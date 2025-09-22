IND vs PAK : औषध देण्याची गरज होती आणि...! Abhishek Sharma ने पाकिस्तान संघाचा माज उतरवला; म्हणाला, नाद कराल तर...

हॅरिस रौफच्या डिवचण्याला भारतीय फलंदाजांनी कामगिरीतून उत्तर दिलं.अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलने १०५ धावांची सलामी भागीदारी करत सामना भारताच्या बाजूने वळवला.शाहिन आफ्रिदीकडून पहिल्या चेंडूवर विकेटची आस लावलेल्या पाकिस्तानींचं स्वप्न अभिषेकने षटकाराने मोडलं..Abhishek Sharma reaction after 74 vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान सामन्यातील वातावरण बऱ्याच दिवसांनी तापलेले दिसले. हॅरिस रौफने सामन्यापूर्वी आणि प्रत्यक्ष सामन्यातही भारतीयांना डिवचले. आता त्याच्या या माकड चाळ्यांना उत्तर देणेही गरजेचे होतेच, परंतु जशाचतसे उत्तर देताना भारतींनी शाब्दिक माऱ्यापेक्षा कामगिरीतून बोलती बंद केली. अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांनी आक्रमक फटकेबाजी करून पाकिस्तानचा सर्व माज उतरवला..१७२ धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक व शुभमन या सलामीच्या जोडीने १०५ धावांची भागीदारी करून पाकिस्तानला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. भारतीयांना डिवचण्यासाठी जो जोश घेऊन पाकिस्तानचा संघ मैदानावर उतरला होता, तो पहिल्या दहा षटकांत अभिषेक व शुभमनने मावळून टाकला. शाहिन शाह आफ्रिदीकडून पहिल्या चेंडूवर विकेटची आस लावून बसलेल्या पाकिस्तानींचे स्वप्न अभिषेकने षटकार खेचून चेचून टाकले..IND vs PAK : हॅरिस रौफने लायकी दाखवली! भारतीय फलंदाजांनाच नव्हे, तर चाहत्यांनाही डिवचले; Video पाहून तुमचेही रक्त खवळेल.भारताने हा सामना ६ विकेट्स राखून जिंकला आणि सुपर ४ मध्ये दणक्यात सुरुवात केली. या सामन्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही पाकिस्तान संघाची लाज काढली. तो सामन्यानंतर म्हणाला, 'तुम्ही आता भारत - पाकिस्तान यांच्यातील प्रतिस्पर्धेबद्दल विचारणं बंद करायला हवं. माझ्यामते, जर दोन संघ १५-२० सामने खेळल्यानंतर, त्यांची आकडेवारी सारखी असेल (७-७, ७-८) तर ती स्पर्धा असते. १०-०, १०-१, मला नेमके आकडे माहित नाही, पण असे आकडे असताना मला वाटतं आता ही स्पर्धा राहिली आहे.'.अभिषेक शर्माही म्हणाला, शुभमन गिलसोबत मी १२ वर्षांचा असल्यापासून खेळतोय... कोणत्याही दडपणाखालील सामन्यात तुमच्यासोबत बालपणीचा मित्र असेल, तर खेळायला मजा येते. नजरेतून आम्ही एकमेकांसोबत संवाद साधतो.. त्याचा फायदा मिळतो. .३९ चेंडूंत ७४ धावांची खेळी करणारा अभिषेक शर्मा पुढे म्हणाला, कोणतंही कारण नसताना ते उगाच वाद निर्माण करत होते. मला ते अजिबात आवडलं नाही आणि त्यांना फलंदाजीतून औषध देणे, हाच एक मार्ग होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.