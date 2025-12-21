Cricket

IND vs PAK U19: मोक्याच्या क्षणी खाल्ली माती! वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे आशिया कप फायनलमध्ये फ्लॉप

Top Order Collapse Puts India on Backfoot: आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध ३४८ धावांचे लक्ष्य पार करताना भारताची सुरुवात खराब झाली आहे. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे लवकर बाद झाले.
Vaibhav Suryavanshi -Ayush Mhatre | U19 Asia Cup 2025 Final | India vs Pakistan

Pranali Kodre
Updated on
  • १९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली.

  • पाकिस्तानने ३४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु भारताच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली.

  • वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे लवकर बाद झाले.

