Cricket

IND vs SA, 3rd T20I: अभिषेक शर्मा बरसला, शुभमन गिलनेही दिली साथ; टीम इंडियाची दणदणीत विजयासह मालिकेत आघाडी

India to Dominant 7-Wicket Win over South Africa: धरमशालातील तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे भारताने मालिकेत आघाडी घेतली आहे.
Abhishek Sharma - Shubman Gill | India vs South Africa 3rd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला तिसऱ्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने पराभूत करून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली.

  • अभिषेक शर्माच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने ११८ धावांचे लक्ष्य १५.५ षटकात पूर्ण केले.

  • भारतीय गोलंदाजांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा डाव ११७ धावांवर आटोपला.

Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
kuldeep yadav
T20 Series
Dharamshala
Surya kumar Yadav
South Africa Cricket Team
cricket news today
Varun Chakravarthy
T20 Matches
Arshdeep Singh
India vs South Africa
Shubman Gill
Tilak Varma
Abhishek Sharma

