live: रोहित शर्मापाठोपाठ विराट कोहलीही स्वस्तात बाद; पॉवरप्लेमध्येच भारताने गमावल्या ३ विकेट्स .मात्र ४१ व्या षटकात अर्शदीपने २ षटकारांसह १४ धावा केल्या. त्यानंतर ४२ व्या षटकात मोहम्मद सिराजने एक चौकार आणि एक षटकार मारत भारताला २०० धावांच्या पार पोहचवले. अखेर ४३ व्या षटकात अर्शदीप सिंगला १४ धावांवर डफीने त्रिफळाचीत केले आणि भारताचा डाव संपवला. भारताच्या ४२.१ षटकात सर्वबाद २०९ धावा झाल्या.न्यूझीलंडकडून गोलंदाजी करताना जेकॉब डफी आणि मिचेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मॅथ्यू मिशरने २ विकेट्स घेतल्या, तर ब्लेअर टिकनर आणि मायकल ब्रेसवेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.