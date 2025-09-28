IND vs PAK Final Live: अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या यांना खुणावतोय मोठा विक्रम; 'नापाक' हॅरिस रौफही पाहतोय स्वप्न

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक २०२५ स्पर्धेची आज फायनल होणार आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे आणि यामध्ये भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) याला वेगळा विक्रम खुणावतोय. शिवाय हार्दिक पांड्यालाही मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातला येणार आहे. या शर्यतीत पाकिस्तानचा टवाळ गोलंदाज हॅरिस रौफ यालाही विक्रमाचे स्वप्न पडत आहेत..आजच्या सामन्यात अभिषेक शर्माने अर्धशतक झळकावल्यास, तो आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सलग तीन अर्धशतकं झळकावणारा चौथा भारतीय फलंदाज ठरेल. यापूर्वी विराट कोहली, रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांनी हा पराक्रम केला आहे.भारतीय संघाने मागील चार आशिया चषक स्पर्धेतील दोन पर्वांमध्ये ( २०१६ ट्वेंटी-२० व २०१८ वन डे) अपराजित मालिका कायम राखून स्पर्धेचा शेवट केला होता. या पर्वातही ते सलग सहा विजय मिळवून फायनलमध्ये पोहोचले आहेत. .IND vs PAK Final: सूर्यकुमार यादवच्या बॅटवर सचिन तेंडुलकरचा 'खास' संदेश; पाकड्यांचं आता काही खरं नाही; काय लिहिलंय असं?.अर्शदीप सिंग याने या स्पर्धेतील मागील सामन्यात आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त १०० विकेट्स घेणाऱ्या पहिल्या भारतीय गोलंदाजाचा मान पटकावला होता. आजच्या सामन्यात हार्दिक पांड्यालाही हा विक्रम करता येणार आहे. त्याला त्यासाठी फक्त दोन विकेट्सची गरज आहे.पाकिस्तानी गोलंदाज अब्रार अहमदने श्रीलंकेविरुद्धच्या लढतीत आशिया चषक स्पर्धेतील फिरकीपटूने टाकलेली सर्वात इकॉनॉमिकल स्पेल टाकली होती. त्याने त्या सामन्यात ४-०-८-१ अशी स्पेल टाकली. यूएईच्या अहमद रझाने २०१६ मध्ये ३-०-६-१ अशी स्पेल पूर्ण केली होती..Asia Cup 2025 Final : इतिहास गवा है! फायनलमध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूंना येतो जोर, भारताला यापूर्वी आलाय अनुभव...Head to Head Record.हॅरिस रौफला आशिया चषकाच्या सुरुवातीच्या काही सामन्यांत संधी मिळाली नव्हती, परंतु त्याला आशिया चषक ट्वेंटी-२० स्पर्धेत संयुक्तपणे सर्वाधिक विकेट्स घेण्याच्या ( वनिंदू हसरंगा) विक्रमाशी बरोबरी करण्याची संधी आहे. त्याने आतापर्यंत १७ सामन्यांत १० विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.