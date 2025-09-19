IND vs OMN Live: स्वप्न पाहिलेलं २००चं, पण...! Sanju Samson उभा राहिला; अभिषेक, तिलक, अक्षर यांचे योगदान; सूर्या आलाच नाही

India vs Oman Marathi Live Update Cricket : ओमानविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करून २०० - २५० हून अधिक धावांचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय संघाला मोजक्याच धावा करता आल्या. अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन सोडल्यास भारताचे अनेक फलंदाज घाई करत माघारी परतले. संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) संयमी खेळ करताना अर्धशतकी खेळ केला आणि खऱ्या अर्थाने भारतीय संघाचा डाव सावरला. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा व अक्षर पटेल यांनी आक्रमक फटकेबाजी करून संजूला चांगली साथ दिली. ८ विकेट पडूनही सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला न आल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले. .आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत आतापर्यंत झालेल्या दोन सामन्यांत भारतीय फलंदाजांना पुरेशी संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे सुपर ४ पूर्वीच्या लढतीत सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. बऱ्याच कालावाधीनंतर ट्वेंटी-२० संघात परतलेल्या शुभमन गिलला पाच धावा करून माघारी परतावे लागले. शाह फैसलच्या अप्रतिम इनस्वींगवर त्याचा ऑफ स्टम्प उडाला. पण, अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ३४ चेंडूंत ६६ धावांची भागीदारी केली. .IND vs OMN : दोन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला; सूर्यकुमार यादव खेळाडूंची नावं विसरला! म्हणाला, माझा रोहित झालाय... .टीम इंडियाची गाडी रुळावर आली आहे, असे वाटत असताना ३ चेंडूंत खेळ झाला. समय रामानंदीच्या षटकात भारताला दोन धक्के बसले. चांगली फटकेबाजी करणारा अभिषेक बाहेरचा चेंडू मारायला गेला अन् यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल देऊन परतला. त्याने १५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावा केल्या. त्यानंतर संजूच्या स्ट्रेट फटक्यावर नॉन स्ट्राईक एंडला हार्दिक पांड्या ( १) रन आऊट झाला..गोलंदाजाच्या हातून झेल सूटला, परंतु चेंडू जाऊन यष्टिंवर आदळला. हार्दिक क्रिज सोडून बराच पुढे आला होता. भारताच्या फलंदाजीच्या क्रमात बदल पाहायला मिळत होते आणि अक्षर पटेल पाचव्या क्रमांकावर आला. त्याने १३ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारासह २६ धावा केल्या आणि आमीर कलीमच्या संथ चेंडूवर तोही यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल देऊन माघारी परतला. संजूसह त्याने चौथ्या विकेटसाठी २३ चेंडूंत ४५ धावा जोडल्या. भारताने पहिल्या १० षटकांत शंभर धावा फलकावर चढवल्या..IND vs OMN : घाई कशाला...! अभिषेक शर्मा चुकला, पाठोपाठ हार्दिक पांड्याही दुर्दैवीरित्या बाद झाला; दोघांचा ३ चेंडूंत 'गेम'.१४ व्या षटकात संजूला ४४ धावांवर झेल सुटल्याने जीवदान मिळाले. पण, पुढच्याच चेंडूवर शिवम दुबे ( ५) मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला. कलीमने डावातील त्याची दुसरी विकेट मिळवली. ५ विकेट गेल्यानंतरही सूर्यकुमार फलंदाजीला आला नाही आणि त्याने तिलक वर्माला पाठवले. संजू संयमाने विकेट टिकवून खेळत होता आणि त्याला नशीबाचीही साथ मिळाली. .१५ षटकांत भारताच्या ५ बाद १४० धावा झाल्या होत्या आणि आता शेवटच्या ५ षटकांचा खेळ पाहण्याची सर्वांना उत्सुकता होती. तिलक वर्माने हात मोकळे केले. संजूने ४१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. संजू ४५ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावांवर बाद झाला. तरीही सूर्या फलंदाजीला न आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं, हर्षित राणा फलंदाजीला आला. तिलक १८ चेंडूंत १ चौकार व २ षटकारांसह २९ धावांवर झेलबाद झाला. तरीही सूर्या आला नाही... अर्शदीप सिंग ( १) रन आऊट झाल्यावरही कुलदीप यादवला फलंदाजीला पाठवले. भारताने ८ बाद १८८ धावा केल्या. या स्पर्धेतील ही सर्वोत्तम धावसंख्या ठऱली. अफगाणिस्तानने हाँककाँगविरुद्ध १८८ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.