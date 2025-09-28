Cricket

IND vs PAK Final Live: अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या यांना खुणावतोय मोठा विक्रम; 'नापाक' हॅरिस रौफही पाहतोय स्वप्न

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: आशिया चषक २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा आमने-सामने येत आहेत. भारताने सलग सहा विजय मिळवत अपराजित कामगिरी कायम ठेवली असून भारतीय खेळाडू अनेक विक्रमांच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक २०२५ स्पर्धेची आज फायनल होणार आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे आणि यामध्ये भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) याला वेगळा विक्रम खुणावतोय. शिवाय हार्दिक पांड्यालाही मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातला येणार आहे. या शर्यतीत पाकिस्तानचा टवाळ गोलंदाज हॅरिस रौफ यालाही विक्रमाचे स्वप्न पडत आहेत.

