IND vs PAK Final Live: जसप्रीत बुमराहने स्पेल संपवला, आता भारताची वाढणार डोकेदुखी? ८ फलंदाजांसह उतरलेत, कोण उचलणार 'डेथ ओव्हर'चा भार?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये ८ फलंदाजांची फौज घेऊन मैदानावर उतरला आहे. हार्दिक पांड्याला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागल्याने त्याच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून गोलंदाज अपेक्षित होता. पण, सूर्यकुमार यादवने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये रिंकू सिंगचा समावेश करून घेतला. त्यामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का नक्की बसला होता, कारण भारताकडे गोलंदाजीचे पर्याय कमी झाले होते. जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) हा एकमेव स्पेशालिस्ट जलदगती गोलंदाज संघात होता आणि त्याच्यासोबतीला शिवम दुबेने भार सांभाळला. पण, Death Overs मध्ये गोलंदाजीचा भार कोण सांभाळणार हा प्रश्न आता पडला आहे. .भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताने दुबईच्या मैदानावर यापूर्वी ५ ट्वेंटी-२० सामने खेलले आणि त्यांनी पाचही सामने लक्ष्याचा पाठलाग करताना जिंकले. भारताच्या संघात आज बदल पहायला मिळाला आणि हार्दिक पांड्याला दुखापतीमुळे महत्त्वाची लढत मुकावी लागली. त्याच्या जागी रिंकू सिंगची निवड झाली आहे आणि अर्शदीप सिंग व हर्षित राणा यांच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जसप्रीत बुमराह व शिवम दुबे परतले आहेत. .IND vs PAK Final Live: चल हट...! सूर्यकुमार यादवचा पाकिस्तानी कर्णधारासोबत फोटो काढण्यास नकार, वातावरण तापले; मोहसिन नक्वीचे वादग्रस्त विधान.हार्दिकच्या अनुपस्थिती शिवम पहिले षटक टाकण्यासाठी आला आणि साहिबजादा फरहानचा चौकार वगळल्यास शिवमने उत्तम मारा केला. जसप्रीत बुमराहने दुसऱ्या षटकात फरहानला चांगले बीट केले... पण, पाकिस्तानी फलंदाजाला तीन चेंडूनंतर हात मोकळे करण्याची संधी मिळाली. शिवमची गोलंदाजी कौतुकास पात्र ठरत होती.चौथ्या षटकात बुमराहच्या गोलंदाजीवर फरहानने चौकार-षटकार खेचले. जस्सीच्या दोन षटकांत १८ धावा आल्या आणि शिवमच्या दोन षटकांत १२ धावा... .पाचव्या षटकात वरुण चक्रवर्थीला गोलंदाजीला आणले गेले आणि आता पुढील भार हा अक्षर पटेल व कुलदीप यादव यांच्या खांद्यावर असेल हे स्पष्ट दिसत आहे. पण, जसप्रीतला आता थेट डेथ ओव्हरमध्ये आणल्यास मधल्या षटकांमध्ये भारताकडे फार कमी पर्याय आहेत. अशा परिस्तिथीत रिंकू सिंग किंवा अभिषेक शर्माला षटकं फेकावी लागू शकतात. भारताने मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी फलंदाजांची फौज प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ठेवलीय, परंतु गोलंदाजीची रणनीती कशी आखली जाईल, याची उत्सुकता आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा पाकिस्तानने ५ षटकांत बिनबाद ३७ धावा केल्या होत्या. .IND vs PAK Final: अर्शदीप सिंगच्या 'हातवाऱ्याने' पाकिस्तानींच्या बुडाला लागली आग; ICC कडे केली तक्रार, म्हणतात... .भारतीय संघ - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सुर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थीपाकिस्तानचा संघ - फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, सलमान अली आगा, हुसैन तलात, मोहम्मद हॅरिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, हॅरिस रौफ, अब्रार अहमद.