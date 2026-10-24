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ISHAN KISHAN INJURY UPDATE: भारताला धक्का... तिसऱ्या ट्वेंटी-२०तून तगड्या फलंदाजाची माघार; आता वैभव सूर्यवंशीचाच आधार

IND vs NZ T20: इशान किशन दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यातून बाहेर झाला असून, तिसऱ्या सामन्यात खेळण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. त्याच्या जागी कुमार कुशाग्रचा समावेश करण्यात आला आहे.
ISHAN KISHAN INJURY UPDATE

ISHAN KISHAN INJURY UPDATE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ISHAN KISHAN INJURY UPDATE: भारत आणि न्यूझीलंड (Ind vs Nz) यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी (२४ ऑक्टोबर) खेळवला जात आहे.

मात्र, या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला होता. इशान किशन दुखापतीमुळे दुसऱ्या टी-२० सामन्यात खेळू शकणार नाही. आता तो तिसऱ्या सामन्यालाही मुकणार असल्याचं समोर आलं आहे.

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