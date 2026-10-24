ISHAN KISHAN INJURY UPDATE: भारताला धक्का... तिसऱ्या ट्वेंटी-२०तून तगड्या फलंदाजाची माघार; आता वैभव सूर्यवंशीचाच आधार

ISHAN KISHAN INJURY UPDATE: भारत आणि न्यूझीलंड (Ind vs Nz) यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी (२४ ऑक्टोबर) खेळवला जात आहे. मात्र, या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला होता. इशान किशन दुखापतीमुळे दुसऱ्या टी-२० सामन्यात खेळू शकणार नाही. आता तो तिसऱ्या सामन्यालाही मुकणार असल्याचं समोर आलं आहे..इशानच्या जागी कुमार कुशाग्रचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे इशानच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघ कोणत्या खेळाडूंना संधी देतो, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या टी-२० सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना इशान किशनच्या उजव्या मांडीजवळील स्नायूला दुखापत झाली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .IND vs NZ 1st T20I : वैभव सूर्यवंशी OUT, Kuldeep Yadav ला पण स्थान नाही; दिग्गजाने जाहीर केली भारताची Playing XI.ही दुखापत फार गंभीर नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. इशान लवकरच बरा होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तो तिसऱ्या सामन्यात खेळणार की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..इशान किशन दुसऱ्या सामन्यात खेळणार नसल्यामुळे युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळण्याची शक्यता होती. त्याच्या नावाचीही चर्चा सुरू होती. मात्र, इशानच्या जागी कुमार कुशाग्रला संघात राखीव खेळाडू म्हणून समाविष्ट करण्यात आलं आहे. वैभवला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. २०२६ या वर्षात इशानची टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कामगिरी चांगली राहिली आहे. त्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघ कशी कामगिरी करतो, याकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल..भारताने पहिल्या टी-२० सामन्यात न्यूझीलंडचा चार विकेट्सने पराभव केला होता. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघाने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. शनिवारी होणारा दुसरा सामना जिंकून ही आघाडी वाढवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल.त्यानंतर तिसरा टी-२० सामना २७ ऑक्टोबर रोजी वेलिंग्टनमधील स्काय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात इशान किशन खेळणार की नाही, याबाबतच्या अपडेटकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..IND vs NZ : भारतीय संघाला धक्का, स्टार फलंदाजाने लंगडत मैदान सोडले; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी उद्या होणार होता रवाना, पण... .दुसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी दोन्ही संघन्यूझीलंड : फिन ॲलन, टीम सेईफर्ट (यष्टीरक्षक), डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेव्हॉन जेकब्स, मायकेल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), नॅथन स्मिथ, मॅट हेन्री, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन.भारत : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.