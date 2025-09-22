Abhishek Sharma Celebration: अरे, तू 'L' दाखवतोस, त्याचा नेमका अर्थ काय? सूर्याच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भन्नाट उत्तर; पाकिस्तानला झोंबली मिरची

आशिया कप सुपर ४ मध्ये भारताने पाकिस्तानचा सहज पराभव करून अंतिम फेरीकडे वाटचाल केली.अभिषेक शर्माने ३९ चेंडूत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७४ धावांची वादळी खेळी केली.शुभमन गिलसोबत त्याने पहिल्या विकेटसाठी १०५ धावांची भक्कम भागीदारी केली..Abhishek Sharma reply to Suryakumar Yadav on celebration : अभिषेक शर्माने आशिया चषक स्पर्धेतील पाकिस्तानविरुद्धची मॅच गाजवली. शाहिन आफ्रिदीच्या पहिल्याच चेंडूवर गगनचुंबी षटकार खेचून अभिषेकने त्याचे इरादे स्पष्ट केले. त्याने ३९ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७४ धावांची वादळी खेळी करताना शुभमन गिलसोबत १०५ धावा जोडल्या. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर अभिषेकने 'L' साईन दाखवणारं सेलिब्रेशन केलं अन् सामन्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्याला याबद्दल विचारलं... अभिषेकने दिलेल्या उत्तराने पाकिस्तानला मिरची झोंबली..पाकिस्तानचे १७२ धावांचे लक्ष्य भारताने सहज पार केले आणि सुपर ४ मध्ये विजयी प्रारंभ केला. या विजयासह भारताने अंतिम फेरीच्या दिशेने आगेकूच केली आहे. ७४ धावांची खेळी करणाऱ्या अभिषेकला प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्कार दिला गेला. सामन्यानंतर अभिषेकने कडक शब्दात पाकिस्तानी खेळाडूंना जरा नीट वागा, असा सज्जड दमही भरला. या सामन्यात साहिबदाजा फरहान व हॅरिस रौफ यांनी वादग्रस्त कृती केली. त्यामुळे टीका होताना दिसतेय. .IND vs PAK : भारताविरुद्ध मॅच खेळण्यापेक्षा गोळीबार करा, खेळच खल्लास! पाकिस्तानी खेळाडूंना कुणी दिलाय सल्ला? कोण तो निर्लज्ज?.पाकिस्तानींच्या वागण्याला अभिषेकने त्याच्या खेळीतून उत्तर दिले आणि सूर्यकुमार यादवने सामन्यानंतर अभिषेकसोबत गप्पा मारल्या. सूर्या म्हणाला, तू आणि शुभमन गिल ही बर्फ व आग अशी जोडी आहे. तुम्ही दोघंही एकाच राज्यातून येता. तुमच्या दोघांमध्ये नेमकी काय चर्चा सुरू होती? आम्हाला डग आऊटमध्ये बसून तुमची फलंदाजी पाहताना मजा येत होती... .अभिषेक त्यावर म्हणाला, आम्ही १२ वर्षांखालील संघापासून एकत्रित खेळतोय आणि त्यामुळे आम्ही एकमेकांना चागलं ओळखतो. त्यामुळे आम्ही कोणत्या वेळी कोणता फटका मारणार आहे, हे एकमेकांना चांगलं माहित्येय. आम्ही नजरेने एकामेकांना इशारा देतो. .सूर्याने पुढे विचारलं की, तू हे जे ग्लोव्ह्ज काढून L साईन दाखवतोस त्याचा अर्थ काय? त्यावर अभिषेक म्हणाला, या L चा अर्थ लव्ह आहे... हे जे आपले चाहते आहेत त्यांच्यासाठी L for Love आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.