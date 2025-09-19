Cricket

IND vs OMN Live: स्वप्न पाहिलेलं २००चं, पण...! Sanju Samson उभा राहिला; अभिषेक, तिलक, अक्षर यांचे योगदान; सूर्या आलाच नाही

India vs Oman Live Marathi Update: संजू सॅमसनने संयमी खेळ करून भारताचा डावाला शिस्त दिली आणि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा व अक्षर पटेल यांच्या फटकेबाजीने टीम इंडियाला सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिल्या.
India vs Oman Marathi Live Update Cricket : ओमानविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करून २०० - २५० हून अधिक धावांचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय संघाला मोजक्याच धावा करता आल्या. अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन सोडल्यास भारताचे अनेक फलंदाज घाई करत माघारी परतले. संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) संयमी खेळ करताना अर्धशतकी खेळ केला आणि खऱ्या अर्थाने भारतीय संघाचा डाव सावरला. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा व अक्षर पटेल यांनी आक्रमक फटकेबाजी करून संजूला चांगली साथ दिली. ८ विकेट पडूनही सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला न आल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले.

