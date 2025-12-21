IND vs PAK U19: मोक्याच्या क्षणी खाल्ली माती! वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे आशिया कप फायनलमध्ये फ्लॉप

१९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. पाकिस्तानने ३४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु भारताच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे लवकर बाद झाले..१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील अंतिम सामना रविवारी होत आहे. हा सामना भारत आणि पाकिस्तान या युवा संघांमध्ये दुबईत सुरू आहे. या सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर ३४८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र भारताची सुरूवात फारशी चांगली झालेली नाही..U19 Asia Cup, IND vs PAK: समीर मिन्हासचं द्विशतक हुकलं, भारतानं पाकिस्तानला साडेतीनशेच्या आत रोखलं; विजयासाठी 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य.भारतीय संघाकडून ३४८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी वैभव सूर्यवंशी आणि कर्णधार आयुष म्हात्रे सलामीला फलंदाजीला उतरले. वैभवने पहिल्याच षटकात दोन षटकार आणि चौकारासह १८ धावा चोपल्या. मात्र दुसऱ्या षटकातही तो आक्रमक खेळत होता, यादरम्यान त्याचा झेल सुटल्याने त्याला जीवदान मिळाले. .एका बाजूने वैभव आक्रमक खेळत असताना आयुष म्हात्रे मात्र तिसऱ्या षटकात फरहान युसूफच्या हातून अली रझाच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. तो २ धावांवर बाद झाला. त्यानंतरही फलंदाजीला आलेल्या ऍरॉन जॉर्जने आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यान चौथ्या षटकात तीन चौकार मारले, मात्र त्यानंतर त्यालाही मोहम्मद सय्यमने चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाद केले. तो ९ चेंडूत १६ धावा करून बाद झाला. तो बाद झाल्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर अली रधाने वैभव सूर्यवंशीलाही बाद करत भारताला मोठा धक्का दिला. वैभवचा झेल हामझा झहुरने घेतला. वैभवने १० चेंडूत १ चौकार आणि ३ षटकारांसह २६ धावांवर बाद झाला. .इतकेच नाही, तर उपकर्णधार विहान मल्होत्राही ७ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे आक्रमक सुरुवातीनंतर भारताने ५९ धावांवरच ४ विकेट्स गमावल्या. भारतासमोर मोठे लक्ष्य असताना आता हे लक्ष्य पार करण्याची जबाबदारी मधल्या आणि तळातल्या फलंदाजांवर आहे..U19 Asia Cup India Pakistan: कुमारांनाही आशिया कप जिंकण्याची संधी; पाकिस्तानविरुद्ध आज अंतिम सामना, भारताचे पारडे जड.तत्पुर्वी, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८ बाद ३४७ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून समीर मिन्हासने ११३ चेंडूत १७२ धावा केल्या. अहमन हुसैनने ७२ चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली. उस्मान खानने ३५ धावांची खेळी केली. भारताकडून गोलंदाजी करताना दीपेश देवेंद्रनने ३ विकेट्स घेतल्या. हेनिल पटेल आणि खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. कनिष्क चौहानने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.