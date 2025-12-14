IND vs SA, 3rd T20I: अभिषेक शर्मा बरसला, शुभमन गिलनेही दिली साथ; टीम इंडियाची दणदणीत विजयासह मालिकेत आघाडी

भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला तिसऱ्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने पराभूत करून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. अभिषेक शर्माच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने ११८ धावांचे लक्ष्य १५.५ षटकात पूर्ण केले. भारतीय गोलंदाजांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा डाव ११७ धावांवर आटोपला..रविवारी (१४ डिसेंबर) भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिका संघाला तिसऱ्या टी२० सामन्यात पराभूत केले. धरमशाला येथे हा सामना झाला. हा सामना ७ विकेट्सने जिंकून भारताने पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-१ अशी महत्त्वाची आघाडी घेतली आहे. भारतीय गोलंदाजांनी या सामन्यात चांगली कामगिरी केल्यानंतर अभिषेक शर्माने सुरुवातीलाच आक्रमक फलंदाजी केली. त्यामुळे भारतासाठी हा विजय सोपा झाला..IND vs SA, T20I: जसप्रीत बुमराह अचानक घरी गेला, पुढच्या दोन टी२० सामन्यात खेळणार की नाही? BCCI ने दिले अपडेट.या सामन्यात भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेने विजयासाठी ११८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने १५.५ षटकात ३ विकेट्स गमावत १२० धावा करून सहज पूर्ण केला.भारताकडून डावाची सुरुवात अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल या सलामीवीरांनी केली. अभिषेकने पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारत त्याचा इरादा स्पष्ट केला. दरम्यान, गिलला पहिलाच चेंडू खेळताना पायचीत देण्यात आले होते. पण डीआरएसमध्ये तो नाबाद असल्याचे दिसला. त्यामुळे त्याला जीवदान मिळाले. त्यानंतर मात्र त्यानेही आक्रमक शॉट्स खेळले..अभिषेक आणि शुभमन यांनी ६ षटकांच्या आतच भारताला ६० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. पण अखेर ६ व्या षटकात अभिषेकला कॉर्बिन बॉशने बाद केले. एडेन मार्करमने त्याचा अफलातून झेल घेतला. अभिषेकने १८ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या तिलक वर्मानेही फलंदाजीला आल्यानंतर पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला. मात्र पॉवरप्ले संपल्यानंतर भारताची धावगती मंदावली. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनीही सहज धावा जाऊ दिल्या नव्हत्या. पण पॉवरप्लेमध्ये भारताने अर्ध लक्ष्य पूर्ण केलं असल्याने हा विजय सोपा झाला होता. .IND vs SA, 3rd T20I: भारतीय गोलंजांचा अचूक माऱ्यासमोर द. आफ्रिका १२० धावांच्या आतच ऑलआऊट; भारतासमोर सोपं टार्गेट.दरम्यान गिल आणि तिलक यांच्यात ३८ चेंडूत ३२ धावांची भागीदारी झाली. पण ही भागीदारी मार्को यान्सिनने १२ व्या षटकात तोडली. त्याने शुभमनला २८ चेंडूत २८ धावांवर असताना त्रिफळाचीत केले. तो बाद झाल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दोन चौकार मारले. पण तोही २१ चेंडूत १२ धावा करून १५ व्या षटकात बाद झाला. अखेर १६ व्या षटकात शिवम दुबेने एक चौकार आणि एक षटकारासह भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. तो ४ चेंडूत १० धावांवर नाबाद राहिला. तिलक ३४ चेंडूत ३ चौकारांसह २५ धावांवर नाबाद राहिला.दक्षिण आफ्रिकेकडून गोलंदाजी करताना लुंगी एनगिडी, मार्को यान्सिन आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. पण दक्षिण आफ्रिकेला २० षटकात सर्वबाद ११७ धावाच करता आल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार एडेन मार्करम एकटा लढला. त्याने ४६ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ६१ धावांची खेळी केली. त्याच्याशिवाय डेनोवर फरेराने १५ चेंडूत २० धावा आणि एन्रिक नॉक्रियाने १२ चेंडूत १२ धावा केल्या. पण बाकी कोणाला १० धावांचा टप्पाही ओलांडता आला नव्हता.भारताकडून अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.