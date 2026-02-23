IND vs SA: भारतीय संघाचा पराभव, पण बुमराह-अर्शदीपचे मोठे विक्रम; T20 World Cup इतिहासात ठरले सरस भारतीय गोलंदाज

Jasprit Bumrah & Arshdeep Singh record: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ सामन्यात भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रविवारी (२२ फेब्रुवारी) पराभूत व्हावं लागलं. अहमदाबादमध्ये झालेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ७६ धावांनी पराभूत केले. पण हा सामना भारताचे वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग (Jasprit Bumrah & Arshdeep Singh) या दोघांसाठी विक्रमी ठरला. .T20 WC, IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेने रोखला भारताचा विजयी रथ! अहमदाबादमध्ये मोठा उलटफेर, सुपर-८ मध्ये चुरस वाढली.या सामन्यात जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंगने प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या दक्षिण आफ्रिकेला मोठे धक्के दिले होते. बुमराहने क्विंटन डी कॉकला (६) आणि रायन रिकल्टनला (७), तर अर्शदीप सिंगने कर्णधार एडेन मार्करमला (४) यांना स्वस्तात बाद केले होते, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था २० धावांत ३ विकेट्स अशी बिकट झाली होती. पण त्यानंतर डेव्हिड मिलर (६३), डेवाल्ड ब्रेव्हिस (४५) आणि ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद ४४) यांनी डाव सावरला. मात्र शेवटी बुमराहने कॉर्बिन बॉश आणि अर्शदीपने मार्को यान्सिनचा अडथळा दूर केला. बुमराह आणि अर्शदीपने मिळून ५ विकेट्स घेतान अत्यंत किफायतशीर गोलंदाजीही केली..बुमराहने ४ षटकात केवळ १५ धावा खर्च करताना ३ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शदीपने ४ षटकात २८ धावा खर्च करत २ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे आता बुमराह टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा भारतीय गोलंदाज ठरला आहे. त्याने आर अश्विनला मागे टाकले आहे. तसेच अर्शदीप सिंगने अश्विनची बरोबरी केली आहे. बुमराहच्या आता टी२० वर्ल्ड कपमध्ये २२ सामन्यांत ३३ विकेट्स झाल्या आहेत. तसेच अर्शदीपच्या १८ सामन्यांत ३२ विकेट्स आहेत. आर अश्विनच्याही २४ सामन्यांत ३२ विकेट्स आहेत..टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारे पाच गोलंदाज(Most Wickets in T20 World Cup for India)३३ विकेट्स - जसप्रीत बुमराह (२२ सामने)३२ विकेट्स - अर्शदीप सिंग (१८ सामने)३२ विकेट्स - आर अश्विन (२४ सामने)२९ विकेट्स - हार्दिक पांड्या (२९ सामने)२२ विकेट्स - रवींद्र जडेजा (३० सामने).T20 WC, IND vs SA: W,0,W,1,1,W; हार्दिक, रिंकू , अर्शदीप... एकाच षटकात सेम टू सेम OUT! केशव महाराजने ६ चेंडूत फिरवली मॅच.भारताचा पराभवदक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १८७ धावा केल्या. त्यानंतर १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संघ १८.५ षटकात १११ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून शिवम दुबे वगळता इतर कोणालाही २० धावाही करता आल्या नाहीत. शिवमने ३७ चेंडूत सर्वाधिक ४२ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को यान्सिनने ४ विकेट्स घेतल्या, तर केशव महाराजने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.