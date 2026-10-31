IND vs NZ, 5th T20I: शेवटचा सामन्यात होणार मोठे प्रयोग? वैभव सूर्यवंशी, कुलदीपला मिळणार Playing XI मध्ये संधी?

New Zealand vs India 5th Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० मालिका सुरू असून अखेरचा आणि पाचवा सामना रविवारी (१ नोव्हेंबर) हेमिल्टनला खेळवला जाणार आहे. या मालिकेतील पहिले तीन सामने भारताने जिंकले असल्याने आधीच मालिका विजय निश्चित केला आहे. त्यामुळे शेवटच्या सामन्याच्या निकालाचा मालिकेच्या निकालावर परिणाम होणार नाही. पण असे असले तरी भारतीय संघाला आता बेंचवर बसलेल्या खेळाडूंना खेळवून अजमावण्याची संधी आहे. या मालिकेत पहिल्या तीन पराभवानंतर न्यूझीलंडने चौथा सामना ८७ धावांच्या मोठ्या फरकाने जिंकून चांगले पुनरागमन केले होते. त्यामुळे त्यांचाही प्रयत्न मालिका गमावली असली, तरी शेवटचा सामना जिंकून मालिकेचा शेवट गोड करण्याचा असेल. .IND vs NZ ODI: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेआधी टीम इंडियाला मोठा धक्का! प्रसिद्ध कृष्णा OUT, कोणत्या खेळाडूला मिळाली संधी?.या मालिकेतील पहिल्या चारही सामन्यात वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) व कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) या फिरकीपटूंना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही. मात्र आता मालिका भारताने आधीच जिंकलेली असल्याने कुलदीप आणि चक्रवर्ती या दोघांपैकी एकाला संधी मिळू शकते किंवा दोघांनाही संधी दिली जाऊ शकते. अक्षर पटेलला जर विश्रांती दिली, तर त्याच्याजागेवर एकाला संधी मिळू शकते. तसेच जर प्रिन्स यादवलाही बाहेर बसवले, तर कुलदीप आणि चक्रवर्ती या दोघांनाही संधी मिळू शकते, परंतु प्रिन्सला बाहेर केले, तर वेगवान गोलंदाजीचा एक पर्याय कमी होईल. त्यामुळे ही जोखीम भारत उचलणार का की केवळ अक्षर पटेलला विश्रांती देऊन कुलदीप आणि चक्रवर्तीमधील एकाला संधी दिली जाणार हे पाहावे लागेल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.याशिवाय अर्शदीप सिंगलाही विश्रांती देऊन भुवनेश्वर कुमारला (Bhuvneshwar Kumar) पुन्हा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त गोलंदाजीत फारसा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. याशिवाय नितीश कुमार रेड्डीच्या जागेवर शेवटच्या सामन्यात अष्टपैलू शिवम दुबेलाही (Shivam Dube) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. दुबेने त्याच्या खालावलेल्या कामगिरीमुळे संघातील जागा गमावली होती, पण त्याला आता पुन्हा संधी दिली जाऊ शकते. तो स्फोटक फलंदाजीसोबतच वेगवान गोलंदाजीतही योगदान देऊ शकतो..फलंदाजी क्रमवारीत फारसा मोठा बदल होण्याची शक्यता नसली, तर संजू सॅमसनला विश्रांती देऊन १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Sooryavanshi) संधी दिली जाऊ शकते. वैभव या मालिकेत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात खेळला होता. तो दुसऱ्या सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर खेळला होता, पण तो स्वस्तात बाद झालेला. मात्र त्याने तिसऱ्या सामन्यात अभिषेक शर्मासह सलामीला खेळताना आक्रमक सुरुवात दिली होती. परंतु, दुखापतीतून परतलेल्या ईशान किशनने चौथ्या सामन्यात पुनरागमन केल्यानंतर वैभवला प्लेइंग इलेव्हनमधील जागा गमवावी लागली होती. परंतु, आता पाचव्या सामन्यात त्याला संधी दिली जाऊ शकते. पण त्याला सॅमसनच्या जागेवर संधी दिली जाणार की ईशान किशनच्या जागेवर संधी मिळणार, हे मात्र पाहावे लागेल..IND A vs NZ A, 2nd Test: पहिल्या मॅचमध्ये फ्लॉप, पण दुसऱ्या मॅचमध्ये थेट नाबाद ९९! ध्रुव जुरेलने पडिक्कलसह सावरला भारताचा डाव.भारताचा पाचव्या टी२० सामन्यासाठी संभावित प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नमन धीर, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.